Manijak vreba žene u zagrebačkom kvartu: ‘Slijedio me, a onda je navukao kapuljaču’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U osam sati navečer 20-godišnja Ella u pothodniku zagrebačke Sigečice doživjela je jezivo iskustvo.

“Ja sam skužila i osjetila da osoba iza mene brzo hoda. Bio je mrak, ja sam vidjela na sjeni da je on meni sve bliže i bliže rekla sam samoj sebi, kad sad krenem stepenicama lijevo, ako on skrene za mnom onda znam da nešto nije u redu, i tako je bilo. Ja sam išla stepenicama i cijelo vrijeme sam gledala u tu sijenu i ja sam vidjela da on stavlja kapuljaču u tom trenutku, ja sam se skroz uspaničila”, ispričala je Ella.





Djevojku slijedio muškarac u kapuljači

Kako je ubrzavala korak, i on je za njom.

“Ta osoba je imala glavu prema dolje, imala je kapuljaču, jedino što sam vidjela je do nosa. Mene je baš panika uhvatila. Srce mi je jako lupalo. Rekli su mi ljudi: ‘zašto nisi vrištala, trčala’, ali u tom trenutku ja sam jedva disala”, opisuje Ella za Dnevnik Nove TV.

Pobjegao kad je nazvala dečka

Od straha je jedva uspjela nazvati dečka.

“Jedino što sam stigla izgovoriti u panici je bilo: ‘izađi brzo van’. Kad je moj dečko izašao, on je odmah počeo trčati. Ja sam bila u panici. Ja sam ponavljala samo, on me htio napasti, ali taj čovjek je bio brz, kako je trčao, skinula mu se kapuljača i vidjeli smo da ima kuštravu kosu”, dodala je Ella.

Policija će pojačati ophodnje, nije prvi put da je zastrašio žene

Na kraju je pobjegao. Neugodno iskustvo imala je još jedna žena koju je muškarac zaskočio u ponoć. Ispričala je da ju je muškarac ispitivao je li joj dečko u stanu, treba li pravog muškarca te boji li se.

Kako se to učestalo događalo sve su prijavili policiji, a mjesni odbor putem društevnih mreža upozorio je žene da zbog vrebača budu na oprezu.

Policija je potvrdila da će zbog vrebača s kapuljačom biti pojačane ophodnje.