MALA LEA (6) IMA TUMOR! ZBOG SIROMAŠTVA DODATNO PATI! Svaki tjedan iz Zadra u Zagrebu u starom golfu: Fina sjela na invalidninu!

Autor: N.K

Lea Kajtazi ima samo šest godina. Prije godinu i pol oboljela je od tumora koji je zahvatio očne živce. Svake srijede, a katkad i češće, iz Zadra na liječenje putuje u Zagreb, gdje su živjeli do prije nekoliko mjeseci.

Iz Zagreba su morali otići jer obitelj s petero djece teško pronalazi stan.

Veliki je to teret za Leu i njezinu obitelj koja mora posuđivati novac kako bi je vodila na liječenje, javlja HRT.

“Plakao sam dan i noć”

“Bolje da je mene pogodilo nego nju, dijete, pet godina, tek je počelo živjeti. U početku mi je bilo jako teško, plakao sam dan, noć. Strah, jednostavno me je bilo strah, dođemo tamo po pomoć, a ne mogu pomoći”, rekao je Lein otac Mark Kajtazi.

Ima tumor očnih živaca, to joj se nalazi između oka i mozga. Vid se ne popravlja već godinu dana.

“Krenula je s terapijom od 11. mjeseca prošle godine. Neki put znam posuditi od roditelja, evo sad sam isto posudila od oca kako bih mogla doći s malom na terapiju”, objasnila je majka Nikolina Kajtazi.

Putuju iz Zadra na liječenje

Njezino liječenje u Zadru nije moguće zbog čega satima moraju putovati starom cestom prema Zagrebu u starom Golfu.

“Non-stop radno, non-stop radno, iz noćne smjene na put. Nema stajanja nikako. Teško je, teško, to je ipak više od 700 kilometara gore-dolje, u bilo koje doba, tako da nije to kad ćemo krenuti i kad ćemo se vratiti. To je problem, tu dođeš, ostaneš do tri, ako nije nešto u redu, onda do 7 ili 8. Zbog nje moram tu ostati, a posao tamo kaos, pozivi. Tako je bilo i ovdje, ako bi se ona razboljela, ja tu ostajem na odjelu s njom tri-četiri dana i odmah ne možeš vani raditi”, priča o otkazima Mark.









Otac je pekar, majka nezaposlena. Luka, Lara, Lea, Leo i Tin njihova su djeca. Zajedno žive kao podstanari u kući u Zadru. Stan u zagrebu su plaćali šest tisuća kuna plus režije i polog. Kaže kako nitko neće sedmeročlanu obitelj.

Žive od minimalca

Žive od Markova minimalca od 4000 kuna, invalidnine 1500 kuna i porodiljnog. Povrh, svega, na invalidninu im je sjela FINA.

Zbog putovanja djeca svake srijede izostaju iz škole jer nema tko biti s njima u Zadru kaže majka Nikolina.

“Nema tko biti u Zadru s njima. Ja moram doći s malom tu u Zagreb, neće bez mene, bude s tatom, ali traži i mene. A i često pratim temperaturu njezinu da se ne bi nešto poremetilo dok on vozi. Znalo se dogoditi da poslije terapije dijete dobije temperaturu”, navodi majka Nikolina.









Kaže kako ponekad i spavaju u automobilu ako se pokvari. Automobil je katastrofa kaže Mark.