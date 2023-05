MALO JAČA DAMA O KOJOJ BRUJI CIJELI BRAČ! Tko je nova odabranica Lovre Kuščevića? Fatalna Ena ili tajanstvena dama s Murtera

Autor: Iva Međugorac

On je dugo bio u vezi s jednom malo jačom ženom iz Pučišća, njih su dvoje bili strastveno zaljubljeni, poznato je da se zvala Ena i da su zaista bili nerazdvojni, ali se i tu nešto dogodilo i izgleda da više nisu skupa, tim riječima naš dobro upućeni sugovornik s Brača progovara o ljubavnom životu bivšeg ministra i političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića koji se nedavno pojavio na sudu gdje je postalo jasno da se Kuščević nakon političkog brodoloma i mnoštva afera na koncu razveo od svoje dugogodišnje supruge Zorane Kuščević.

Ljubavna priča o kojoj bruji cijeli Brač

”Lovro je sada navodno u vezi i sa nekom ženom s Murtera, o tome bruji cijeli Brač, ali to je neka tajna ljubav. Ovo sa Enom nije bila tajna, za to su svi znali, i to je trajalo jako dugo. Može biti da to i je razlog radi kojega se razveo”, komentira naš sugovornik koji Kuščevićevu bivšu suprugu Zoranu opisuje kao vrlo simpatičnu, iznimno elokventnu i dragu ženu. ”Ona je vrlo susretljiva, otvorena, komunikativna, voli se šaliti i razvod je uspjela prebroditi, nju to nije previše pogodilo, jednostavno je nastavila sa životom. Čak mi se čini da živi punim plućima bolje nego ikada”, smatra naš sugovornik.

Inače se Kuščević na sudu očitovao o Uskokovim optužbama prema kojima je zlouporabio položaj i ovlasti počinivši milijunsku štetu u periodu kada je bio načelnik Nerežišća na Braču, pri čemu je on ustvrdio kako se ne smatra krivim. Kuščević ono što je izrekao na sudu navodno i privatno vjeruje te smatra kako je on politički postao prejak za Antu Sanadera i Blaženka Bobana, odnosno za političko vodstvo svoje Splitsko-dalmatinske županije kojemu njegov uspon nije bio po volji pa su ga naprosto odlučili eliminirati.





I bivša supruga na optuženičkoj klupi

Inače se na optuženičkoj klupi uz samog Kuščevića našla i njegova bivša supruga Zorana Kuščević, njen brat Ivica Žuvić, splitski poduzetnik Ante Marinović, bivši predsjednik Općinskog vijeća Nerežišća Jakša Goić te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Nerežišće Svemir Obilinović. Kuščevića se tereti za čak sedam kaznenih djela, a njegovu nekadašnju suprugu, Marinovića, Goića i Obilinovića za po jedno, dok se Žuvića tereti za dva djela. Optuženici su najavili da obranu kane iznositi na kraju dokaznog postupka, a Uskokov tužitelj punih 40 minuta čitao je optužnicu napisanu na 157 stranica. Kuščević je tijekom toga povremeno kolutao očima, koristio mobitel i povremeno razgovarao sa bivšom suprugom što bi moglo naslutiti da su njih dvoje i nakon razvoda ostali u korektnim odnosima.

Kuščević je kazao kako mjesečno preživljava od 800 eura, a njegova bivša supruga od svega 650 eura. Nitko od optuženih i njihovih branitelja poslije rasprave nije želio davati izjave za medije, niti se Kuščević u ijednom trenutku u javnom prostoru oglašavao o razvodu od supruge Zorane koja se u medijima spominjala kada se doznalo da se bavi turizmom i iznajmljivanjem vile koju je on kao ministar propustio upisati u katastar. Tu je vilu danas već bivša gospođa Kuščević na Bookingu po danu iznajmljivala za skoro 2500 kuna, a doznalo se i da se vila od 359 četvornih metara s okućnicom nudi pod imenom Holiday home Nezerisca 13 kao i da vila s pogledom na more ima pet soba, mini teretanu, vanjski bazen, roštilj i raznu drugu opremu koja je posjetiteljima jamčila razonodu.