Majka šefa zagrebačkog HDZ-a izbjegla zatvor: Turudić predsjedao vijećem koje je donijelo odluku

Nakon što je više od tri godine odgađala odlazak na odsluženje zatvorske kazne Vinka Luetić-Herman, majka predsjednika zagrebačkog HDZ-a Mislava Hermana, uspjela je potpuno izbjeći zatvor u aferi s namještanjem invalidskih mirovina. Naime, Luetić-Herman je još 2020. pravomoćno osuđena za korupciju koja je otkrivena u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). Proglašena je krivom i osuđena na 16 mjeseci zatvora jer je uzimala mito kao predsjednica povjerenstva koje je određivalo visinu invaliditeta potrebnog za određivanje visine invalidske mirovine.

Afera je otkrivena 2011. godine kada je uhićen Drago Rubala, poznati liječnik i radijski voditelj, koji je, kako je utvrđeno tijekom postupka, kao nekadašnji načelnik Odjela medicinskog vještačenja u HZMO-u Područne službe u Zagrebu organizirao seriju malverzacija. U dogovoru s Ivanom Ostoićem, vještakom varaždinske podružnice – za iznose od 1.000 do 7.500 eura sređivao je mirovine bez obzira jesu li podnositelji zahtjeva imali uvjete za invalidnost. Novac od mita među sobom su dijelili.

Uskok dokazao što je radila Luetić-Herman

USKOK je dokazao da je u tom lancu sudjelovala i Vinka Luetić-Herman. Ona je u zamjenu za mito ljudima koji su preko posrednika kontaktirali povjerenstvo sređivala više invalidske mirovine. Uz nju je bila osuđena i članica povjerenstva Nevija Buković koja je, kao i majka šefa gradskog HDZ-a, dobila 16 mjeseci zatvora.

Obje su morale vratiti 70 tisuća kuna primljenog mita. Vinki Luetić-Herman nepravomoćnu presudu Županijski sud u Zagrebu izrekao je još 2015., ali ju je Vrhovni sud RH potvrdio tek početkom 2020. godine.

Odgađanje odlaska u zatvor

Prvi poziv za odlazak na odsluženje kazne dobila je u travnju 2021., no sve je uspješno odgađala do prošlog ljeta. Njezini zdravstveni problemi bili su razlog tome. Sud joj je molbe za odgodom zatvora zbog lošeg zdravlja prihvaćao. No, na kraju je su joj je zadnja molba odbijena, te se morala konačno javiti u zatvor. Tada povlači novi potez – traži od Županijskog suda u Zagrebu da joj ublaži kaznu, piše N1.

Istaknula je da ranije nikad nije osuđivana te da je puno vremena prošlo od kaznenog djela. Zatim je ukazala na svoju životnu dob te dodatno pogoršano zdravstbeno stanje. Nakon što ju je Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo, žalbu ulaže Visokom kaznenom sudu RH. Vijeće tog suda pod predsjedanjem suca Ivana Turudića, aktualnog kandidata za glavnog državnog odvjetnika, ublažava joj kaznu. Sada Vinka Luetić-Herman više ne mora u zatvor. Izrečena joj je uvjetna osuda – 16 mjeseci zatvora uz rok kušnje od pet godina.

Kako su to objasnili

Vijeće kaznenog suda RH objasnilo je da je već vratila 68.138 kuna od ukupno 73.000 kuna imovinske koristi što su joj oduzete pravomoćnom presudom te da se nakon pravomoćnosti njezino zdravlje značajno pogoršalo, a više nikada nije došla u sukob sa zakonom. Dodali su i da bi dobila blažu kaznu da je to vrednovano. Smatraju i da je uvjetna kazna primjerena počiniteljici tako i izražavanju društvene osude onoga što je napravila.









“Ova presuda jača povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, ali i utječe na počinitelja i sve ostale da ne čine kaznena djela”, zaključuje se u obrazloženju presude.