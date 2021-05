MALI OGLASNIK! SVE DAM SAMO DA PRODAM! Vlada na bubanj stavlja javne tvrtke

Autor: Ivana Violić

Kao grom iz vedra neba Podravce je ovih dana pogodila vijest da Vlada premijera Andreja Plenkovića navodno planira prodati Podravku, premda se taj manevar mogao naslutiti u trenutku kada je štikla bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić kročila u Koprivnicu. Plenkovićeva bliska suradnica neizravno je taj potez i najavila kada je rekla da će od Podravke napraviti novi Agrokor, no iako su taj potez mogli naslutiti, za cijelu je Podravinu koprivnički industrijski div kompanija koja, uz dugogodišnju tradiciju, jamči i egzistenciju.

Proces privatizacije

Ne brine to previše vladajuće koji su svoju ideju objavili u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno u poglavlju Unapređenje upravljanja državnom imovinom, u kojem se navodi kako će država prodati udjele u svim poduzećima koja nisu od strateškog i posebnog interesa za Hrvatsku. Dio tog plana obuhvaća i revidiranje postojećeg popisa na kojem se nalazi 39 tvrtki od posebnog državnog interesa, i to tako da će se neke od njih izbaciti s popisa, čime će ih se zapravo pripremiti za proces privatizacije. Popis je to na kojem inače već dugo nema Podravke, a Nacionalni plan oporavka otkriva kako bi se 20 posto dionica te kompanije na bubnju moglo naći do kraja lipnja 2026. godine, dok je trenutno za prodaju raspoloživo oko 16 posto državnog udjela te kompanije jer je preostali dio založen kao jamstvo za kredite. Dobro je poznato da je interes za Podravku pokazao Emil Tedeschi, a o tom potencijalnom transferu 7dnevno je pisao i u prvim danima mandata Martine Dalić na čelu Podravke.

U prvim tjednima mandata nova predsjednica Uprave promijenila je menadžment kompanije pa se tako po Podravci spominje ukidanje funkcije potpredsjednika tvrtke, ali i to da bez pozicije ostaje potpredsjednik za internacionalna tržišta Danijel Kocijan te potpredsjednik za korporativni marketing, razvoj i komunikacije Vedran Šimunović, ali i potpredsjednica za korporativno upravljanje Ivana Širić te stariji potpredsjednik za operativnu efikasnost Dušan Tomašević. Drugim riječima, Dalić se riješila kadrova pokojnog šefa Marina Pucara, a paralelno s time u istarskim medijima pojavila se vijest da Podravka zatvara tamošnji pogon za preradu domaće, istarske rajčice nakon više od 50 godina rada. Drugi korak sada je očigledno prodaja Podravke, zbog čega se na noge digao koprivnički gradonačelnik, SDP-ov Mišel Jakšić, u društvu predsjednika Gradskog vijeća Ivana Pala. Dvojac je upozorio na to kako bi se Podravka trebala vratiti na popis tvrtki od strateškog državnog interesa, s kojega ju je HDZ skinuo.

Jedna u nizu

“Ta ista vlada lani i ove godine uzela je dobit iz Podravke i sada tvrtku namjerava prodati jer je to obećala Bruxellesu. Za to vrijeme o svemu šute domaći članovi Nadzornog odbora, HDZ-ov Kruno Vitelj i Lackovićeva Dajana Milodanović. Njih sam pozvao da daju ostavke jer očito ne mogu i ne znaju zastupati lokalne interese. Pozivam i župana Darka Korena da ne šuti bez obzira na svoje koalicijske partnere iz HDZ-a, ali i Željka Lackovića koji je bio dio Plenkovićeve većine”, poručio je gradonačelnik, dok je Pal upozorio na važnost Podravke i Belupa za Hrvatsku, posebice u kriznim vremenima.

“Imamo slučaj Agrokora čije je sjedište danas u Nizozemskoj. Najveći poljoprivredni kompleksi u Hrvatskoj danas su u rukama ruskih banaka i sumnjivih fondova. Želimo li od Podravke napraviti novi Agrokor”, zapitao se Pal, a na pitanja o Podravci šturo je odgovorio ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji je demantirao teze o prodaji Podravke, dok Ćorića istodobno demantira Nacionalni plan za oporavak iz kojeg proizlazi da je Podravka tek jedna u nizu tvrtki o čijoj se privatizaciji razmišlja.

Tako doznajemo da se razmišlja i o prodaji Croatia Airlinesa, ACI-ja d.d., ali i Luke Rijeka, vladajući bi također trebali prodati preostale dijelove Croatia banke, kao i Končara te kutinske Petrokemije, na burzi se već trguje dijelom dionica Badela, Agrolagune i Hrvatskog telekoma, dok Janaf ostaje tvrtka od posebnog državnog interesa, što se ne može reći za HEP čija je sudbina zasad upitna. Iz spornog dokumenta proizlazi kako bi država do kraja 2023. godine na prodaju trebala ponuditi minimalno 150 poduzeća, a predviđa se da će se od 2024. do sredine 2026. godine na prodaji naći još 35 poduzeća, čime bi se ukupno trebala objaviti prodaja više od 185 tvrtki koje uz ostalo uključuju i Borovo te slatinski Agroduhan.

Tri grupe

“Osnovni cilj reformske mjere je da se na listi pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku zadrže samo one kod kojih uistinu postoji jasan javni interes definiran prema preciznim kriterijima(…). Sva ostala poduzeća postupno će se privatizirati kako bi se smanjila prisutnost države u gospodarstvu, što bi trebalo polučiti povoljne ekonomske učinke i rezultirati primicima za državni proračun”, navodi se u Nacionalnom planu oporavka.

Malo je poznato kako je država na privatizaciju svih njezinih manjinskih udjela pristala prihvaćajući kriterije za uvođenje eura, ali je zato dobro poznato da se o privatizaciji državnih tvrtki progovara godinama. Tako je, primjerice, u Milanovićevoj vladi dovršena privatizacija brodogradnje, a pod sumnjivim okolnostima prodani su većinski udjeli u Luci Ploče i Croatia osiguranju. Aktualni predsjednik se tijekom premijerskog mandata riješio i nekoliko turističkih tvrtki. U daljnje zahvate nije išao zbog političkih opstrukcija, pa i kritika koje su stizale uglavnom iz HDZ-ovih redova. Na listi za privatizaciju godinama se nalazi Imunološki zavod, ali i HŽ Cargo, a država trenutno posjeduje dionice i udjele u 500-tinjak tvrtki podijeljenih u tri grupe. Prvu grupu čine tvrtke od strateškog interesa, drugu od posebnog interesa u kojima država ima većinski udjel te tvrtke u kojima država ima manjinski udjel. Strateške su tvrtke Hrvatske šume, Hrvatske vode i Hrvatske autoceste, čija privatizacija nije predviđena. Tvrtke od posebnog interesa koje se mogu naći na bubnju su, uz one već navedene, Jadrolinija, Hrvatska poštanska banka, Narodne novine, ali i Đuro Đaković holding, dok treću grupaciju čine tvrtke poput Podravke ili Sunčanog Hvara u kojima se vlada nastoji riješiti svojih manjinskih udjela. Inače, vrijednost manjinskog udjela države u Podravci trenutno iznosi nešto više od 550 milijuna kuna, a smatra se kako bi se uz ovu koprivničku tvrtku najbrže i najlakše mogli privatizirati udjeli u lancu marina ACI za koji su interes pokazale Adris grupa te Dogus grupa. Interesa bi moglo biti i za nacionalnu aviokompaniju koje se vladajući već dugo, ali i prilično diskretno nastoje riješiti.









Počela realizacija

Dok dio analitičara smatra kako je riječ o samoubilačkim potezima, drugi vjeruju kako je to vrijedan potez, a u Ministarstvu financija kojim ravna Zdravko Marić ta odluka nailazi na odobravanje. Kako kažu, od prodaje udjela u državnim tvrtkama mogli bi se sanirati problemi u zdravstvu i provesti reforme koje su dugo odgađane. To što Marićevi suradnici odobravaju prodaju državnih tvrtki za Podravce ne znači previše, među njih se uvukao strah i neizvjesnost, uvjereni su kako će ostati bez svojih radnih mjesta, ali i kako s privatizacijom Podravka više neće biti ista. No, kako to nerijetko biva, teško da će radnike i građane itko išta pitati, plan je skovan, a Dalić je u realizaciju već krenula.