MAMIĆ NAPRAVIO POTPUNI SHOW NA TELEVIZIJI! PREKINUT PRIJENOS! Zagrmio pred nacijom: ‘Sve je montaža, zar sam toliko mrzak da me želite vidjeti u prdekani’!

Autor: N.K

Danas su uhićeni suci osječkog suda koje je optužio Zdravko Mamić, a sve se više priča o njegovom izručenju Hrvatskoj u svojstvu svjedoka pokajnika. Mamić je gostovao na Novoj TV gdje je govorio o cijelom slučaju, a u trenutku kada je Mamić povisio ton njegov govor je prekinut.

“Trebalo je doći davno prije do toga, jer su ti suci određene dokaze prikrili. Pa jel moguće da su oni sada uhapšeni, a da niti jedna tajna služba pa ni SOA nije znala o kontaktima sudaca, ali ne u slučaju braće Mamić već u sto slučajeva. Oni su kleptomani, oni su se hvalili meni kako su – da bi mi se učinili uvjerljivima da im dam novac, da su i u drugim predmetima uzimali novac”. Kaže da zna koji su to predmeti, ali da to neće podijeliti s javnošću.

Reći će sve odvjetništvu. “Naravno, nemam druge nego da surađujem. Uhapšen je poduzetnik Drago Tadić. Meni to potpuno nije jasno, zato što je on krunski svjedok protiv tih kriminalaca. Ali ne samo njih, nego i drugih. Ako ja kažem u kameru da sam dao 80.000 eura sucu Visokog prekršajnog suda Nedjeljku Bobanu…Bile su vaše kamere da sam davao mito predsjedniku Vrhovnog suda, Đuri Sessi, zvanom Kesi…”, napominje. Tvrdi i da ima dokaze za to.

Očekuje oprosnicu

“Naravno da imam dokaze, ali vi mene svi pitate jel ja imam dokaze, ali nisam služba”. Kaže da ta saznanja nikad s nikim nije podijelio i da ga za to nitko nikada nije pitao.

Za slučaj u kojem je dao mito od države očekuje oprosnicu. “Naravno, to je jedino normalno. To mi trebaju dati u sedmoj brzini. Nikad u životu se neću vratiti, pa nisam budala. Dok sam tu u Bosni i Hercegovini mogu pomoći hrvatskoj vladi i građanima da riješe te luđake. Ja ću tražili i politički azil jer ovdje se radi o svim namještenim procesima protiv mene i moje obitelji. Ovdje je klasična eliminacija jedne obitelji”, tvrdi.

“Zoran nikada nije dao mito”

“Zoran nikad u životu nije mogao dati mito, nije je dao mito. Tako da mi nije jasno zašto je obuhvaćen. On nije vidio niti jednog suca od njih, osim što sam mu ja nekad rekao daj uzmi moje novce

i predaj ih toj i toj osobi, ali ne sucima.

Vratimo se na to kad je Cvitan, njegova zamjenica Zorka Fumić, zamjenica i bivši predsjednik suda Rašić u Osijeku, kada su se našli u USKOK-u, kada im je bivši šef tajnih službi Lozančić, kad im je na projektor govorio o sucima u Osijeku i sucima, ako sjećate famozne lista o 30 sudaca ugroze”, govori Mamić i nastavlja:

“Zar ne vidite da je to montaža”

“Tada je Cvitan sazvao sastanak, podijelio informacije Lozančiću i zatražio od suca Rašića da organizira presuđivanje braće Mamić na 5 ili više godina. Pa nisam ja iznio novac iz Dinama putem vas, goluba ili Đure i Pere. Novac je došao na račune Lovrena i Modrića – oni su disponirali s tim novcem. Ili smo svi zajedno u djelu ili nitko. Zar ne vidite da je to montaža, zar vam je Mamić svima u Hrvatskoj toliko mrzak? Da ste svi tako željeli da vidite Mamića u prdekani?”, kazao je Mamić.









Odbacuju optužbe

Dinka Cvitan kaže da njegova tadašnja zamjenica i bivši šef tajne službe nikada nisu bili na takvom sastanku.

Bivši šef osječkog Županijskog suda Anto Rašić tvrdi također da sastanka nije bilo, dok Dragan Lozančić optužbe nije htio komentirati.