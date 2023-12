Majka malene Katarine koju je ubio Kosta K.: ‘On je čisto zlo ili ima dijagnozu, roditelji su znali’

Autor: Dnevno.hr

Na suđenju roditeljima dječaka ubojice Koste K. iz OŠ “Vladislav Ribnikar” u Beogradu u četvrtak su govorili roditelji Katarine Martinović, djevojčice koja je bila jedna od žrtava masakra. Oni su, kao i roditelji ubijenih Ane Božović i Andrije Čikića prije njih, ispričali kroz što su sve prošli 3. svibnja, ali i nakon toga, piše Blic.

“Kada pomislim na 3. svibnja, rečenica ‘Bit će sve u redu’, je rečenica koju više ne mogu izgovoriti. Sa svojom srednjom kćeri sam tog jutra izašla iz stana upravo s tom rečenicom. U torbu sam stavila jednu bočicu s vodom i malo keksa koje je Katarina pravila prethodne večeri. Pomislila sam da će joj sigurno biti potrebni “, rekla je Miljana, majka ubijene Katarine.

Ona je ispričala da je tog jutra krenula u školu sa saznanjem da ima ozlijeđenih, ali ne i “masakriranih”.

“Pomislila sam da je možda neki vračarski klan pucao ili neki drugi klan i da je zalutali metak pogodio Katarinu”, rekla je ona.

“Poslala sam sliku svojoj prijateljici, doktorici, kako bi je prepoznala. Ona me je pozvala i pitala za boju oči i rekla da djevojčica koja je u bolnici ima plave oči. Rekla sam da to nije ona i da mi javi ako dobije još neku informaciju. Tad je došao i otac Sofije Negić. Doktori su prepoznavali djecu po odjeći, ali nas dvoje tog jutra nismo vidjeli našu djecu”, priča majka ubijene Katarine.

Ona je rekla i da kobnog 3. svibnja nije vidjela svoju kćer jer je radila cijelu noć.

Snažan zagrljaj

“Posljednje čega se sjećam jest snažni zagrljaj koji nam je dala pred spavanje”, rekla je i dodala da joj je, kada je izlazila iz Tiršove, policajac rekao da ima i nastradalih.









“Tada sam počela trčati ka školi. Imala sam nagon da razbijem kordon policije da dođem do svog djeteta, da vidim što je s mojom kćeri, ali me je spriječilo to što je bilo 30 policajaca. Svima bi nam mnogo značilo da smo znali što se unutra događa. Ta četiri sata za nas su bili kao vječnost”, ispričala je.

Kako je dodala, dok je bila ispred škole, telefon je ostavila da se puni u lokalu pored, a kada je u 12.34 ušla u lokal vidjela je da ju je netko zvao u 12.12.

Majka ubijene Katarine je ispričala da se njena kći nije družila s dječakom ubojicom, a da je prvi put pomislila da nešto nije u redu s njim kada je 28. travnja Katarini poslao zadatke što su radili u školi.

“Katarina me je pitala da joj pomognem pošto nije razumjela što piše. Prvi znak da nešto nije u redu s njim je njegov rukopis. Rukopis mu nije bio čitak i bio je raspisan”, rekla je majka djevojčice između ostalog.

“On je ili čisto zlo ili ima neku dijagnozu, a njegovi roditelji su znali da on ima problem i nisu željeli kazati da je njihovom sinu potrebna pomoć”, ispričala je.