Magla smanjuje vidljivost na cestama: Iz HAK-a upozoravaju vozače da pripaze

Magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju mjestimice u unutrašnjosti, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Do 31. listopada zatvarat će se dionica u zoni čvora Zadar II na 15 minuta od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, u petak i subotu od 15:30 do 16:30 i nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati. Zbog izvođenja vježbe u tunelu Mala Kapela dana 16. listopada od 22:00 do 17. listopada u 6:00 sati privremeno će se zatvoriti za sav promet dionica između čvorova Ogulin i Brinje.

Zbog izgradnje rotora u Svetoj Nedelji zatvoren je čvor Sveta Nedelja. Promet je preusmjeren na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec.