Malo poznata veza između Milanovića i Dodika: U pitanju je predsjednikov prijatelj general

Autor: Iva Međugorac

Umirovljeni general Ivan Čermak posljednjih se nekoliko godina nastoji držati podalje od medija i javnosti, što mu ne polazi za rukom, moguće i zbog toga što on i danas vrlo uspješno koketira s predstavnicima domaće političke scene, pri čemu zasigurno najviše pozornosti privlači njegovo prijateljstvo s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Upućeni tvrde da je Milanovića i umirovljenoga generala spojio zajednički prijatelj Ante Kotromanović, no i njihov odnos u međuvremenu je prerastao u prijateljski, pa i savjetnički, zbog čega se nerijetko i danas susreću u zagrebačkim restoranima, a osim toga, Milanović i Čermak redovito komuniciraju.

Je li njihov odnos ujedno i onaj u kojem ruka ruku mije, pitaju se oni koji ovo prijateljstvo promatraju sa strane, a kojima je zanimljiv podatak da je Milanovićev kum, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović, odnedavno zaposlen kao savjetnik Uprave u Čermakovoj tvrtki Delta-Oil International. Kune se Klisović, koji se odrekao pozamašnih primanja u Skupštini, kako Milanović nije imao ništa s tim zapošljavanjem koje je uslijedilo samo nekoliko dana nakon što je Klisović najavio da će volontirati u Skupštini. Međutim, oni koji su dosta dobro upućeni u ove odnose kažu da tu nema nikakvih slučajnosti, nego da su Čermak, Milanović i Klisović ljudi iz istog kruga pa Klisoviću nije nužno trebao Milanovićev poziv Čermaku da bi se zaposlio, ali Čermak nije neznalica, on vrlo dobro zna kako je na poziciju savjetnika Uprave u svojoj tvrtki zaposlio predsjednikova kuma.

Osobni interes

Toj skupini prijatelja pripada i bivši ministar obrane Ante Kotromanović, koji se također nakon odlaska iz politike zaposlio u poslovnom carstvu umirovljenoga generala koji se svojedobno spominjao i kao Milanovićev poslodavac dok je aktualni predsjednik bio poduzetnik koji je konzultantske savjete dijelio preko svoje tvrtke EuroAlba. Tvrtka je prilično dobro poslovala, a nikakve pojedinosti o poslovnim partnerima Milanović do danas nije otkrio, pozivajući se i usred kampanje na to da je, kada su njegovi klijenti posrijedi, riječ o poslovnoj tajni.





Poslovna tajna nije to da je Čermak također početkom 90-ih gradio političku karijeru surađujući s pokojnim predsjednikom Tuđmanom. U toj je etapi svojega života Čermak bio pomoćnik ministra obrane, a zatim i ministar trgovine i brodogradnje u bivšoj HDZ-ovoj vladi. Ubrzo nakon što je oslobođen Knin, Čermak postaje zapovjednik Zbornog mjesta Knin, i od tada datira njegovo dugogodišnje prijateljstvo s generalom Kotromanovićem. Nakon kratke političke karijere, a prije odlaska u Haag, Čermak je ušao u naftni biznis, koji je nastavio razvijati kada se vratio u Hrvatsku. Samo naivac može povjerovati da se bilo kakav biznis koji ima doticaja s energetikom može razvijati bez politike i političara.

Znaju to dobro i Čermak i Milanović, kojega su bosanskohercegovački mediji svojedobno spominjali baš zbog Čermakova Croduxa pa se tvrdilo da je ta krovna tvrtka umirovljenoga generala bez znanja Bosne i Hercegovine, a uz odobrenje vlada obiju država te uz Milanovićev blagoslov i asistenciju, ispod rijeke Save koja razgraničava Hrvatsku i BiH pustila plinovodne cijevi duge oko 450 metara na temelju sporazuma dviju vlada. Spekuliralo se da je Milanović u tome mogao imati i osobni interes, ali treba reći kako te spekulacije nikada nisu potvrđene niti je objašnjeno koji bi osobni interes predsjednik imao u toj unosnoj plinskoj priči.

Ruski kapital

Unatoč tomu što je potvrda ovih teorija izostala, bosanskohercegovački mediji neskloni hrvatskom predsjedniku, uz ostalo i zbog njegove bliskosti s čelnikom RS-a Miloradom Dodikom, spominjali su Čermakove poslovne veze s bivšim premijerom i aktualnim hrvatskim predsjednikom Milanovićem, kojega je i s Čermakom, ali i s ruskim utjecajem na ovim balkanskim prostorima gotovo proročanski povezivao pokojni Denis Kuljiš, koji je prije desetak godina predvidio kako će bivši hrvatski premijer graditi vlastiti populistički pokret uz potporu Ivana Čermaka i Rusije. Nagađalo se, dok je Milanović državu vodio kao predsjednik Vlade, da su njegovi učestali susreti s generalima Čermakom i Gotovinom motivirani Čermakovom željom da kupi INA-u, a pojedinci su išli tako daleko da su tvrdili da bi umirovljeni general mogao biti posrednik između Milanovića i ruskoga kapitala zainteresiranog za preuzimanje te naftne kompanije.

Neki i danas tvrde da su Rusi još 2018. godine bili na korak do preuzimanja INA-e, ali su taj megaprojekt stopirali Amerikanci, odnosno njihov nekadašnji veleposlanik u našoj zemlji Robert Kohorst. Nije zato stopirana Čermakova suradnja s JANAF-om, a osim toga, njegov Crodux doista jest dio projekta gradnje plinovoda do rafinerije u Bosanskom Brodu, koja je u vlasništvu ruske državne kompanije, što bi moglo ukazivati i na još jedan prijateljski krug, onaj između Milanovića i Dodika, koji i ne krije da zastupa ruske interese. Čermak, naravno, sasvim legitimno u tome svemu ima pravo vidjeti korist za sebe, a svakako je zanimljivo podsjetiti kako se o njegovim vezama s ruskim novcem pisalo kada je Zagrebačku banku potresala golema afera s pranjem novca, zbog čega se generala povezivalo sa sumnjivim transakcijama ruskih milijuna, što je, doduše, Čermak vrlo brzo demantirao.









Neugodan kontekst

Budući da su se u Čermakovu pozamašnom poslovnom carstvu skrasili Milanovićevi prijatelji, doista se postavlja pitanje čime su ti ljudi zaslužili takav angažman i ima li umirovljeni general interese zbog kojih u svoj poslovni tim okuplja nekadašnje SDP-ove političke perjanice, od kojih danas teško da može imati bilo kakve koristi sve i da jest zainteresiran za proširenje svojeg naftnog biznisa preuzimanjem INA-e. Zlobnici bi možda mogli reći da Čermak svoje partnere i one koji su mu pomogli ne zaboravlja te im se na taj način odužuje, posebice Milanoviću s kojim se često susreće.

Zgodno je reći i kako se generalima i aktualnom predsjedniku nerijetko na sastancima pridruži i moćnik iz Zagrebačke banke Milivoj Goldstein, koji se u rujnu 2017. godine u medijskom prostoru spominjao u dosta neugodnom kontekstu. Naime, doznalo se da je splitska policija okončala kriminalističko istraživanje nad trima odgovornim osobama i članovima kreditnog odbora Zagrebačke banke koji su trgovačkom društvu iz Splita odobrili kredite od 6,7 milijuna eura za projektno financiranje zgrade, uzevši kao osiguranje kompletnu investiciju, odnosno zgradu, zemlju i sve nekretnine u privatnom vlasništvu ukupne vrijednosti 11,7 milijuna eura. Koristeći položaj i ovlasti s ciljem preuzimanja kompletnog projekta, trojac je jednostrano i na svoju ruku izmijenio uvjete kredita, osjetno povećavajući kamatnu stopu i skraćujući rokove povrata kredita. Umjesto projektnog, navedeno je alikvotno financiranje pa banka više nije ni financirala projekt, nego su kupci postali financijeri banke. Na taj je način, prema tadašnjim tezama splitske policije, trgovačko društvo ostalo bez predviđenih sredstava kojima su namjeravali financirati zgradu, što ih je dovelo do blokade, nakon koje je banka pokrenula ovrhe nad zgradom i zemljištem, ali i nad osobnom imovinom vlasnika trgovačkog društva.

Ozbiljno zabrinuti

Tijekom ovršnog postupka trgovačko društvo oštećeno je za minimalno 1,3 milijuna eura, a Goldstein, Damir Brkić i Dijana Ćosić, direktori Zagrebačke banke, prijavljeni su za zloporabu položaja i ovlasti, kao i za sklapanje tog štetnog ugovora. Do 2014. godine Goldstein je bio desna ruka Franje Lukovića, najdugovječnijeg šefa Zagrebačke banke, a on, Čermak i Milanović nalazili su se na večerama, na kojima im je društvo pravio čak i Mladen Vedriš, no kada su mediji o tim susretima izvještavali, ovi utjecajni ljudi tvrdili su da je riječ o spontanim susretima.

Spontani susreti navodno su se nastavili i nakon što je Milanović sjeo u predsjedničku fotelju, iz koje i jest krenula njegova nevjerojatna transformacija zahvaljujući kojoj je od šefa lijeve vlade i bivšeg predsjednika SDP-a dogurao do jednoga od neformalnih lidera desnice. Tomu su vrlo vjerojatno pridonijeli i ovi predsjednikovi sastanci s generalima, s kojima se do te mjere sprijateljio da su i u HDZ-u ozbiljno zabrinuti jer Milanović nagriza njihovu sigurnu bazu, branitelje i generale, među kojima je nedavno izbio ozbiljan okršaj nakon što je novi Milanovićev prijatelj Ljubo Ćesić Rojs izbačen iz te udruge.