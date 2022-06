MAMIĆ URLA PRED SVIMA, ‘VRATITE PARE DINAMU MAJKU VAM JE*EM!’ Divlja zajapuren iz petnih žila,: ‘Smetaju im hrvatski simboli, nećete bando, razbojnici, kriminalčine’

Autor: N.K

Bivši alfa i omega Dinama i hrvatskog nogometa Zdravko Mamić, osuđeni bjegunac od hrvatskog pravosuđa održava konferenciju za medije u dvorani hotela Mepas u Mostaru gdje će kako kaže, otkriti istinu o kojoj se drugi boje pričati.

Poručio je ranije kako sprema oluju.

“Dragi predstavnici medija, prijateljice i prijatelji, pozivam vas sve da u ponedjeljak u 11 sati u dvorani Princess, na 6. katu hotela Mepas u Mostaru popratite oluju koju sam pripremio onima koji se boje istine – press konferenciju bez rukavica na kojoj ću progovoriti o stvarima o kojima se drugi boje pričati! Podijelite prijateljima i vidimo se! Voli vas Zdravko!”, napisao je Mamić.





“Nismo se dosta dugo vidjeli s obzirom na neke stare navike, vidjeli ste da u posljednje vrijeme nisam istupao osim periodično kada bi se obratio preko Facebooka. Želio sam si priuštiti život, mir, opstojnost i mogu reći da sam u tome gotovo uspio. Prije svega bi se zahvalio najgostoljubivijim ljudima na svijetu, bošnjacima i hercegovcima. Tu ću vjerojatno i umrijeti i ja protiv toga nemam ništa, dapače. Tu sam pred vama zbog odluke Ustavnog suda koja je donesena prošli tjedan u kojoj je još jedanput, taj sud se ruga pravdi, meni, mojoj obitelji, ljudskosti i moralu. U kratkom vremenu su, prije nekoliko mjeseci donijeli odluku u kojem su odbili tužbu mene i mog brata, a prihvatili tužbu gospodina Vrbanovića i Tajane Pernar. Progutao sam to, rekao sam, još jedan cirkus u režiji tih kriminalaca i lopova. Međutim, sad su ponovno donijeli odluku da mojoj supruzi Marini i mojoj deci odbijaju tužbu, a ženi i djeci mog.

“Nećete bando, razbojnici, kriminalčine. Ovo je moje obraćanje sucima ustavnim sucima i onom rektalnim alpinistom, spodobom, onom dijaboliku, onoj hrpi govana od Mate Arlovića, i svim sucima koji donose takve odluke, diskriminirajuće koje ljudi kupuju. Njima ništa nije sveto”, rekao je Mammić za početak.

“Otkrio sam kako su me suci u Osijeku reketarili, ucjenjivali, uzimali bestidne poklone, to su alkoholičari, pijančine. Vi tamo možete svaku presudu kupiti za litru i vodu. To svi znaju, ali vlast voli korumpirane ljude. Vi ne možete pronaći jednog poštenog čovjeka na funkciji. Vidjet ćete što ćete ovom genijalcu zlatnom, Vanđeliću napraviti. Oni su svakoga sahranili. Gdje je Miroslav Škoro? Čovjek koji je zabavio narod svojom pjesmom, koji je imao hrvatsku ideju, pa on niti je suprug, niti je pjevač, niti poduzetnik, potpuno su ga uništili. Ljude se danas pljačka bezočno. Oni prodaju INA-u za 505 milijuna dolara. Pa ja sam donio milijardu eura u Dinamo iz Europe. A oni su prodali najveću kompaniju za manje. Zatvore rafinerije, a onda Orban koji je kupio INA-u, daje građanima gorivo za 9 kuna”, rekao je Mamić.

“Potpuno je normalno da su donijeli milijarde kriminalnih odluka. To uopće njih ne interesira, izvade manekena Zdravka Mamića i onda ljudima bacaju pijesak u oči, a iza kulisa se događa porobljavanje i uništavanje hrvatskog čovjeka. Vi ste banditi, vi ste zlo, vi ste sodoma i gomora, obraćam se sudu u Osijeku. Vi ste kolera, gori ste od potresa, pandemij covida, ptičje gripe. Vi ste tijela nepravde i zla. Vi banditi koji ste mi namontirali sudski postupak i djela koja ste meni pripisali, nikada se nisu dogodila. Ovdje pred vama đubrad jedne stoji najpošteniji čovjek koji je hoda Hrvatskom”, urlao je Mamić.

“Nisam se ja spremao za ovu pressicu baš, ali ovaj Jovanović, zamisli to đubre, dođe na Poljud i uživa u rezultatima reprezentacije. Ja bi ga izbacio da leti kao galeb iz Hajdukove lože. Govorio je da da treba isušiti močvaru i još ga predsjednik uzme za savjetnika”, rekao je.









“Rekli su da sam odštetio Dinamo, da sam uzimao novce iz kluba, Dinamo je privatna pravna osoba koja kaže da nije oštećena. Rekli su da stoje iza svih poteza koje je Mamić radio. A onda sudovi nasiljem, izmišljeni poreski USKOK, pa policija, pa DORH, pa sudovi koje sam nabrojao, dokazuju da je Dinamo oštećen i dobio sam pravomoćnu presudu u montiranom procesu da je Dinamo oštećen. Ja da bi izbjegao da mi žena i djeca s kesicama izlaze iz domova, imao sam sreću da mi je Reno Korać posudio 6 milijuna eura. Država pokazuje svoju bešćutnost i država uzima novac od Dinama, mi smo platili državi novac, a to je Dinamov novac. Država je uzela 52 milijuna kuna od Mamića, Modrić ima 2 milijuna eura, a država je zadražala 3 i pol milijuna eura. Vraite pare Dinamu majku vam jebem kad ste dokazali da je Dinamo ošteće. Ako ga je Mamić opljačkao, onda vratite Dinamu te pare. Ali bandi je uvijek bilo bitno uništiti Dinamo, uništiti hrvatske simbole, uništiti hrvatsku reprezentaciju oko koje su okuplja cijela Hrvatska . Njima je to nepodnosišljivo jer nisu prežalili svoju bivšu državu”, urla Mamić opet.