MAMIĆ JE NALETIO NA JAČE OD SEBE! Barišić se usuglasio s premijerom: ‘Oni imaju veće interese’, moćna HDZ-ova ‘struja’ dokazala svoju snagu

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Bura koja posljednjih nekoliko tjedana traje u Maksimiru ne jenjava, bez obzira na to što struja bliska predsjedniku Mirku Barišiću polako, ali sigurno preuzima dominantnu ulogu u Dinamu iz kojega se svim silama i uplitanjem politike nastoji istisnuti utjecaj Zdravka Mamića. Nedavno je u Maksimiru održana sjednica Izvršnog odbora Dinama na kojoj su imenovana dva nova člana Uprave. Riječ je o Danijelu Tomačiću i Darku Podnaru, koji su se pridružili Dariju Šimiću i Vlatki Peras koja je ponovno imenovana predsjednicom Uprave na mandat od četiri godine. Svi bi oni zajedno uz predsjednika Barišića trebali upravljati maksimirskim klubom, s tim da nova Uprava promptno mora krenuti u izradu nove sistematizacije radnih mjesta u Dinamu.

Nova radna skupina

Tomačić je jedan od donatora HDZ-a i direktor karlovačke tvrtke Lana grupa koja je u znatnom iznosu sponzorirala i Dinamo, dok je Podnar nekadašnji član Uprave Istre 1961 koji je radio i na tome da španjolski vlasnici preuzmu rukovođenje tim pulskim klubom. Sve u svemu, dok Skupština ne izabere ostala tijela, Dinamo će biti bez Izvršnog i Nadzornog odbora, a za savjetničko tijelo predsjednika čije će djelovanje trajati do nove sjednice Skupštine kluba izabrani su Nikola Hanžel, Većeslav Bergman, Ante Todorić, Ivica Cvitković, Vladimir Gašparović, Ognjen Naglić, Goran Đulić, Željko Marković i Mladen Vedriš.

“Sada imamo četveročlanu Upravu uz Darija Šimića i njih dvojicu. Ostali smo oslabljeni i morali smo popuniti našu Upravu. Amra Peternel je isključena, Krešimir Antolić je otišao i morali smo popuniti i ekipirati Upravu”, izjavio je donedavni član Izvršnog odbora Ognjen Naglić, otkrivajući i da su osnovali novu radnu skupinu u kojoj je šestero članova Izvršnog odbora, a u koju su kooptirali Gorana Đulića iz Grada, Željka Markovića iz Ban-Toursa te Mladena Vedriša. Inače je Ban-Tours godinama bio ekskluzivni partner svih Mamićevih ekspozitura, HNS-a, Dinama, Lokomotive, ali i Rijeke, a Mamić ga je nedavno na konferenciji nazvao glavnim huškačem koji manipulira Barišićem.





“To je podmukli siledžija koji kaže skupštinarima da će im se napiti krvi i tvrdi da neće Hercegovci preuzeti klub. Inače, taj je čovjek s Dinamom u zadnjih 10 godina napravio 94 milijuna kuna usluga ili prometa. Taj si je čovjek uzeo za pravo huškati i manipulirati od jutra do mraka”, kritizirao je Mamić, čije kritike očito nisu pale na plodno tlo. Sljedeća Dinamova redovna skupština trebala bi se održati tek u prosincu, a do tada bi se i potpora odbjeglom Mamiću trebala dodatno osuti. Uvjereni su u Međugorju da u pozadini ove borbe za Dinamo stoji vodstvo HDZ-a predvođeno premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je u borbu za Dinamo poslao Vladina glasnogovornika Marka Milića, na čiji je nagovor Šimić pristao ući u Upravu maksimirskog kluba.

Mister deset posto

No ono što Mamićevi simpatizeri i oni koji s njim piju kave po Međugorju problematiziraju mnogo više od Šimića jest angažman Mladena Vedriša, koji navodno s Franjom Gregurićem u Dinamu ima neke druge interese i planove koji se prije svega odnose na gradnju stadiona i parkirališta, odnosno investiciju tešku desetak milijuna eura, s tim da u Mamićevu krugu ne odbacuju mogućnost da baš Vedriš nakon Barišića sjedne u fotelju predsjednika Dinama. Zanimljivo je da se Vedriš na Dinamovoj skupštini doista pojavio u Gregurićevu društvu, a ‘mamićevci’ pak podsjećaju i na to da je Barišić godinama blizak s Gregurićem pa se prisjećaju i Barišićevih tvrdnji o sudioništvu u hrvatskom proljeću, kao i tvrdnji da mu je 1971. godine oduzeta putovnica koja mu je vraćena uz Gregurićevu pomoć.

Šačica onih koji su Mamiću još naklonjeni, govoreći o Vedrišu, podsjeća da se njega u Zagrebu godinama zvalo “Mister deset posto”, a napominju i kako su njega sve potencijalne afere zaobišle te da se na klupi za svjedoke našao i u kontroverznoj aferi Spice vezanoj uz Podravku i bivšeg Sanaderova ministra Polančeca, koji je, doduše, u međuvremenu i sam oslobođen krivnje u tom slučaju. Bilo kako bilo, Vedriš doista postaje jedna od dominantnih figura u Mamićevu voljenom klubu.

Inače je Vedriš rođen u Zagrebu, u kojem se i školovao pa je nakon završene Križanićeve, odnosno 7. gimnazije, u svojem rodnom gradu upisao ekonomiju. Bio je sudionik u pokretu hrvatskih sveučilištaraca, a ujedno je bio i dobitnik Rektorove nagrade, magistrirao je s temom “Analiza uzroka porasta javnih rashoda u suvremenom svijetu”. Jedno je vrijeme Vedriš radio u Centru za istraživanje i migracije Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega prelazi u Skupštinu grada Zagreba, odnosno u Gradski komitet za prostorno planiranje i komunalne poslove. Bio je i zamjenik šefice tog kabineta, zaboravljene Marine Matulović Dropulić.

Dečki iz Hennesyja

S dolaskom demokracije, odnosno 90-ih, uz podršku HDZ-a postaje predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba, što bi iz današnje perspektive gledano bila gradonačelnička funkcija. Zamjenica mu tada, uz veliki otpor njezinu imenovanju, postaje Matulović Dropulić, a Vedriš u svojem gradonačelničkom mandatu uspijeva voditi i Krizni štab grada Zagreba. Nedugo nakon toga ulazi u Sabor kao zastupnik HDZ-a, a onda postaje i ministar za područje urbanog življenja i preustroj državne uprave. Krajem 1992. postao je i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo, a bio je i član Predsjedničkog vijeća i član Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost.

Iz političkih voda Vedriš je postupno prelazio u one gospodarske pa je tako jedno vrijeme vodio Hrvatsku gospodarsku komoru, međutim, 1995. godine napušta aktivnu politiku i okreće se znanstvenom radu. Godinu dana nakon toga Vedriš je doktorirao, a zatim osnovao vlastitu tvrtku za zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki. U međuvremenu se školovao i na Harvardu, a zatim je na zagrebačkom Pravnom fakultetu stekao titulu docenta pa na tom istom fakultetu godinama drži Katedru za ekonomsku politiku. Uz to je i član Savjeta HNB-a, a aktivan je i u Geoekonomskom forumu, na čijem je osnivanju radio.









Privatno je Vedriš u dugogodišnjem braku sa suprugom Klarom koju je upoznao još tijekom gimnazijskih dana, s njom ima dvije kćeri, Almu i Luciju, a ona je ta koja ga je upoznala s Nikicom Valentićem koji im je kasnije bio vjenčani kum. Vedriš je zapravo dio družine koja se okupljala u zagrebačkom Hennesyju nasuprot odvjetničkom uredu Valentića i Bosiljka Mišetića. Tu se okupljala elita koja je 90-ih godina upravljala državom, a utjecaj nije izgubila do dana današnjeg.

Ključni konci

Ovaj nekadašnji ministar poznat je i kao nekadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza u vrijeme osamostaljenja od Fudbalskog saveza Jugoslavije, a među domaćom političkom elitom s početka devedesetih poznate su i Vedriševe rođendanske proslave koje je organizirao u Umjetničkom paviljonu, gdje se okupljala gospodarska i politička krema. No ono po čemu bi Vedriš najviše mogao ostati urezan u pamćenje nacije zasigurno je njegovo sudjelovanje u privatizaciji Zagrebačke banke. Poznato je da su Gregurić i Valentić godinama bliski, a poznato je i to da se Gregurića godinama naziva moćnikom iz sjene.

Riječ je o predsjedniku treće hrvatske Vlade, koja će ostati upamćena kao Vlada nacionalnog jedinstva. Jedno je vrijeme Gregurić bio na čelu INA-e, a smatra se da utjecaj u toj naftnoj kompaniji nikada do kraja nije izgubio. I danas mnogi smatraju da Gregurić iz sjene vuče ključne konce na domaćoj gospodarskoj sceni. S obzirom na to da je rodom iz Lobora i da je odrastao uz oca kovača, moglo bi se reći kako je doista daleko dogurao. Nakon što je završio srednju školu, Gregurić je prvi posao dobio u sisačkoj Radonji, gdje je radio kao tehničar. Zahvaljujući stipendiji toga poduzeća, u Zagrebu je upisao Tehnološki fakultet, koji je uspješno završio. Nakon toga je magistrirao i doktorirao kemijsko inženjerstvo, a malo je poznato da je on ujedno i autor dvaju patenata u zaštiti pesticida. Iz sisačke Radonje, u kojoj je jedno vrijeme bio tehnički direktor, Gregurić prelazi u zagrebački Chromos, a uspijeva dogurati i do pozicije zagrebačkog predsjednika Gospodarske komore.









Tri je puta izbacivan iz partije, a iako je stanovao u društvenom stanu od stotinu kvadrata, on preko stambene zadruge Tehnograd uspijeva doći do zemljišta na elitnom Zelenjaku adekvatnog za dva stambena objekta. Bila je to afera u koju je s njim bio uključen i Valentić kao šef građevinskog poduzeća koje je bilo izvođač radova na Gregurićevoj kući, zbog čega je ovaj dvojac bio optužen da je dio društvenog novca slio u privatne džepove.

Maneken Šimić

Bez obzira na to, Gregurić prelazi u Astru i postaje voditelj njihova predstavništva u Moskvi. Na Tuđmanov poziv ulazi u HDZ, a kasnije formira Vladu nacionalnog jedinstva te ostaje poznat kao dužnosnik u čijem je mandatu Hrvatska dočekala međunarodno priznanje. Osim što je Gregurić bio generalni direktor INA-e, jedno vrijeme bio je i predsjednik NO-a nacionalne naftne kompanije, a predsjednik Nadzornog odbora bio je i u Elki, IGH-u i Generi. I njega i Vedriša smatralo se predstavnicima čuvene HDZ-ove tehnomenadžerske struje. Gregurić sa suprugom Jozefinom ima dvoje djece, kćer Sanju i sina Borisa. Sve u svemu, čini se da se ovi vremešni HDZ-ovi tehnomenadžeri ponovno bude, a Mamićevi pristaše sve to povezuju s premijerom Plenkovićem, ali i s Barišićem, te kažu da se tek sada potvrdilo da je upravo Mirko Barišić taj koji je godinama vukao konce u zagrebačkom Dinamu.

Nema sumnje, Mamić će se još koprcati i nastojati izboriti za prevlast u Dinamu, no znajući da su se ondje s Barišićem upleli i Gregurić i Vedriš, moglo bi se već sada zaključiti kako je Zdravko Mamić svoje utakmice u Dinamu odigrao. Na Boysima je sada da ne zaborave svoju borbu svedenu na rečenicu – jedan član, jedan glas, a na svima nama da zaključimo kako u Dinamu ne postoje mladi na kojima ostaje svijet i budućnost zagrebačkog nogometa, ma koliko se kroz Šimića to nastojalo demonstrirati.