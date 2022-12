MALI VODIČ ZA BEZBRIŽNU NOVU GODINU! Od ponoći plaćamo eurom, a u jednom trenutku kartice neće raditi: Ovo su detalji

Autor: L.B.

Do uvođenja eura i rastanka s kunom dijele nas sati, a u novogodišnjoj noći bit će velikih promjena.

Kako vas detalji ne bi iznenadili i pokvarili zabavu, donosimo kratak pregled prvih trenutaka, kao i prvih dana s novom valutom.

Bankomati i platni promet danas više ne rade, a ni većina mbanking usluga, a krajem posljednjeg dana u 2022. godini prestat će, iako nakratko, raditi i kartice. Većina njih trebala bi proraditi u novogodišnje rano jutro.





Prvi euri s bankomata

Prve eure s bankomata podignut će guverner Boris Vujčić i ministar financija Marko Primorac oko 00.30 sati, a bankomati s eurima za građane trebali bi uskoro potom proraditi.

Tako bi u prvim danima siječnja trebalo raditi 2700 bankomata, odnosno dvije trećine svih bankomata, a od 15. siječnja i svi ostali bankomati.

Prvi trenuci 1. siječnja

Na svim tekućim i žiro računima, umjesto iznosa u kunama, stajat će iznosi u eurima.

Osim toga, konvertirat će se i svi krediti te štedni računi. Sve će biti izvršeno po fiksnom tečaju konverzije, koji je određen na razini 1 euro = 7,53450 kuna.

Točno u ponoć, dok jedni drugima budemo čestitali Novu godinu, ugostitelji će morati zamijeniti kase i novčanike konobara jer račune moraju izdati u eurima i početi u novoj valuti i naplaćivati.

Gotovina će biti jedina opcija jer većina kartica tijekom noći neće raditi, no moći će se platiti u kunama, no ostatak novca bit će vam vraćen u eurima.









Prvih mjesec dana s eurom

Banke su se morale unaprijed pripremiti za prelazak iz kune u euro.

Tako će građani i poslovni subjekti moći u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, bez naknade, zatvoriti jedan ili više računa u banci i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po izboru u istoj banci.

Velik je to posao za bankare, a iz Hrvatske udruge banaka već su javili da su spremni i da su pripremili sustav za ovaj veliki posao.









Aplikacija za preračunavanje i razdoblje dvojnog opticaja

Razdoblje dvojnog opticaja, što znači da se može plaćati i u kunama i eurima. Trgovci, ugostitelji i svi ostali koji posluju s gotovinom moraju vam vratiti eure.

Bit će tu posla za blagajnice i konobare koji moraju preračunati kune u euro da bi osigurali vraćanje točnog iznosa novca, ali i građanima i zaposlenicima može pomoći aplikacija EuroHR s kalkulatorom za konverziju koja je dostupna OVDJE.

Ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u euru iznimno može vratiti i kune. To bi se, primjerice, odnosilo na trgovine u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen.

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja dužan je u jednoj transakciji prihvatiti do najviše 50 kovanica ili novčanica kune.

Do gotovine na bankomatima drugih banaka možete doći bez plaćanja ikakve naknade. Karta aktivnih bankomata dostupna je na internetskim stranicama Hrvatske udruge banaka, a do nje možete doći OVDJE.

Prva godina s eurom

Zamjena kuna u eure bit će moguća tijekom cijele 2023. godine u bankama, Fini i Pošti bez ikakve naknade, ali samo do 100 novčanica ili 100 kovanica. Može se zamijeniti i više, ali uz naknadu.

Također, tijekom 2023. banke će na zahtjev svojih klijenata bez naknade provoditi uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Tijekom tri iduće godine u Hrvatskoj narodnoj banci će se moći zamijeniti kovanice iz kune u eure, a novčanice se mogu zamijeniti zauvijek.

Osim toga, dvojno iskazivanje tj. istovremeno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja je u Hrvatskoj započela od 5. rujna 2022. i ta će obveza trajati sve do kraja 2023. godine. Od 1. siječnja 2023. pa do završetka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja tj. do 31. prosinca 2023. cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i istaknuta i u kuni.