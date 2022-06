‘MALA, KOLIKO SI GORIVA ULILA?’ Priča oduševila Hrvatsku: Splićanki neugodno do zla Boga, ‘propala sam u zemlju od srama’

Autor: N.K

Nesebičnom činu na benzinskoj crpki u Splitu svjedočila je mlada Splićanka. Naime, ona je točila gorivo negdje oko 21 sat na Lukoilu. Kada je došla na blagajnu kako bi podmirila račun, kartica joj je bila odbijena.

Međutim, našao se dobri samaritanac koji je spasio stvar.

Svoju priču je podijelila u grupi “Policija zaustavlja Split i okolica”.





“Znači večeras iza posla, oko 21 i nešto išla sam na Lukoil uliti goriva. Ja na kasu za platiti, kartica odbijena. Što ću, što ću… Nazad u auto po mobitel i osobnu pa pitan radnicu unutra gdje mi je najbliži bankomat, da ću ići podići keš i ostaviti joj osobnu i mobitel dok se ne vratim, započela je priču Splićanka u grupi ‘Policija zaustavlja Split i okolica”, napisala je.

Međutim, prišao joj je nepoznati momak koji joj ju podsjetio koliko ljudi mogu biti dobri i nesebični.

‘Imaš u Jokera. A koliko si ulila?’ I ja mu kažem, a on na to govori: ‘Platit ću ja’

Ja u šoku. Kažem: ‘Ma ne triba, fala ti, ići ću do bankomata’. Kaže on: ‘Lipo san ti reka aj ća. Platit ću ja’. Govorim mu: ‘Aj onda sa mnom do Jokera da ti vratim pare’. Kaže: ‘Neću, lipo san ti reka da ću platiti ja’. Joj, propala san u zemlju od srama. Kažem mu: ‘Daj, nekako ti se moram zahvalit’. Kaže: ‘Ništa, mala, ne moraš, nego sjedni u auto i idi ća'”, dodala je u svojoj objavi.

Zatečena žena je otkrila kako je ispred kuće sjedila pet minuta od šoka da još dobrih ljudi ima.

“Ovim puten mu se javno zahvaljujem, ulipša mi je dan, iako mi je i dalje neugodno do zla Boga”, ispričala je Splićanka.