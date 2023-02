MAJSTORSKI IZNERVIRAO VUČIĆA, POBJESNIO JE! ‘Bojim se za fundus Udbe ako se priče o atentatima nastave. Ma kakav Castro, našeg vođu su namjerno previdjeli’

Autor: Dnevno.hr

Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić uspio je u samo nekoliko rečenica iz takta izbaciti predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji se nalazi na konferenciji o sigurnosti u Münchenu.

Naime, kako prenosi Nova.rs, Vučić je u uključenju uživo pobjesnio zbog izjava profesora Pajtića koji je, odgovarajući na pitanje što će biti nakon potpisivanja francusko-njemačkog sporazuma, odgovorio ovako:

“Ili će pronaći zlato ili će ponovo smisliti nekakvo “paljenje Reichstaga” kakvo smo vidjeli pronalaskom onog snajpera s nalijepljenom kineskom lampom. Ili kao što je bio slučaj s kamenjem u Srebrenici i zoljom u Jajincima…. On uvijek, kad se nađe pred problemom, pribjegava teatarskoj taktici, dramatizaciji situacije i ja se iskreno bojim za fundus Udbe, jer će uskoro ostati bez naoružanja ako nam nastave plasirati ove priče o atentatima. Ovi iz Guinnessove knjige rekorda su se definitivno ogriješili kad su oglasili da svjetski rekord drži Fidel Castro, kad je riječ o pokušajima atentata na njega, sa 638 atentata. Očito su namjerno previdjeli našeg vođu.“





Vučiću nije bilo smiješno

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Münchenu, rekao da o tome da je on organizirao skup ispred Predsjedništva na Dan državnosti ili napad na sebe u Srebrenici „ne može govoriti kroz osmjeh niti podsmjeh“.

„Vidio sam da je rekao da sam i onu pušku sam organizirao, a imamo priznanje tog čovjeka“, rekao je Vučić za TV Pink te optužio profesora da ne voli govoriti istinu, iako ga smatra racionalnim.

Dodao je i da ne zna kako reagirati na “besmislene teorije zavjere i da to nije njegov posao, već da donosi racionalne odluke o kojima ovisi život zemlje”.

‘Ljudi lakše povjeruju u teoriju zavjere’

Prema njegovim riječima „ljudi lakše povjeruju u besmislene teorije zavjere, jer je ljudima lakše da povjeruju da postoji neka vrsta kontrole nad nečime, nego da nema nikakve kontrole“.

„Kako ćeš optužiti potres i prirodu i Boga, kada je lakše optužiti neke zle ljude. Pa ako se postavi pitanje, ako su to već izazvali Amerikanci i CIA, pa što onda nisu izazvali potres u Moskvi, i nema odgovora. U čovjekovoj prirodi je da mnogo lakše povjeruje da ima nešto skriveno, nego da kaže da se to dogodilo od sebe. Tako je i ovdje, mora da nije baš to tako kao što izgleda: vidi, oni njega tamo zamalo ubili, mora da tu ima nešto. Kada nema ništa, kada je jasno kao dan, ljudima je lakše da to pronalaze“, rekao je Vučić.

‘Zarežala’ i Brnabić: Što, okupio je ljude i dao im kamenje?

Pajtićev intervju nije iznervirao samo Vučića, već i premijerku Anu Brnabić, koja je stala u obranu predsjednika, naravno na Tviteru.









„Ako niste znali, Aleksandar Vučić je sam organizirao napad na sebe u Srebrenici. Usred Srebrenice okupio ljude, dao im kamenje i, kad je došao pravi trenutak, pred očima cjelokupne svjetske javnosti, naredio napad na sebe. 5 riječi za ovakvu opoziciju i ovakve medije: Za vašu bolest nema lijeka“, napisala je Brnabić.