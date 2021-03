MAMIĆEV ODVJETNIK OTKRIO KADA BI ZDRAVKO MOGAO NA IZVRŠENJE KAZNE: To nije baš tako dobro regulirano…

Autor: Mia Peretić

Odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević, komentirao je jučerašnju pressicu koju je Mamić u Mostaru održao nakon što je Vrhovni sud u većem dijelu potvrdio nepravomoćnu osuđujuću presudu protiv njega, njegova brata Zorana Mamića i ostalih, pri čemu je Mamić pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora.

Miljević kaže, žalbi nema, presuda je pravomoćna te preostaju izvanredni pravni lijekovi poput mogućnosti pisanja prijedloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti jer su, kaže, ukazivali na nezakonitost prvostupanjske presude.

“Zahtjev ide glavnom državnom odvjetniku, samo on to može podići i o tome odlučuje Vrhovni sud. Hoće li proisteći mogućnost obnove kaznenog postupka iz toga što je jučer rekao Mamić, ovisi o rezultatima tog postupka. On je 8. listopada predao Dorh-u stick, koliko znam, tu je dao u dokaze, a Dorh je jučer potvrdio da predvodi određene radnje provjere toga. Mamić je godinu dana prije toga u pisanom obliku izrazio svoju spremnost da surađuje s tijelima kaznenog progona u cilju otkrivanja određenih djelatnosti koje se gone po službenoj dužnosti”, rekao je Miljević u gostovanju na N1.

Miljević kaže, u predaji sticka nije sudjelovao, to su radile druge osobe, a Mamić nije fizički bio u DORH-u.

Sadržaj tog sticka, kaže, nije pogledao iako je na njegovom radnom stolu.

“Stigao sam pregledati dvije trećine presude Vrhovnog suda, pripremam se za Ustavnu tužbu i bit će sačinjena na najvišim mogućim standardima. Vezana je za Zdravka Mamića, na oglasnu ploču je stavljena presuda i teče mu rok od 30 dana za podnošenje ustavne tužbe. Meni taj rok počinje teći sutra ili prekosutra”.

“Onog momenta kada je presuda pravomoćna sa ZKP-a se ljudi sele na zakon o izvršenju kazne, tu je početna radnja, da sudac izvršenja županijskog suda mjesta prebivališta osobe o kojoj se radi, a to je bio Zagreb, ima dužnost da, ako utvrdi da je presuda sposobna za izvršenje, osim pravomoćnosti treba steći izvršnost, upućuje poziv osuđeniku i on dobiva poziv da dođe preuzeti rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne. Mora se izvršiti taj akt pozivanja na dobrovoljno izvršenje kazne, tog zakonskog roka nema, pretpostavlja se, radi se o žurnom postupku, o relativno kratkim rokovima. U prošloj državi je bilo mogućnosti da netko ide za 15 dana, a netko za dvije godine. Ima osam zakonskih razloga za odgode izvršenja, a kako bi rekao moj prijatelj Krsnik, te su odredbe fleksibilne. Time dajem do znanja da to nije baš tako dobro regulirano. U zadnjih par godine se čine napori da se to skrati jer su zakonski razlozi za odgodu zdravstveno stanje stanje, obiteljski razlozi, neodgodivi poslovi u tijeku. U ukupnom iznosu ne bi to trebalo trajati dulje od godinu i pol dana”, rekao je Miljević.