Manijak vreba žene u Zagrebu: ‘Kad sam vidjela da stavlja kapuljaču, skroz sam se uspaničila’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U zagrebačkom kvartu Sigečica vlada strah nakon što je nekoliko žena podijelilo svoje iskustvo s nepoznatim vrebačem.

Jedna od njih je 20-godišnja Ella koja je u u osam sati navečer u pothodniku doživjela jezivo iskustvo.





“Ja sam skužila i osjetila da osoba iza mene brzo hoda. Bio je mrak, ja sam vidjela na sjeni da je on meni sve bliže i bliže rekla sam samoj sebi, kad sad krenem stepenicama lijevo, ako on skrene za mnom onda znam da nešto nije u redu, i tako je bilo. Ja sam išla po stepenicama i cijelo vrijeme sam gledala u tu sijenu i ja sam vidjela da on stavlja kapuljaču u tom trenutku, ja sam se skroz uspaničila”, ispričala je Ella za Dnevnik.hr.

Jedva je stigla nazvati dečka

Kako je Ella ubrzavala korak i on je sve brže išao za njom. Prema Ellinim riječima, ta osoba je imala glavu prema dolje, imala je kapuljaču.

“Jedino što sam vidjela je do nosa. Mene je baš panika uhvatila. Srce mi je jako lupalo. Rekli su mi ljudi: ‘zašto nisi vrištala, trčala’, ali u tom trenutku ja sam jedva disala”, opisuje Ella.

Bila je toliko uplašena da je jedva uspjela nazvati svog dečka.

“Jedino što sam u panici stigla reći bilo je: ‘Izađi brzo van.’ Kad je moj dečko izašao, muškarac je počeo trčati. Ja sam bila u panici i samo sam ponavljala: ‘Pokušao me napasti.’ Taj čovjek je trčao jako brzo, skinuo je kapuljaču i vidjeli smo da ima kovrčavu kosu”, dodala je Ella. Na kraju je muškarac pobjegao. Slično iskustvo doživjela je i druga žena koju je muškarac zaskočio oko ponoći.

Policija najavila pojačane ophodnje

“Počeo je razgovarati na čudan način, postavljajući pitanja poput: ‘Kako si? S kim živiš? Je li tvoj dečko kod kuće? Je li spavao? Trebaš li pravog muškarca u svom životu? Bojiš li se njega?'”, ispričala je druga žena. Budući da su se takvi incidenti često događali, svi su ih prijavili policiji, a lokalni odbor putem društvenih mreža upozorio je žene da budu oprezne zbog ovog vrebača.

“Svi smo emocionalno pogođeni jer svi imamo sestre, majke, kćeri… Nitko ne želi da su im žene ugrožene ili da im se stvaraju nelagodnosti i neugodnosti”, izjavio je Siniša Kekić iz mjesnog odbora Sigečica. Žene u četvrti osjećaju zgražanje zbog ovakvih incidenata, a policija je najavila pojačane ophodnje zbog ovog vrebača s kapuljačom.