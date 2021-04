MALI VODIČ KROZ MILANOVIĆEVE UVREDE: Kako je sve ‘častio’ Plenkovića: Od plamenog jazavca do ‘Plenkošenka’ i Milana Stojadinovića

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Zoran Milanović već neko vrijeme ne štedi premijera Andreja Plenkovića.

Kada o njemu govori, riječi ne bira, a njihovo neslaganje svakim danom poprima sve veće razmjere.

Do sada je Plenkovića usporedio s nekim političarima pa smo tako čuli za ‘Plenkišenka’ i Hruščova, a poznate su i Milanovićeve izjave u kojima se dotiče životinjskog svijeta.

Milan Stojadinović i ‘Plenkošenko’

Milanović se, komentiravši premijerove izjave da neće biti isto kao u mandatima Mesića i Josipovića, zapitao hoće li blolirati službe ili zapaliti Artemidin hram te dodao da Plenković bivše predsjednike uspoređuje s Kissingerom.

“Valjda jer sam ja rekao da je on Hruščov. Plenkoviću, to nisu Kissingeri, to su hrvatski predsjednici. Glupa je to usporedba. Čime da ja onda usporedim Plenkovića? To je ruganje s ljudima koji su radili taj posao dok je Plenković bio običan mladi diplomat. A to što je on nametnuo nešto Kolindi Grabar Kitarović, to je njezin problem. A on je hrvatski Milan Stojadinović?, rekao je Milanović i prisjetio se premijerove izjave o ‘tvrdoj kohabitaciji’.

“On je najavio nered kad je rekao da će biti tvrda kohabitacija. Što mu je bilo? Pao mu šećer? Nered, to je Plenkošenkova zasluga. Postoji nered koji on izaziva cijelo vrijeme. Ova zemlja je funkcionirala prije Plenkovića, ova vojska je postojala… Prije njega je bilo sve i nakon njega će biti svašta, a i nakon mene. To je način na koji država funkcionira”, rekao je Milanović.

‘Plenkošenk’o bi, vjerojatno, trebala biti aluzija na predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 20. srpnja 1994. godine, a čijoj se vladavini ne nazire kraj. Politički protivnici smatraju ga autokratom i diktatorom.

A Milan Stojadinović? Predsjednik Milanović za njega je toliko zapeo da u posljednjim govorima Plenkovića gotovo ni ne oslovljava njegovim pravim imenom.









Milan Stojadinović bio je predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije od 24. lipnja 1935. do 5. veljače 1939. Tijekom Drugog svjetskog rata 1941., prognan je na grčki teritorij, a zatim predan Englezima. 1948. godine stiže u Argentinu i nastanjuje se u Buenos Airesu. Tamo stupa u kontakt s bivšim poglavnikom NDH Antom Pavelićem, s kojim krajem 1954. godine sklapa načelni sporazum o razbijanju i podjeli komunističke Jugoslavije. Stojadinović je bio član Jugoslavenske radikalne zajednice i Srpske radikalne stranke.

Nilski konj, papa lopoče, ali ima opaku narav

Predsjednik Zoran Milanović na Plitvičkim jezerima dao je izjavu za medije. Prvo je rekao da nije planirao ništa govoriti, no onda se ponovno raspričao. Prvo je govorio o tome zašto nije položio vijenac zajedno s premijerom. Na pitanje je li ga premijer minirao na toj obljetnici, rekao je da to zna.

“Nije sabotirao mene nego Hrvatsku. Protokol ima nekog svog smisla. Nisam ljubitelj, ali ima smisla. Ništa ne tvrdim. Odbijen je prijedlog za zajednički vijenac, to je tako, ali kad umre netko tko ima pet optužnica – tisuću ljudi. Mene ne smeta ako mi netko kaže da sam iskompleksirani lažov. Ne može on sa mnom ‘oko u oko’ razgovarati. Svatko ima komplekse prema nekome, ali baš prema njemu? Nismo isti ekosistem, ja sam orao, a on je nilski konj. Papa lopoče, ali ima opaku narav. Nilski konj je opasniji od hijene. Ja sam sokol. Nije ni to lijepo, ali nije strvinar”, rekao je tada Milanović.

Herojski zec

Predsjednik Milanović na Facebooku je komentirao istup predsjednika Vlade koji je dao izjavu nakon sjednice stranačkog vrha. Podsjetimo, Plenković je u svojem istupu Milanovića nazvao ‘junakom s Facebooka’, zatražio je od njega ispriku Miloradu Pupovcu i drugim metama oštrih statusa, a za opoziv s funkcije rekao je da nije realan “zbog Milanovićevih drugara iz Mosta”.









“Ništa novoga, Plenković se prepao. Dokazani herojski zec. Jutros se junačio i prijetio opozivom Predsjednika Republike, a sada se skriva iza Mosta. K’o Brka na trulom HDZ-ovom mostu uvjerava nas kako “nije to tako loše kao što izgleda”. Loše je, loše. Nema dovoljno žetona, Milorad i Zekanović nisu dostatni”, napisao je Milanović

Plameni jazavac

Zoran Milanović osudio je u listopadu prošle godine napad na policajce na Markovu trgu, ocijenivši reakciju premijera Andreja Plenovića kao “seansu narikanja muškarca od 50 godina”, a od njega je zatražio i odgovor na pitanje na što je mislio kad ga je prozvao za širenje mržnje. Premijera Plenkovića u jednom je trenutku počastio epitetom “plameni jazavac”.

“Do jučer ne zna ništa, a danas riga vatru kao plameni jazavac. Nema opravdanja, neiskusan je, a ovo je posao za tvrde žene i muškarce”, oštro je rekao Milanović.

Hruščov i Kennedy

Kubanska kriza je bila krajnje ozbiljna konfrontacija između SAD-a i SSSR-a 1962. godine i smatra se najopasnijom vojno-političkom situacijom u povijesti jer su obje sile prijetile nuklearnim oružjem. Kriza je otvorena pokušajem stacioniranja sovjetskih nuklearnih raketa na Kubi. Sukobljene strane u hladnoratovskom svijetu, SAD i SSSR, tada su predvodili John F. Kennedy i Nikita Hruščov. Nakon nekoliko veoma napetih dana SSSR se složio povući nuklearno naoružanje s Kube te je počela politika detanta.

Kada je govorio o imenovanju veleposlanika i činjenicu da s premijerom ne razgovara oko četiri mjeseca, na pitanje hoće li prvi nazvati premijera Milanović je odgovorio.

“Ovo je neka vrsta kubanske krize, samo nema rata. On je Hruščov, ja sam Kennedy. Problem je isključivo u Plenkoviću, čovjek želi kontrolirati apsolutno sve”, rekao je tada Milanović.

S obzirom da predsjednik Milanović ne prestaje s oštrim komentarima na račun premijera Plenkovića, izgleda da u njihovom slučaju detanta nema na vidiku.