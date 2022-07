MALTRETIRAJU MU OBITELJ, ‘ZNAM TKO JE TA PROTUHA’! Milanović je sad sve rekao: ‘Od Hanžeković je muž šef krim policije, sigurno doma o maslinama pričaju’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović boravio je u petak u šibensko-kninskoj županiji gdje je posjetio područja koja su jako stradala u velikom požaru ovog tjedna. Kao i obično, novinari su pokušali izvući iz njega što više sočnih rečenica.

Tom priliko se ponovno osvrnuo na kritike na račun njegove supruge zbog toga što je intervenirala u školi ukazujući na probleme u izvođenju nastave iz matematike, a nakon koje je njegovom sinu i još nekolicini učenika podignuta završna ocjena.

Sve to je ovih dana prouzročilo glavobolje predsjedniku i njegovoj obitelji budući da ih se u pojedinim medijskim napisima optužuje za vršenje pritiska na školu.





“Znamo tko je ta protuha”

Zoran Milanović boravi u šibensko-kninskoj županiji gdje je posjetio požarom opožarena područja, a naravno i u ovom navratu stao je pred novinare.

Novinari su ga pitali je li razgovarao sa suprugom o svemu.

“Naravno da sam razgovarao sa suprugom. Dakle, nakon što je objavljen bijedni uradak, baš kod te ponavljačice, tragične učenice, koja je završila školu, Klasičnu gimnaziju, kao jedna od najslabijih učenica u novijoj povijesti. Objave oni tekst anonimne profesorice u penziji. Štite identitet lažljivice, gospođe, znamo tko je ta protuha, ona je slala 14 učenika četvrtog razreda na popravni ispit. Toliko o profesorici. Ona će komentirati koliku je ocjenu imao moj stariji sin? Kakav je to profesor? Moj sin je imao četiri, a čovjek koji je kod nje imao tri studira na jednoj od najboljih tehničkih škola. Kod te ‘maze’ je imao tri. To su vam takvi likovi”, rekao je.

Ponovno oprao Anu Hanžeković

O tom slučaju je govorio odmah nakon što je u javnost procurilo da je njegova supruga slala mail u školu. Ovako je tada govorio.

“Netko tko očito nije bio odličan učenik si je dao toliko truda kao da piše završni ispit u večernjoj školi. Razgovarao je s DORH-om, koji se ne bavi svinjarijama koje radi Banožić”, rekao je Milanović.

“Vidio sam da je Sanja, moja supruga napisala mail. Ostavila je brazdu, duboki trag. Naš mlađi sin ima 17 godina, to više nije dijete, on je već odavno sazrio, da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludio, ali mama je mama”, kazao je.









“Ja nisam to pismo pisao, ja sam bio za to da Marko ide u privatnu školu, privatne škole su zadnji izbor. Ovako te na zub uzme banda”, rekao je Milanović.

“Ovdje je netko bio optužen, to sam ja ustvari, ne moja žena. Novinarima se šalje mail koji je napisala moja žena, sve drugo je laž. Imaš mail star dva tjedna koji je poslala gđa Musić Milanović u kojem govori o stvarima koje nemaju veze s ocjenama”, kazao je.

“To mojem sinu ne znači ništa, zašto je Sanja imala potrebu istjerivat pravdu na taj način – to zna ona. Odgovaram ja. Ovdje se radi o jednom predmetu u kojem su ocjene podignute, kako to uvijek bude na kraju godine, iz trojki u četvorke. Ocjene su podignute za šestero učenika. U svim razredima je podignuti 150 do 200 ocjena, ali mi smo meta”, dodao je.









“Moju ženu zove Ana Hanžeković. Inače bih ju prijavio SOA-i zbog uznemiravanja, ovako je blokirana. Najavila je da se sprema tekst. Iza toga stiže mail moje žene.

“Da stvar bude još slađa, s kakvom bandom imam posla, jučer popodne to je sve zabilježeno i snimljeno. Moju ženu jučer zove Ana Hanžeković, osoba koja je na prevaru stekla firmu. Zvala je i kaže, znaš priprema se članak u Jutarnjem, bilo bi dobro da kažeš nešto, dakle njihova klasična lopovska navlakuša. Moj Ured reagira, a Jutarnji ga objave i kažu da nisu.”

“Pazite vi koji su to igrači, nju je Hanza zvala”, dodao je predsjednik uz poruku kako nije bitno imati sve odlične ocjene. “Što je trebalo protestirati što je malom povišena ocjena, njemu i još šest ostalih učenika, rekao je predsjednik tada.

Ane Hanžeković se dotaknuo i u današnjoj izjavi poručivši kako je navodno prijedlog za “razvlašćivanje predsjednika” došao iz jednog medija, točnije “od Hanžekovićke čiji je muž šef krim policije”.

“Zanimljiva kombinacija. Sigurno doma pričaju o smokvama i maslinama”, poručio je predsjednik u petak.