Malenica pere ruke od Zakona o izbornim jedinicama, Milanović udara: ‘Nemam obvezu udovoljiti nekom HDZ-ovcu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nastavljaju se svađe oko Izbornog zakona kojeg nemamo, jer se zbog propusta procedura mora ponoviti.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica tvrdi, Zakon su poslali na vrijeme.

“On je izglasan u Saboru 28. rujna i poslan je u Ured predsjednika Republike koji je ima tri dana do 1. listopada da potpiše zakon”, rekao je na RTL-u, a na konstataciju da je Ustavni rok ipak osam dana ponavlja da su Vlada i Sabor dostavili zakon na vrijeme.





“Predsjednik je i u drugim situacijama potpisivao zakone kad je imao i kraći rok. Tako da ja ne vidim pogrešku niti Vlade niti Sabora”, kaže Malenica i tvrdi da su u potpunosti ispoštovali odluku Ustavnog suda što se tiče sadržaja.

Kaže, po njegovom se mišljenju tu vidi dupli pas između predsjednika i oporbe.

“Mi smo pratili što se događa i čekali hoće li predsjednik potpisati zakon do 1. listopada. Nije pa pripremamo izmjene zakona. Mi smo kao odgovorna Vlada donijeli zakon na vrijeme na Vladi i uputili u Sabor na vrijeme i ovdje ćemo izmijeniti odredbe zakone kako bi imali, ne kako kolegica Selak Raspudić kaže ‘problem s najvažnijim izbornim zakonom’, ovo je zakon koji uređuje izborne jedinice. Puno je važniji zakon koji uređuje izborni sustav, a to je Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Zakon ćemo izmijeniti na sjednici Vlade idući tjedan i poslat ćemo ga u Sabor”, rekao je Malenica.

Ne misli da Milanović radi neustavno, no tvrdi da je imao dovoljno vremena potpisati zakon i da od 1. listopada imamo zakon koji uređuje izborne jedinice.

“Međutim, on nije potpisao zakon, iako je imao gotovo tri dana, nije to učinio”.

Iako ministar Malenica priznaje da je rok osam dana da predsjednik potpiše izglasani zakon, tvrdi da je tu bila specifična situacija u kojoj je Ustavni sud dao obvezu Vladi da uredi pitanje jedinica.









“Dakle tri dana je predsjednik imao da potpiše zakon”, rekao je i ponovio da svoju odgovornost ne vidi.









Milanović: Zakon o izbornim jedinicama nije trebao biti predmet razgovara

S druge strane, predsjednik Milanović je rekao da mu je žao što se uopće priča o tom Zakonu jer on nije trebao biti predmet razgovora. Novinarima u Portu je rekao kako se Sabor tisuću puta prekoračivao rokove Ustavnog suda i sada je netko odlučio da radi čiste savjesti, to bude s 1. 10.

Pojasnio je da u završnim i prijelaznim odredbama piše da zakon stupa na snagu toliko i toliko dana od objave u Narodnim novinama. U pravilu osam dana, najmanje jedan dan. A može i pola godine, ako je u pitanju, primjerice, Ovršni zakon pa treba puno vremena da se ljudi prilagode.

To je volja zakonodavca. Međutim, zakonodavac može disponirati samo time. Prije toga postoji proglašenje zakona, promulgacija i to radi predsjednik Republike.

Sabor je, kaže, usvojio zakon i slijedećih osam dana je diskrecijski prostor predsjednika Republike u kojem je do sada uredno potpisivao sve zakone.

“Kada se zakon proglasi mojim potpisom, on ide u Narodne novine, oni ih tamo otisnu i od toga datuma, dan ili osam dana zakon stupa na snagu. Oni su na ovaj način uzurpirali ovlasti koje nisu njihove. Zašto su to napravili, nije mi jasno”, rekao je Milanović.

‘Nemam obvezu udovoljiti nekom HDZ-ovcu’

“A zašto se digla buka – zbog oporbe koja je to vidjela. Ja s njima veze nemam ali čak i da imam – kakve veze? Taj je zakon, po meni, na snazi onako kako je objavljen. Slučaj ukazuje na šlamperaj i bezobrazluk nekih ljudi koji smatraju da smo mi njihove tegleća marva. Nismo”, rekao je Milanović.

“Nemam nikakvu obvezu potpisati taj zakon da bih udovoljio volji nekog HDZ-ovca. Jer to tako nije – ni po običaju, ni zakonu, ni Ustavu i pravilima”, dodao je.

Upozorio je i da će slijedeći put kad se nešto tako dogodi, opet biti problem.

“Predsjednik mora u osam dana obaviti posao, obično je to kraći rok, i evo vam zakon… Plenkoviću bi bilo bolje da to nije spominjao, te udbaške i zavjereničke teorije”, rekao je te prozvao premijera Andreja Plenkovića da sustavno prebrojava ljude na dobre i loše, na one koji su glasali ili nisu za vojnu pomoć Ukrajini u smislu obuke vojnika u Hrvatskoj protiv čega je većina ljudi u Hrvatskoj, a i dan danas prebrojava ljude.

“Zločesta i loša navika. To je tema oko koji će se Hrvatska dijeliti? Vrlo nezrelo”, ustvrdio je.