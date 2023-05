MAJKA IZVADILA BUBREG ZA SINA! Sve je počelo jednog jutra u Puli sa simptomima: ‘Boljela ga je glava, pa uho’, požrtvovna žena sve ispričala

Autor: Dnevno.hr

U moru loših vijesti kojima smo okruženi, dušu liječe priče kakvu donosimo u ovom članku.

Puljanki Nataši Knežević (48) prije osam se godina život u potpunosti preokrenuo; svakodnevne obveze jedne obitelji, sva veselja i poteškoće, uživanje u odrastanju trojice sinova, dobili su sasvim novi smisao kada joj se najmlađi sin razbolio. Nešto što je započelo kao glavobolja, pa liječenje upale uha, pretvorilo se u borbu za život djeteta kojemu dugo liječnici i nisu znali uspostaviti pravu dijagnozu, što je bolesti dalo maha, piše Večernji list.

“Ne želim nikome da doživi što sam ja, a opet, znam da ima roditelja i djece koja dožive i tragičnije priče. Trenutak kada vam inače zdravo, nasmijano, veselo dijete koje voli školu, koji je odlikaš, sportaš, glazbenik, kojeg ste kod kuće mogli zadržati samo da nešto pojede, odjednom počne kopniti pred očima, kada ga tri puta spašavate od smrti, ne želim nikome. Mom se djetetu to dogodilo u osmom razredu nakon cjepiva. Počela ga je boljeti glava, pa uho, pa smo to liječili, operirali, no i dalje nije bilo dobro”, ispričala je.





Objasnila je da je njenom djetetu bilo svaki dan sve teže te je bio sve manje pokretan. Dodaje da nije mogao niti do WC-a.

Na koncu se saznalo da ima tešku autoimunu bolest.

“Kako su nam pojasnili, ona djeluje tako da napada male krvne žilice po čitavom tijelu, isprva se manifestira kroz respiratorne probleme, a onda napada pluća ili bubrege”, ispričala je Nataša.

Njezin je sinčić trošio more lijekova.

Nakon teških dana, došlo je do toga da je ona postala donor bubrega za svojeg anđela i spasila mu život.

“U remisiji bolesti, testirana sam kao donor bubrega za što sam se sama prijavila, ispalo je da mu mogu dati svoj bubreg i nakon pola godine postupka, transplantiran je na Sušaku. Bila sam sretna zbog toga jer sam pomogla svom djetetu, a s osmijehom na licu je i on išao na tu operaciju”, rekla je.

Nataša je u toj borbi za svog sina i obitelj prošla teške trenutke no nije odustajala. Sve je upriličila pjesmom koja slama srca i podsjeća nas da u životu postoje važnije stvari od onih koje smatramo problematičnima.









Obitelj i zdravlje najmilijih ne treba uzimati zdravo za gotovo.

Pronašla Boga

“Prijatelji su bili stalno uz mene i pomagali su mi, dobri ljudi, djeca. Mauro i Irena Giorgi, moji prijatelji glazbenici pomogli su mi da moja pjesma koji sam napisala kao zahvalu Bogu iziđe na svjetlo dana. U čitavoj ovoj priči, vjera mi je jako puno pomogla i dala mi snage. Imala sam puno svjedočanstava vjere u ovih osam godina. Stalno sam susretala znakove Boga, u ključnim mi je trenucima slao poruke da ima plan za nas. Znala sam slučajno naletjeti na neke stihove u Bibliji gdje bi pisalo o tome da će nas Bog spasiti, ‘podići ću desnicu i spasiti ga’ – stih je koji mi je ostao najupečatljiviji, a onda bi par sati nakon toga znala dobiti poziv iz bolnice s dobrom vijesti. Zato sam i napisala pjesmu ‘When the Lord prays for us’ koja je i na YouTube kanalu. To je moja pjesma zahvale, jer sam vjerovala njemu da ima rješenje i sina sam prepustila u njegove i ruke liječnika”, prepričala je.