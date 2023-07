Mali je izronio granatu kod Zadra, reakcija austrijske mame šokirala: ‘Evakuiraj ovaj dio plaže’

Autor: Dnevno.hr/N.K

Dvanaestogodišnji dječak iz Austrije vjerojatno nije mogao ni sanjao da će na odmoru s obitelju u Hrvatskoj na plaži u mjesto Kožino kod Zadra pronaći topničku granatu zaostalu iz Domovinskog rata.

“Dječak je granatu izvadio van na rivu. Ali ono što me frapiralo je da ju je u naručje uzela jedna žena, koja ju je nosila rivom krcatom ljudi i vikala da je to bomba”, ispričala je svjedokinja ovog događaja za Morski.

“Mi se tu kupamo 15 godina i naprosto mi je nevjerojatno da tu napravu nismo uočili prije, jer je tu more izuzetno bistro i plitko. Pa to je pronađeno na svega 2-3 metra dubine”, rekla je.





Pirotehničar je rekao da je moglo biti svega

Ubrzo je pozvana policija koja je evakuirala dio plaže.

“Ovu su granatu valovi bacili u plitko i taj mali je izvukao vani. Netko je rekao da je ovo bomba… ljudi su počeli pokazivati što je to i onda su zvali policiju koja je rekla ‘evakuiraj ovaj dio plaže‘”.

Pirotehničar je, priča dalje svjedokinja, rekao da bi bilo svega da je netko izvukao osigurač.

“Srpska vojska gađala je u to vrijeme Šepurine”

O slučaju se oglasila i zadarska policija:

“Na području Kožina građani su oko podneva dojavili pronalazak eksplozivnog sredstva. Dolaskom pocijskih službenika, ustanovljeno je da se radi o topničkom streljivu koje je izuzeto i uskladišteno po pravilima struke – rekla je za Morski.hr glasnogovornica zadaraske policije”, Ivana Grbin.









Novinar Zadarskog portala Siniša Klarica, koji je i sam sudjelovao u Domovinskom ratu i to u 112. brigadi ZNG-a 159. brigadi Hrvatske vojske, ponudio je svoje objašnjenje zašto se granata našla ondje.

“Srpska vojska gađala je u to vrijeme Šepurine, no najčešće kazetnim bombama jer su bili jedina “A” kasarna u gradu Zadru. Tamo su bili sustavi zračne obrane. Vjerojatno je ispaljena iz Gornjeg Zemunika i to samohodnom haubicom od 122 mm, kojoj je domet 25 km”, zaključio je.