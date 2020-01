MAJKA SPLITSKOG UBOJICE ŠOKATNO SVJEDOČILA: Moj sin Filip je psihopat!’

Autor: Dnevno

Sve informacije, kako službene, tako i one neslužbene, govore da je splitski ubojica Filip Zavadlav odrastao u disfunkcionalnoj obitelji punoj problema i da nikome od njih ni od kakve pomoći, očigledno, nije bilo ni to što su socijalni radnici bili upoznati s prilikama u obitelji još otkako su braća bila sitna, ni to što je Centar za socijalnu skrb “poduzimao sve potrebne mjere i radnje sukladno odredbama Obiteljskog zakona”.

Splitska Slobodna Dalmacija došla je u posjed iskaza koji je majka trostrukog ubojice iz Splita dala prije 10 mjeseci policij, i to u slučaju koji se vodi protiv njezinog drugog sina, 22-godišnjaka kojega je prijavila za prijetnje smrću.

Njih dvoje se porječkalo zbog psa, a sin je majci na kraju rekao da će je zaklati na spavanju.

Kada je Etel Zavadlav svjedočila, govorila je o cijeloj obitelji i o tome kako žive pa je spomenula i Filipa.

“Imam i Filipa, starog 24 godine koji ne živi s nama, unajmio je stan negdje u Spinutu, ali ne znam gdje. S njim gotovo da nemam kontakta jer je, nažalost, i on psihopat”, kazala je tada Etel Zavadlav.

Kako je javnost već upoznata Filipova majka osuđena je na splitskom Općinskom sudu na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine zbog zlostavljanja svojih sinova. Prema presudi, osam godina ih je u obiteljskom stanu učestalo udarala i grebala po glavi i tijelu, gotovo svakodnevno grubo vrijeđala i omalovažavala te prijetila. Najstarijem Filipu bilo je tek pet godina, a ostali su bili još mlađi. Prema onome što je utvrdio splitski sud, osumnjičeni za varoška ubojstva do trinaeste godine bio je izložen grubom nasilju vlastite majke koje je potrajalo punih osam godina. Etel Zavadlav osuđena je i što nije brinula o školovanju, zdravlju i higijeni djece. Odlazila je od kuće po više mjeseci, a nikome ne bi rekla gdje ide i kada će se vratiti. Proglašena je krivom za tri kaznena djela zapuštanja i zlostavljanja djeteta i za svako je djelo pojedinačno dobila po šest mjeseci zatvora.

Na suđenju je djelo priznala i izjavila da joj je žao. Obećala je da se više neće ponoviti.

Filipova obitelj godinama se nalazi pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, a djelatnica zadužena za obitelj saslušana je tijekom ovog postupka.