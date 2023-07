Maja Sever riba Milanovića zbog novinara: ‘Pobrkao je lončiće, tko je on da postavlja takve granice?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na današnju je konferenciju za medije onemogućio dolazak novinara Jutarnjeg lista.

Kako su objasnili iz tog medija, na uredno poslanu obavijest da će Milanovićevu izvanrednu presicu pratiti novinar Žabec, iz Ureda predsjednika kratko su odgovorili:

"Poštovani, Vaš zahtjev za akreditaciju za praćenje konferencije za medije Predsjednika Republike nije odobren. Pozdrav, Ured predsjednika Republike Hrvatske".





Sever: Nedopustivo, pobrkao je lončiće!

Za komentar smo zamolili Maju Sever, novinarku i predsjednicu Europske federacije novinara.

“Nedopustivo, predsjednik je pobrkao lončiće što je njegova uloga i što je uloga medija. On bi trebao poštovati ulogu novinara i novinarki, to je njegova dogovornost. Ne znači da mi novinari nismo podložni kritici, ali kao što smo ponavljali u kampanji HND-a, ‘samo odgovorite na pitanja’. On bi kao predsjednik izabran od građana trebao biti uzor ponašanja u demokratskom društvu, otrpjeti kritiku i graditi neovisno novinarstvo. Ponavljam, ne znači da mi novinari nismo podložni kritici, ali tko je on da postavlja takve granice?”, rekla nam je Maja Sever.

Milanović: ‘To je kartel, financira ih Plenković’

A kako je to objasnio Milanović?

Drugi su novinari predsjednika na presici pitali zašto je zabranio dolazak novinaru Jutarnjeg.

“To nije medijska kuća nego kartel, financiraju ih Vlada, Plenković, To nije medij, tko god tamo piše za mene nije novinar. Ljudi organiziraju cigansku svadbu u Splitu, ne romsku”, rekao je Milanović.

Na to se ubacio Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić. "Ispravak, novinaru nije bilo zabranjeno, već nije niti pozvan".









Ovo nije prvi put da predsjednik vrijeđa izdavača Jutarnjeg lista, Hanza mediju, ali na piku su mu bile i druge medijske kuće. Tako je dosad koristio izraze kao ‘Handžar medija’, dok je HRT redovito zvao ‘Yutel’.