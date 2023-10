Majka troje djece u Njemačkoj ne radi, a mjesečno uštedi do 1.000 eura: ‘Ne isplati nam se imati posao’

Autor: Dnevno.hr

Mlada Njemica Angeline Nitschke objasnila je kako ona i njezin suprug ne rade godinu i pol dana, a u tom su periodu uspjeli uštedjeti 8.485 eura. Ova 30-godišnjakinja je majka malog djeteta, a u istom kućanstvu živi i dvoje djece iz prvog braka njezina supruga. Mjesečna primanja obitelji iznose 2.200 eura, pošto primaju građansku naknadu (Bürgergeld), dječji doplatak (Kindergeld) i roditeljski doplatak (Elterngeld).

Mlada obitelj uz to ne plaća stanarinu pa nemaju dodatne troškove, a zdravstveno osiguranje imaju temeljem nezaposlenosti i regulirano je preko Ureda za zapošljavanje, piše Fenix magazin.





No, iako to nije velik novac za toliku obitelj, Angeline je za njemačke medije izjavila kako nekad uštede i do 1.000 eura, i to “metodom omotnice”, koja se temelji na strogoj štednji.

Mlada žena tvrdi da svakog mjeseca odrediti iznos koji smije potrošiti, kao primjerice 20 eura za sokove, i 20 eura za slatkiše, a da pritom ne smije potrošiti ni cent više. Ostane li im viška od tog iznosa, taj se novac stavlja u posebnu omotnicu.

Metoda ‘omotnice’

“U prosincu 2022. godine sam skupljala boce i novac stavljala na stranu. Na kraju je to bilo 220 eura s kojima je cijela obitelj provela jedan dan u lunaparku. Ne bacam niti jednu bocu, a to sam prije činila. Poanta je da se ne smijete smatrati žrtvom. U veljači ove godine smo dobili Bürgergeld, a dobili smo i dječji doplatak za mog posinka. No, u veljači smo i počeli s metodom “omotnice”. Jednostavno analiziram troškove, odvojim sve što mi treba za, na primjer, ljekarnu, drogeriju, mjesečne troškove kupovine… I preko tog iznosa ne idem”, pojasnila je Angelina koja tjedno za hranu izdvaja 115 eura.

Na pitanje kako to da radije prima pomoć nego da ide raditi, Angelina je odgovorila kako im je to trenutačno isplativije, no ni to neće potrajati zauvijek jer joj se suprug školuje za informatičara pa očekuju da će u budućnosti imati plaću od 3.000 eura, što će im omogućiti da žive kao prosječna njemačka obitelj.

Otkrila je i zašto su postali primatelji pomoći, odnosno Bürgergelda.









“Moj suprug je radio kad sam ostala trudna po treći put. No, trudnoća je bila rizična. Kako se nisam mogla brinuti o djeci, suprug je na svom radnom mjestu tražio fleksibilnije radno vrijeme. Kako to nije uspio dobiti, morao je napustiti posao da bi se brinuo o djeci. U to sam vrijeme i ja radila u trgovini dok sam mogla. No, morala sam prestati i tako smo postali primatelji Bürgergelda,”, ispričala je za njemačke medije, piše Fenix magazin.