MAMIĆ IDE KOD VUČIĆA? ‘On ima poštovanje prema mom radu, nogometni je čovjek, a i bezbroj puta me hvalio’

Autor: Mia Peretić

Zdravko Mamić je iz Mostara, u kojem boravi već tri godine nakon raspisivanja tjeralice i sudske presude zbog izvlačenja novca iz Dinama, u intervjuu za B92 govorio o mnogim temama, od uspjeha Dinama, hrvatske nogometne reprezentacije, što misli i Zvezdi i Partizanu, kakav mu je odnos s Aleksandrom Vučićem te zašto je, po njegovom mišljenju, trn u oku mnogima.

“To nije jednostavno reći, to je primitivizam. Veliki umovi iz Hrvatske i Srbije su objašnjavali fenomen, a ja bih to sažeo u rečenice Miroslava Krleže ‘Bože, sačuvaj me srpskog junaštva i proslava poraza kao pobjeda, a jala i zavisti Hrvata’. Nevjerojatno je koliko u Hrvatskoj ne podnose tuđi uspjeh, pa makar bio zajednički. Naravno da volim Hrvatsku, Dinamo, ali volim i sve srpske klubove i uvijek navijam za njih kada igraju protiv ostatka Europe. Isto tako i za slovenske, klubove iz BiH, Sjeverne Makedonije. Pa to su sve ljudi koji su u istoj državi”, rekao je Mamić.

Dodaje, njegova obitelj drugačije živi i zato su došli uspjesi.

“Neviđena ljubomora, jal i zavist dolaze od političara, njihovih interesa, kao i interesnih grupa koji žele uzeti Dinamo i naravno kriminalnih grupa u sprezi s politikom”.

‘Vučić mi je obećao da će biti domaćin u jednom beogradskom restoranu’









O Zvezdi ima samo riječi hvale te napominje da im nije lako jer žive s velikim dugovima i rade odlične rezultate. Poznato je da je Zdravko Mamić u dobrim odnosima s čelnicima Crvene zvezde, prije svih Zvezdanom Terzićem. Otkrio je da čestitaju jedan drugom uspjehe, ali i da se čuje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, čiji bi gost trebao biti u Srbiji, kako je rekao.

“Svaki put poslije europskih utakmica dva tima, nekoliko sekundi po završetku, Terzić i ja čestitamo jedan drugome na rezultatu. Također, prije dva mjeseca me zvao Aleksandar Vučić i obećao da će biti domaćin u jednom beogradskom restoranu. Čekam da formalno budem njegov gost. Vučić ima poštovanje prema mom radu, nogometni je čovjek, a i bezbroj puta me hvalio. Sada čekam njegov poziv i nadam se da će učiniti to najskorije”, rekao je Mamić.