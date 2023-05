‘MALI SE JEDNOSTAVNO RODIO ZAO I SUROV!’ Holjevac o masakrima u Srbiji: ‘Mnogima je teško vjerovati da se zlo može roditi. Ali vjerujte, može’

Masakr se nikako nije mogao spriječiti

Nakon pokolja djece u Srbiji, koji je počinilo dijete, što je tragedija koja nadilazi bilo kakvo politiziranje, naslušali smo se teorija o tome što je potaknulo Kostu da pobije kolegice iz škole. Hladnokrvno, proračunato, bez samilosti, s užitkom. Kosta je vrlo dobro znao da ne može biti kazneno gonjen jer nema 14 godina.

No svi sada mudruju kako je krivo društvo, okolina, “svi mi”. Krive su cajke, realityji, sveprisutna vulgarnost, kultura oružja, to što srpske škole obilaze ubojice i nasilnici, u parlamentu sjede ratni zločinci. Svi sada, i u Srbiji i u Hrvatskoj, filozofiraju o tome kako se to moglo spriječiti. Nikako. Sve gore navedeno itekako je stvaran problem, i dobro je da su ljudi toga sada postali svjesni i počeli o tome govoriti, i možda je i utjecalo na onog drugog ubojicu, onu seosku budalu Uroša koji je također pobio ljude jer ga “nisu ispoštovali”, ali ništa ne bi spriječilo Kostu. Jer mali Kosta je, očito, čisti psihopat. Kako to znamo? Po tome što je to sam rekao? Ne, nego zato što pokazuje sve osobine potpunog psihopata. Potpunu neosjetljivost na ljudske patnje, izostanak bilo kakve empatije i bilo kakvih ljudskih osjećaja, nepostojanje bilo kakvog kajanja, ekstremnu egocentričnost, manipulativnost i želju za dominacijom nad drugima. Psihopatiju je, teoretski, moguće detektirati već kod djece od dvije ili tri godine, pa čak i prije, dok su bebe, moguće je vidjeti prve alarmantne znakove. No u pravilu prolazi ispod radara, zbog nevjerojatne sposobnosti mimikrije. To nije bolest. To je poremećaj osobnosti. I ne može se liječiti niti se takva osoba ikada može promijeniti. Da, svjesni su svojih postupaka i to što su psihopati ne oslobađa ih odgovornosti za njih. Što i tko je Kosta nije sporno. Rasprava se vodi o tome je li se rodio takav ili su ga društvo i roditelji učinili psihopatom. Patetične i ekstremno glupe objave tipa: “Svi smo krivi, a ne samo instrumentalizirano dijete, nisu ga čuli, nisu ga vidjeli…” (Martina Tomičić autorica je tog cringea) preplavile su medije. Što se imalo čuti i vidjeti? Koji se tinejdžer na svijetu ne osjeća kao da ga ne čuju i ne vide? Pa ne ubija zato djecu.





Čak i psihijatri govore gluposti, one koje ljudi žele čuti. No odgovor je vrlo jednostavan. Kosta nije pobio te ljude zato što su ga u školi zlostavljali, nisu. Uostalom, pobio je uglavnom djevojčice. Netko mu je možda dobacio da je štreber? Komu se to nikad nije dogodilo? Deseci milijuna djece su stvarno zlostavljani u školama, oduvijek. Pa ne ubijaju ljude. Nije bio naročito popularan? Mnogi nisu. Djeca instinktivno nanjuše zlo, uostalom. Curica koja mu se sviđala nije mu uzvratila pa joj je jadan morao ispaliti metak u čelo? Koga to ni jedna nije odbila? Tata ga je vodio na streljanu, učio pucati? Nas su sa školom vodili u sklopu ONO-a i DSZ-a učiti pucati pa nismo ubijali po razredu. Roditelji su bili razvedeni? Njemu i stotinama milijuna druge djece pa ne ubijaju ljude. Naprotiv, bio je iz bogate obitelji, voljeno dijete, kojem ništa nije nedostajalo niti ga je tko zlostavljao. To što je njega možda nešto užasno frustriralo nije društveni, nego njegov osobni problem, proizišao iz njegove glave. Ne želim umanjivati probleme koji stvarno postoje, poput nebrige roditelja i vršnjačkog nasilja, ali ovo nema veze s tim. Mali se jednostavno rodio zao i surov. To se ne postaje (osim iznimno, kao posljedica ozljede mozga uslijed snažnog udarca, no i tada je ireverzibilno), sve studije ukazuju na to da je to urođeno stanje. Jednostavno, njihov je mozak osjetno drukčiji od našeg. MRI snimke mozga psihopata bitno su različite od snimki mozga normalnih ljudi. Gotovo da nema aktivnosti u području amigdale i još nekima koja reguliraju emocije, da ne idem šire u objašnjavanja.

Stoga ne mogu osjetiti kajanje, strah, empatiju. Nemaju moralni kompas, dio njih gotovo i ne osjeća fizičku bol. Ne reagiraju ni na kazne ni na nagrade: kazni se ne boje, nagrade ih u pravilu ne zanimaju pa je odgoj beznadan. Usmjereni su samo na svoje ciljeve, drugi ljudi za njih su samo kukci u čaši. Postoje samo da bi služili njihovu cilju. Oni su vukovi, mi smo za njih samo ovce. Jedino u čemu stvarno uživaju jest tuđa patnja i bol. Ubiti čovjeka nerijetko im je kao popiti čašu vode i upravo zastrašujuća Kostina hladnokrvnost nakon masakra, i ono što je govorio, jasno potvrđuju njegovu dijagnozu.

Od takvih nema obrane – osim izbjegavati ih u širokom luku. Psihopata ne možete nadigrati, on je bolji manipulator. Fantastično čitaju emocije drugih ljudi – a svoje nemaju. Ne možete utjecati na njih. Ne možete apelirati na njihovu savjest jer je nemaju ni u tragovima. Često su šarmantni, predstavit će vam se kao najbolji prijatelji. Gotovo ih je nemoguće detektirati – prikazuju se kao suosjećajni, nitko vas neće slušati pažljivo kao oni i pokazati razumijevanje kao psihopat. Ali samo da bi vas iskoristio.

Zato mi je pun kufer profesora, psihijatara i stručnjaka koji pravdaju poremećeno derle gazeći time dostojanstvo nedužnih žrtava. Mama mu nije davala pusu prije spavanja, a tata nije dovoljno razgovarao s njim, pa je zato ubio ljude? Poput scene iz filma “Vrijednosti obitelji Addams” u kojoj se negativka Debbie pravda zašto je s deset godina ubila roditelje: kupili su joj Malibu Barbie. A ona je htjela Barbie balerinu! “To nije što sam htjela! To nisam ja! Ja sam balerina, graciozna, nježna! Morali su umrijeti.” Kako su okrutni današnji roditelji! Nisu čuli njezin vapaj!

Kostina patologija i društvena patologija

Da, “društvo” je danas čista patologija, srpsko pogotovo. Djecu odgajaju prostitutke i krimosi iz realityja, vide nasilje svagdje oko sebe. I brojni glupi klinci kojima je Kosta heroj svjedoče o tome. To je uostalom zemlja u kojoj jedan Kristijan Golubović, s dosjeom debljim od Biblije kralja Jakova, snima spotove po školama i nacionalna je zvijezda. Ali sve to posipanje pepelom, po kojem su svi krivi samo ne onaj tko je zločin počinio, zapravo je – pravdanje nasilja i bezobzirnosti, pravdanje nečijeg “prava” da pobije desetke nedužnih “jer ga je sigurno nešto povrijedilo, nije to učinio iz čista mira”. O da, itekako jest. Nešto ga je povrijedilo? Psihopata obično strahovito povrijedi što mu cijeli svijet nije pod nogama i što svi ne plešu kako on svira.

Sve to što slušamo, sva ta idiotska apologetika zastrašujućeg čina, proizlazi iz jednostavne činjenice da je većini ljudi nemoguće pomiriti se s tim da se neki ljudi jednostavno – rode zli. I da ne postoji baš ništa na ovome svijetu čime bismo ih mogli učiniti boljima. Jer to mnogima ruši najdublja uvjerenja, pa i same temelje na kojima je građena nerijetko nakaradna i bezumna filozofija današnjeg svijeta i njegov vrijednosni sustav.









No činjenice su tu prilično neumoljive. Sva istraživanja psihopatskog poremećaja jasno i nedvojbeno potvrđuju da je on u pravilu (da ne idemo u iznimke poput snažnih ozljeda glave) – urođen. Stručna literatura ne ostavlja mjesta sporu oko toga. Moguće ga je detektirati i kod posve male djece, pa i vrtićke, čak i kod beba postoje prvi znakovi. Godine 2013. Američka psihijatrijska udruga uključila je “poremećaj ponašanja s bešćutnim i neemocionalnim osobinama” za djecu u svoj dijagnostički priručnik, DSM-5. Studija iz 2016. navodi kako prepoznati psihopatsku osobnost kod djece od dvije do četiri godine – ne pokazuju osjećaj krivnje, kazne nemaju utjecaja na ponašanje, sebična su, stalno lažu i pokušavaju zavarati roditelje. No kad god se spomene da postoje takva djeca, to izazove žestoke kontroverzije. U kultnom filmu “Halloween” psihijatar govori o ubojici: “Nema razuma, nema savjesti, nema razumijevanja, čak ni u najrudimentarnijem smislu, života ili smrti, dobra ili zla, ispravnog ili pogrešnog. Upoznao sam ovo … šestogodišnje dijete s ovim praznim, blijedim, bezosjećajnim licem, i … najcrnjim očima – vragovim očima. Proveo sam osam godina pokušavajući doći do njega, a onda još sedam pokušavajući ga držati zatvorenog jer sam shvatio da je ono što živi iza očiju tog dječaka čisto i jednostavno zlo.”

Film je izazvao pravu histeriju. Fantastičan prikaz djeteta psihopata i ubojice dao je 12-godišnji Macaulay Culkin u filmu “Dobri sin” i tako dalje. No i mimo filmova, postoje brojni primjeri djece psihopata u stvarnome svijetu. Amarjeet Sada do osme je godine ubila tri bebe, samo da bi ih vidjela kako umiru. Cayetano Santos je u dobi od devet godina oteo trogodišnju susjedu i zakopao je živu. Dvije godine poslije, pokušao je utopiti dvogodišnjakinju. Nakon tri godine je pušten – samo da bi u kratkom roku ubio još troje male djece. Posljednju žrtvu ubio je tako da ju je pretukao, objesio i zabio joj čavao u oko. U Engleskoj su dvojica desetogodišnjaka devedesetih otela dvogodišnje dijete u trgovačkom centru, Jamesa Bulgera, i izmasakrirali ga bez ikakvog povoda. Tadašnji premijer John Mayor rekao je: “Kao društvo trebamo više osuđivati, a manje takve pokušavati razumjeti.” Ubojice su kasnije pušteni na intervenciju Europskog suda za ljudska prava. Jednom od njih su kasnije na računalu pronađene slike mučenja djece. Profesor Britton, forenzički psiholog koji je radio na slučaju, rekao je: “I dok su drugi bili zaslijepljeni činjenicom da su to mala djeca i da to znači da je nemoguće da su mogli počiniti takav zločin, njihov ih je mozak brzo definirao kao ubojice.”

Jasno je da je mnogima teško razumjeti i prihvatiti da dijete može ne samo ne biti inherentno empatično već, naprotiv, manipulativno i opasno za društvo. Da se zlo može jednostavno roditi. Ali vjerujte – može.









Prisutni znakovi kolektivne patologije

Dakle, ako smo prihvatili da se ljudi mogu roditi s Downovim sindromom, i takvi nikad neće imati intelektualne sposobnosti normalnih ljudi, da se mogu roditi s Aspergerovim sindromom, neinteligentni, ljevoruki, ili s homoseksualnim sklonostima, i da ništa od toga nije moguće promijeniti, zašto nam je tako teško prihvatiti da se isto tako mogu roditi i – zli? I bez ikakvih mogućnosti da se to ikada, na bilo koji način, izmijeni. Zato čak i od psihijatara možemo ovih dana čuti da se psihopatske sklonosti razvijaju pod utjecajem okoline jer neki u to žele vjerovati. Žele vjerovati da Kosta ne bi nikoga ubio da ga je mama svako jutro ljubila u čelo i da je otac više razgovarao s njim, da mu učiteljica nije dala jedinicu. No time rade veću štetu od svih srpskih realityja. Time se stvara društvo koje podilazi poremećenima, koje hrani njihovu egocentričnost, njihovu “osjetljivost” na nepravdu koja im je, smatraju, nanesena.

Pa da se vratimo na početak priče: postoji li način da se nekog poput Koste spriječi da ostvari jedan takav zločinački naum? Trebamo li svi peruškom gladiti takve ljude, kako se ne bi osjetili povrijeđenima i pobili sve oko sebe? Trebamo li svi hodati oko njih kao po jajima? Davati im petice? Pohvaliti ih kad ne uče dobro “jer prevelika očekivanja mogu dovesti do ovoga”? Treba li im svaka curica koja ima se sviđa “uzvratiti naklonost” na dječjoj zabavi da je sutra ujutro ne ubije jer je frustriran? Paziti da ih krivo ne pogledamo, kao što niste smjeli krivo pogledati pokojnog mafijaša Sablju, da vas ne prebije ili ne ubije? Naprotiv, trebamo djecu učiti da se nose s frustracijama koje nosi svakodnevni život – jer, upravo je najviše psihičkih problema i samoubojstava kod djece koja su čuvana pod staklenim zvonom, pošteđena svih neugodnih iskustava i “zlostavljanja”, kad se jednom susretnu sa stvarnim životom na koji nisu pripremljeni.

Ne, naravno, jer psihopata možete zadovoljiti samo tako da mu date cijeli svijet – i da slobodno raspolaže svačijim životom. A i to je pitanje. A to ne možemo, jer – ne možete svakom od njih dati cijeli svijet. Ima ih oko 1 % od ukupne populacije. Od tih 1 %, velika većina nikad ne prekrši zakon – to su oni koji dolaze na visoke položaje zahvaljujući svojoj beskrupuloznosti – ali to ih ne čini manje opasnima.

Problem je širi jer upravo smo takvo društvo stvorili – društvo koje maksimalno podilazi osjećajima patoloških tipova i društvenim skupinama koje pokazuju znakove kolektivne patologije, nasilnima, lako uvredljivima, onima koji bi neistomišljenike i “neprijatelje” svoje stvari, koja god bila, strpali u pećicu bez milosti, koji smatraju da imaju pravo zahtijevati za sebe što god požele istodobno odričući sva prava svima drugima. Možda zato toliko tražimo razloge, nešto što bi malog ubojicu na neki način opravdalo, kako bismo opravdali cijelu tu filozofiju po kojoj je uvijek “društvo” krivo za sve. Što će reći da nitko zapravo nije kriv ni za što. Ne vodi “društvo” takve poput Koste u zločin, iako je vrijeme da se stvari u školama protresu, nego relativiziranje i pravdanje zla kojekakvim izmišljotinama vodi društvo u propast.

