Mali monstrum razvezao jezik i šokirao istražitelje: ‘Otac je bio ponosan’

Autor: I.G.

Tri mjeseca su prošla od stravičnog masovnog ubojstva koje je potreslo Beograd i cijelu Srbiju kojeg je počinio dječak Kosta K. Devet mladih života je izgubljeno tog crnog dana u osnovnoj školi, a sada su se pojavili novi, neslužbeni detalji iz istrage koji bacaju svjetlo na okolnosti ovog užasnog događaja i moguće faktore koji su doprinijeli tragediji.

Prema informacijama koje je prenio portal Mondo, istražitelji su otkrili nove fragmente priče, uključujući jezive iskaze koje je navodno dao maloljetni počinitelj.

“Napravio sam popis za odstrel. Na njemu je bilo preko 25 imena i shvatio sam da je to ipak previše, pa sam od njega odustao. Toga dana, kada sam došao u školu, odlučio sam pucati redom”, navodno je dječak ubojica ispričao istražiteljima.





‘Bio sam odbačen’

Kada je upitan zašto je to učinio, zar mu to nisu bili kolege koji su mu dolazili na rođendane i on odlazio kod njih, rekao je da nisu.

“Bio sam odbačen, nisu mi to bili drugovi. Zbog toga sam to učinio”, navodno je rekao najmlađi masovni ubojica u Srbiji koji je istražiteljima ispričao i da ga je na zločin inspirirala dokumentarna serija o masovnim ubojicama u školama.

Tog dana kada je dječak počinio masakr u školi, uhićen je i njegov otac, koji se i dalje nalazi u pritvoru. Njega sumnjiče da oružje koje je imao u legalnom posjedu nije pravilno osigurao tako da tada trinaestogodišnji dječak ne može doći do njega, ali i da je sina vodio u streljanu i učio ga precizno pucati.

Priznao da ga je otac vodio u streljanu

Dječak je tijekom nedavnog saslušanja, u postupku koji se vodi protiv njegovog oca, priznao da ga je otac vodio u streljanu i bio ponosan na njega kako puca. Za to je otac navodno angažirao najboljeg instruktora u streljani.

“Išli smo u streljanu raditi na našem odnosu. Otac je bio ponosan, pogađao sam koncentrične krugove i grupirao pogotke bez greške”, rekao je dječak.









On je navodno rekao da ga je otac u streljani snimao kako puca, a onda snimke slao i pokazivao prijateljima, hvaleći se sposobnostima svoga sina, piše Mondo.

Ako su navedene izjave točne, očeva uloga u svemu dobiva na važnosti. A time i dio odgovornosti.