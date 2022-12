MAMIĆ OTKRIVA SVE! Otpustio je kočnice: ‘Zmiju smo stavili u njedra Dinama, a ona je ubacila hobotnicu!’

Autor: Dnevno.hr

Bivši šef Dinama Zdravko Mamić održao je novo obraćanje javnosti iz Mostara.

Kako je najavio na svom Facebooku, Božić je sve bliže i vrijeme je da godinu zaključimo s press konferencijom.

Govorio je o ‘stvarima koje rijetki znaju, ali se boje reći’ te na samom početku otkrio da pressica neće trajati dugo, iako su na to novinari od njega navikli.





“Pozdravljam vas, falili ste mi, ipak sam puno vremena proveo okružen medijima. Pozdravljam sve koji imaju interes da ovo gledaju, zaposlenike Dinama, moju braću i sestre u dobru i zlu, Skupštinu, NO… Javno čestitam, izražavam ponos što sam bio i jesam član sportske obitelji nogometne reprezentacije Hrvatske koja je moj život u izgnanstvu činila sretnim, Daliću i Modriću čestitam na velebnim uspjesima, duboki naklon”, rekao je uvodno.

“Zašto sam ovdje, da se ne lažemo, kada otvorimo neki medij, vidimo ime Mamić, dovodi me se u grupacije, niječem da sam bilo kakav dio grupacije, osim one GNK Dinama. 1.7. 2015. sam podnio ostavku na sve funkcije u klubu, pametnom dosta. Ništa ja u Dinamo službeno ne obavljam. Do pravomoćne presude sam bio savjetnik. Što sam fizički? Zdravko Mamić, 4,5 godine u BiH građanin kao svatko drugi. U Dinamu su vlast Skupština, NO, Uprava. Od 2015. ne mogu donositi nikakve odluke, ništa potpisivati, ne znam zašto histerija: Mamić ovo ili ono. Da se ne lažemo, kako sam bio savjetnik do nekog vremena, kako je Zoran Mamić do prije godinu i pol bio trener, mi smo bili čvrsto uz Dinamo. Zoran je rođen u Zajčevoj, Stojan i ja smo došli kao igrači na probu. Zoran je najviše trofeja osvojio u Dinamu kao igrač i trener. I što bi trebali, da smo nestali, katapultirani? Nismo! Zajedno smo stvarali Dinamo, nismo umrli. U klubu su ljudi koji čine sportski sektor, Vukelić, Vlak i nadareni Ivan Švedi, njih trojica vode sportsku politiku Dinama, uz analitičare kluba i druge. Ti ljudi su donijeli odluku da u Dinamo dođe Šutalo, Bočkaj… Sve je realizirala Uprava kluba, mi smo funkcionirali kako jesmo, u zadnje 4 godine doživjeli smo kulminaciju pozitivnih rezultata oko Dinama. Sada odjednom imamo situaciju u kojoj se našao klub, određeni ljudi su se zaigrali, reći ću koji. Da zaštite klub od Mamićevaca, te vrijedne ljude i tete, koje čiste dolje, oružare koji spremaju opremu, oni to sve omalovažavaju”, rekao je i onda krenuo:

“To je napravio Krešimir Antolić. Policajac kojeg je policija eliminirala iz redova, moj brat i ja – humani i dobri ispadnu budale, tu smo zmiju stavili u Dinamova njedra, ta je zmija iskoristila da infiltrira svoju hobotnicu. Zaposlio je svoga brata koji ima srednju upravnu školu, nije kvalificiran da bude direktor Dinamove kuhinje. Doveo je tri policajca sa sobom jer mu treba dugo uho, jedan je Hodulak, pa mu je zaposlio i sina i nevjestu u fan shopu, a instalirao i njegovu ženu da bude jedna od vođa BBG, koja blati Dinamo i članove koji nisu u Antolićevoj službi”, rekao je.

Zatim se obratio Mirku Barišiću.

“Predsjedniče, vi ste inženjer Mirko Barišić, a ove pijavice koje su se oko vas nakotile, jedan od glavnih huškača koji manipulira predsjednika je Željko Marković, vlasnik turističke agencije. Kakve veze to ima s Dinamom? E pa ima. To je siledžija, podmukli, koji kada ga zovem, ne javlja se, kada mu pišem poruku, ne javlja se. Ali dolazi na skupštinu i kaže: ‘Krvi ću vam se napiti. Nećete vi Hercegovci voditi klub’. 94 milijuna kuna usluga je napravio s Dinamom u četiri godine. Pametnom dosta. Ante Todorić, član Izvršnog odbora Dinama, vlasnik i njegova djeca, također dobivaju novac od Dinama. Antolić je Dinamovim novcima kupovao Markovića i glas Ante Todorića. Veno Berglam je upravu prisilio da mu izmisle mjesto za zeta. Antolić stvara hobotnicu, djevojka koja živi s njim je glasnogovornica, ona dnevno pušta more lažnih tekstova i zato molim zaposlenike, izbacite ih naglavačke! Jer ti ljudi koji ne poštuju statut kluba, NO. Ta balavica Iva Cigrovski, nakon što predsjednik NO traže mjesto u klubu za sjednicu, zatim ta osoba njima zabrani da to objave. Nije objavila to uobičajenim kanalima, nego su ljudi primijetili navečer da to nije dala, Uprava je u inozmestvu, a u klubu one man show”.

Govori o zastrašujućoj manipulaciji.









“Dinamo je prolazi razne faze u 111 godina, ja sam sudjelovao u nekoliko, evocirat ću zadnju, predsjednika Barišića i mene od 2000. godine, kulminirala je 2004. kada je klub otišao u stečaj. Klub bez igrača, bez trenera, sa sudskim postupcima… Ako bi Barišiću, članovi Uprave, članovi NO-a, dozvolite da ovakve fukare ruše naš klub, ja to ne mogu vjerovati. Pomozite svojim radom, štiteći radna mjesta, povijest Dinama, kao što se ustali, došli na skupštinu i svi dala svoj glas za odlazak Antolića, koji je svojom hobotnicom ugrozio klub. On nema što raditi među nama, krvavi rad je doveo u pitanje i mora otići. Predsjedniče, budite na strani pravde, skroman ste i krasan čovjek, no izmanipulirani ste. Svi su vas informirali, nemojte štititi lopovluk, nepotizam. Otiđite mirno iz kluba, ne treba nam arbitar izvana, da članovi skupštine Dinama pozivaju neke sportske inspekcije”, poručuje.

Mamić je zatim nastavio žestoko.

“Ja imam informaciju, prikupljeno je više potpisa nego za prošlu. Čeka vas izvanredna skupština, čekaju vas zaposlenici u radnoj zajednici, osramotili ste ime Dinama, iako je ovo kriza, zujanje komaraca, Dinamo je takav sustav da bio Mamić predsjednik ili ne, postao je takav uređeni sustav koji je pobjednik na svim poljima, tako će i ostati. Čestitam Božić svim zaposlenicima i igračima, vrijednim trenerima, igračima, dug život i da dio ljubavi daju i dalje Dinamu. On je izdržao i napade, rušila nas je politika, medij… Mi smo dio velike Europe, kada danas vidim hrvatsku reprezentaciju, prva asocijacija mi je Dinamo, neka se nitko ne ljuti. I još nešto, kako su pokušali razjediniti našu obitelj, za Judine škude su bacili kost u Dinamovu obitelj – gradnju stadiona. Puna su usta strani Antolićevoj, koji se igraju s emocijama ljudi, kažu da se moraju obračunati s lošim ljudima, to je razlog da ćemo dobiti stadion. Nažalost, ni mi ni ja ga nećemo doživjeti. Bivši gradonačelnik je lagao, trošio se novac, u sve goroj smo situaciji, Dinamo ga je sanirao. Od stadiona nema ništa, to je laž. Onaj tko danas spomene gradnju stadiona, taj je za psihijatriju, kada ljudi na Banovini teško žive, pričati o stadionu… Pogledajte kako su bešćutni, nisu u stanju bili izvršiti uvid u stanje istočne tribine nakon potresa”, rekao je Mamić i završio obraćanje.









“Nadam se da neću morati isukati svoju najtežu artiljeriju koje je razorna”, poručio je na kraju.