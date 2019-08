Majka mladića odgovorila na optužbe susjeda: ‘El Madre’: ‘Moj sin ima problema, ali istina je ipak drugačija!’

Autor: Marin Vlahović

Nakon što smo u nedjelju objavili svjedočanstva stanovnika dijela zagrebačke Trešnjevke, javila nam se majka 29-godišnjeg mladića kojega susjedi optužuju za izazivanje straha, maltretiranje i prijetnje. Dragica Frkanec, koja je i vlasnica stana u kojem živi njezin sin Davor, ne krije da on ima određenih problema, ali tvrdi da su pojedinci cijelu priču preuveličali i pritom iznijeli neke neistine.

“Prije svega, moj je sin bolestan. Kao dijete je obolio od teške kronične bolesti probavnog sustava koja utječe na sve aspekte njegova života. Davor nije loš dečko. On samo brzo i svašta kaže, ali se brzo smiri i nije opasan za okolinu.”

Gospođa Frkanec rekla nam je kako Davor nije diler droge.

“Nije istina da prodaje drogu. Pa on uopće nema svog novca, nego ga ja financiram, plaćam mu režije i dajem novac za život. Nije točno da su ga se svi odrekli. Ima prijatelje, curu, a i otac se brine o njemu. Otac mu nije kamatar, ima normalan posao.”

Pitali smo gospođu Frkanec zašto se Davor ne zaposli i osamostali?

“On je radio više poslova. Ali nije danas lako naći posao, a i kada ga nađete, veliko je pitanje hoćete li dobiti plaću. Na jednom se poslu ozlijedio pa mu gazda nije isplatio plaću. Znate, ima svakakvih ljudi. Teško mu je. Vidite kakva je atmosfera u društvu, svako gleda samo svoj interes. Sve to stvara nervozu i ljudi se svađaju. Ne pravdam ga, no poznajem svoga sina i kažem vam da on nije loše dijete.”

Davorova majka potvrdila nam je da su ga susjedi često prijavljivali policiji.

“Moj je sin nakratko završio u zatvoru, ali je pušten. To se nije dogodilo zbog prebijanja djevojke, nego zbog jedne svađe. Da, susjedi ga znaju prijavljivati, ali policija dođe, uzme izjave i ode. Shvaćam da susjedima smetaju njegovi psi, koji su dosta glasni. Zato ne vole ni kada s njima ulazi u dućane. Pitala sam prodavačice u ‘Gavranoviću’ je li kod njih imao neki od spomenutih ekscesa i rekle su mi da nije. Da je stvarno takav kakvim ga neki opisuju, pa zar mislite da ne bi bio u zatvoru?”, priča nam Dragica Frkanec.

Javno iznesene optužbe susjeda zabrinule su gospođu Frkanec, koja nam je pokušala predstaviti i drugu stranu priče o svom sinu Davoru.

“Moj bi Davor svakome pomogao, a najviše voli životinje. Spasio je neke pse koje su bivše gazde maltretirale. Bojim se za njega. Ispada da je najgori u kvartu, što je daleko od istine”, zabrinuto je zaključila Dragica Frkanec.

Radi demantija, ali i podrške Dragici Frkanec, javila nam se i gospođa Ines Dei, dugogodišnja vlasnica poznatog kafića Bastet na zagrebačkoj Trešnjevci. Ona nam je rekla kako Davor nikada nije radio u njezinu lokalu, već je ondje zadnjih desetak godina redoviti gost. Njezino iskustvo s Davorom bitno je drugačije od iskustva nekih njegovih susjeda.

“U deset godina, Davor nikada ni na koga nije digao ruku u mom kafiću. Ne mogu znati što se sve događa u kvartu, ali u mom lokalu, Davor je uvijek bio pristojan.”

Kako poznaje Davora i neke članove njegove obitelji, gospođa Ines Dei dala je svoje mišljenje o cijeloj situaciji.

“Taj je dečko rastao u teškim okolnostima, ali svi su dali maksimum da mu pomognu. Nije zao i hoće drugima pomoći. Recimo, ja ga znam zamoliti da mi ode u dućan i on to rado učini. Neće odbiti ni druge.”

Gospođa Dei posebno se referirala na optužbu jedne susjede da je Davor pretukao djevojku u njezinu lokalu.

“U mom se lokalu takve stvari ne događaju. Lokal ima svoju dugu tradiciju i ugled, a svi se gosti u njemu mogu osjećati dobrodošlo i sigurno”, poručila je vlasnica kafića Bastet.