Malenica komentirao štrajk sudaca: ‘Dva puta smo im ponudili povećanje plaća, oni su to odbili’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Sutra počinje bijeli štrajk koji je najavila Udruga hrvatskih sudaca, a koji bi trebao trajati dva tjedna. Sucima su se u štrajku pridružili i državni odvjetnici, a sve se radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim sudskim postupcima odgađaju, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta. Štrajk je na RTL televiziji komentirao ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

“Udruga hrvatskih sudaca je prošlog tjedna dva put odbila prijedlog povećanja plaća, nakon što smo prošle godine znatno povećali plaće – od 580 prosječno mjesečno za prvostupanjske suce, a mi smo sad ponudili materijalna prava, a kad se oni preračunaju mjesečno to je 115 eura mjesečno povećanje. Dakle, oni su to dva put prošli tjedan odbili. Mi kao Vlada ne pristajemo niti na ultimatum niti na ucjene. spremni smo razgovarati. Imamo radnu skupinu za cjeloviti zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i spremni smo u okviru te radne skupine nastaviti raditi na tom zakonu”, rekao je Malenica.

Ceh će platiti građani i gospodarstvenici

Na komentar novinarke da će ceh na kraju platiti građani i gospodarstvenici, Malenica je odgovorio da je Vlada u zadnjih pet godina dva puta povećavala plaće sudaca.

“Predložili smo i prošli tjedan to povećanje koje su oni odbili. Dakle, njihove su početne plaće od 2200 eura neto mjesečno pa do 3500 eura što je zapravo i 1000 eura više od prosječne plaće u Hrvatskoj i sad smo ponovo predložili novo povećanje i oni su to odbili. Tako da ja ne vidim u ovoj situaciji i u ovom trenutku što dalje. Mi smo spremni razgovarati, imamo radnu skupinu. Ja računam na razumijevanje većeg dijela sudaca koji mislim da će nastaviti raditi ovaj tjedan, ali vidjet ćemo”, zaključio je Malenica.