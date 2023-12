Majci s djecom u zabavnom parku prišla tajanstvena žena: Zaprepastila ju s onim što joj je gurnula u ruke

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Jedna je Britanka prije nekoliko dana sa svoje dvoje djece posjetila zabavni park Winter Wonderland u Nottinghamu, no ono što je tamo doživjela, ne samo da ju je ganulo do suza, nego takvo što uopće nije očekivala, piše britanski The Mirror.

Naime, dok se s djecom zabavljala po parku, prišla joj je tajanstvena žena te joj bez riječi pružila kovertu. Prije nego što se uopće snašla, žena se već izgubila u gužvi. No, iznenađenje je uslijedilo tek kada je otvorila omotnicu u kojoj je pronašla novčanicu od 100 funti (116 eura). Unutra je bila i poruka: “Sretan Božić! Bila je ovo teška godina za sve. Uzmite ovaj poklon i uživajte u praznicima. Kupite sebi još nešto, obradujte voljenu osobu ili sebe. Svijet je bolje mjesto s tobom u njemu.”

Pokušala ju pronaći, ali uzalud

Odjednom su ju, kako kaže, svladale emocije i oči su joj se napunile suzama. Na kraju poruke je pisalo: “Ako možete, učinite isto za nekog drugog. Usrećite nekoga poput mene. Još jednom sretan Božić!”

Zaprepaštena neočekivanim poklonom, Britanka, koja je željela ostati anonimna, izrazila je svoje čuđenje. Ispričala je: “Pokušala sam pronaći damu da joj se zahvalim, ali činilo se da me vidjela kako dolazim i odjurila je.”

Žena je pokušala pronaći tajanstvenu damu, ali uzalud. Za Mirror je rekla da je bila zapanjena gestom ljubaznosti. “Čitate o takvim stvarima na internetu, no ne očekujete da će vam se stvarno dogoditi”, rekla je.