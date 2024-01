Malo tko zna što stoji iza drame oko vremenske prognoze: DHMZ otkrio zašto koriste popularni izraz

Autor: Dnevno.hr

Sigurno ste pročitali naslov u novinama ili na portalima kako je negdje zabilježena najviša ili najniža temperatura “otkad postoje mjerenja”. Redovito nas o tome izvještavaju meteorolozi i klimatolozi, a znanstveni i stručni radovi također iznose takve statistike i podatke. No, što zapravo to znači i otkad zaista postoje mjerenja u meteorologiji i zapisi o vremenskim prilikama i neprilikama?

Protivnici takvog izvještavanja prvo će reći da nema previše smisla jer mjerenja kakva imamo postoje manje od sto godina, a Zemlja je kako zasad tvrde znanstvenici stara preko četiri i pol milijarde godina. No, meteorološka znanost tvrdi kako je tehnologija uznapredovala i mjerenja koja se provode otkad su proizvedeni mjerni instrumenti današnjice kvalitetno pokazuju stanje temperatura te se mogu usporediti s onima od prije puno godina.

Tako klimatolog Zeke Hausfather iz neprofitne organizacije Berkeley Earth, smatra da je posve izvjesno kako će 2023. biti najtoplija godina u povijesti mjerenja. Prema klimatolozima Nacionalne oceanografske i atmosferske uprave, iako konačni podaci za prosinac nisu dostupni, postoji više od 99% vjerojatnosti da će 2023. imati najvišu globalnu prosječnu temperaturu, premašujući 2016. godinu.

Što znači da će biti najtoplija u povijesti mjerenja

Mediji pak pišu kako je rekordna godina obilježena katastrofama diljem svijeta: od ekstremnih vrućina koje su Arizonu mučile tjednima, preko razornih poplava u Libiji, do rekordno vrućih oceana koji su uzrokovali izbjeljivanje koralja kod Floride. No, opet nismo došli do odgovora što znači da će godina biti najtoplija “u povijesti mjerenja”.

Što se same Hrvatske tiče, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) pod ‘povijest mjerenja’ za pojedina mjesta stavlja točne godine otkad se u meteorološkim stanicama provode mjerenja. Kao primjer, prilažemo tablicu ‘apsolutno najviših vrijednosti temperatura izmjerenih na meteorološkim postajama u Hrvatskoj’. Ona izgleda tako da je npr. za grad Ploče, početak mjerenja uzeta 1978. te je najviše vrijednost bila 42.8 stupnjeva, 1981. godine.

No, u zraku ostaje pitanje što s godinama prije 1978. te je li ovaj podatak dovoljno relevantan s obzirom da se mjerenje provodi manje od pedeset godina? Državni hidrometeorološki zavod upitali smo upravo ta pitanja te da nam stručnjaci pojasne ovu problematiku. Evo što su nam odgovorili:

Stručnjaci su jasni da je dosta toga nejasno

“Izraz ‘otkad postoje mjerenja’ zapravo znači otkad postoje postaje koje slijede meteorološke standarde, a njih propisuje naša krovna organizacije, Svjetske meteorološke organizacije (WMO). Standardizacija propisuje jasna pravila i važna je kako bi podaci bili međusobno usporedivi. Navest ću primjer: Najniža temperatura do sada izmjerena u Hrvatskoj je -34,6 °C, u Gračacu 13. siječnja 2003. godine.









Međutim, možete ponegdje naići na podatak kako je apsolutni minimum izmjeren u Gospiću, -36,0 °C, 4. veljače 1929., te u Čakovcu, -35,5 °C, dan ranije, 3. veljače 1929. Ali ovi podaci nisu izmjereni prema propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije te se stoga ne smatraju službenim rekordnim minimumima u Hrvatskoj.

Možda će Vam pomoći ova poveznica na našu mrežnu stranicu gdje, ovisno koji ćete parametre gledati, možete odabirom postaje vidjeti otkad ona postoji. Na ovom linku mogu se pronaći stoljetne postaje diljem svijeta, pa ćete vidjeti da su kod nas najstarije postaje Zagreb – Grič, Gospić i Hvar”, stoji u odgovoru DHMZ-a.

Na postaji Zagreb-Grič mjerenja su započela 1861.

DHMZ navodi kako su na postaji Zagreb – Grič mjerenja su započela 1. prosinca 1861, na postaji Gospić mjerenja su započela 1872., a na postaji Hvar mjerenja su započela 1858. S tim da je potrebno naglasiti da je postaja Zagreb-Grič postaja s najdužim neprekinutim nizom podataka.

“Istovremeno taj niz podataka jedan je od najhomogenijih nizova u Europi, jer osim što od početka mjerenja nije bilo prekida motrenja, nije bilo značajnih promjene mjesta postaje niti značajnih promjena u okoliša postaje. Status stoljetne postaje posebno je označen i u bazi podataka OSCAR koja se vodi u sklopu WMO-ovog sustava WIGOS (Svjetskog integriranog motriteljskog sustava) i gdje možete vidjeti meteorološke postaje diljem svijeta, kao i informacije otkad postoje. O povijesti meteoroloških mjerenja u Hrvatskoj možete detaljnije saznati u našoj publikaciji 160 godina meteoroloških mjerenja koja se nalazi na poveznici.

Da bi se moglo govoriti o klimi neke lokacije tada se treba raspolagati tridesetogodišnjim nizom relevantnih podataka mjerenja. I onda se u odnosu na srednje vrijednost tog skupa podataka govori da je lokacija toplija ili hladnija od tog referentnog razdoblja. Sada se kao referentno razdoblje uzima razdoblje 1991. – 2020″, stoji u odgovoru.

Zamršeni podaci

“Što se tiče mjerenja danas, na našim mrežnim stranicama možete pronaći sve mreže postaja koje stručnjaci DHMZ-a koriste i o kojoj skrbe: Radi se o mreži prizemnih meteoroloških postaja (glavnih, klimatoloških, kišomjernih i totalizatora), visinskih meteoroloških mjerenja, daljinskih meteoroloških mjerenja, te mreže hidroloških postaja i postaja za trajno praćenje kvalitete zraka. Nju kontinuirano unaprjeđivanjem i moderniziramo.

Naše sve tri mreže (meteorološka, hidrološka i mreža za trajno praćenje kvalitete zraka) modernizirane su tijekom prijašnjih godina kroz projekte METMONIC, AIRQ i VEPAR. Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC privodimo kraju. Rezultat ovog projekta je kvalitetna i suvremena motriteljska mreža, posebice mreža meteoroloških radara kojom je po prvi put obuhvaćen i cijeli hrvatski dio Jadrana.

METMONIC je osigurao i modernizaciju više od 400 prizemnih meteoroloških postaje, uspostavljena je mreža pet meteorološko oceanografskih plutača (Viški kanal, Palagruža, Molunat, Kvarner i Blitvenica), modernizirane su i dvije daljinske meteorološke postaje (Monte Kope u Istri i Slavonski Brod). Uspostavljena je i informatička platforma na kojoj će svi podaci biti objedinjeni i na raspolaganju u realnom vremenu svim našim korisnicima, od tijela javne vlasti kao naših strateških partnera do građana kao naših glavnih korisnika”, napisali su nam.

Pojave objašnjavali mističnim silama

“Inače, što se stvarne ‘povijesti mjerenja’ u ljudskoj civilizaciji tiče, kao početak se spominju primitivne preteće današnjim visokotehnološkim mjerenjima. Najstariji počeci meteorologije nalaze se u prastarom, neprekidnom zanimanju čovjeka za zbivanja u prirodi. Pojave koje je čovjek opažao na nebu objašnjavali su mističnim silama, a ta su shvaćanja zadržali još i danas neki narodi.

Riječ meteorologija potječe od grčke riječi ‘meteoron’ koja se odnosila na sve pojave na nebu. Zanimanje čovjeka za vrijeme koje ga okružuje postojalo je otkad i sam čovjek. Već u staroj Kini, Indiji, Egiptu i Grčkoj ljudi su raspravljali o vjetrovima i oborinama te pokušavali shvatiti i objasniti te vremenske pojave. Prva knjiga s opisom i tumačenjem vremenskih pojava je Aristotelova Meteorologica nastala davne 340. g. prije Krista, a obuhvaćala je sve pojave iznad tla.

Veliki utjecaj i na kasnija razdoblja imao je Aristotel, pa se zato smatra njenim osnivačem. Skoro cijelo sljedeće tisućljeće meteorologija se vrlo slabo razvijala. Iz tog vremena postoje rijetki zapisi (anali), uglavnom crkveni, o vremenskim pojavama i posebno nepogodama”.

Davno je sve krenulo, no kako je bilježeno?

Kako kažu u DHMZ-u, početci meteorologije leže u promatranju trenutačnog vremena i nagađanja kakvo bi ono moglo biti u vrlo bliskoj budućnosti. Aristotelov nauk i njegova Meteorologica bili su u antici i srednjem vijeku vrlo cijenjeni i zapravo jedini koliko-toliko znanstveni meteorološki temelji. U ljetopisima i dnevnicima iz srednjeg vijeka postoje dragocjene zabilješke o vremenskim pojavama i nepogodama, no tada još nije bilo nikakvih instrumentalnih mjerenja.

Ipak, razvoj meteorologije započeo je tek polovinom 17. stoljeća, primjenom prvih mjernih instrumenata za mjerenje meteoroloških pojava. Neke od glavnih pojava koje se proučavaju jesu količina i vrsta oborina, grmljavinske oluje, tornada, tropski cikloni i tajfuni. Bitan utjecaj vremena na ljude i ljudske aktivnosti doveo je do razvoja znanosti o prognoziranju vremena.

No, i danas svjedočimo o kompliciranim prognozama koje su vrlo često pogrešne, dok je i najvećim ekspertima ponekad teško pogoditi i običnu kišu jer priroda je ipak moćna i varljiva.