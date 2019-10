Magla smanjuje vidljiivost, posebna regulacija prometa danas u Zagrebu

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, Gorskom kotaru i istočnoj Slavoniji. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povodom zagrebačkog maratona, danas, 13. listopada od 8:30 do 15:30 sati za sav promet će biti zatvorene sljedeće prometnice: Ilica, od Selske do Trga bana J. Jelačića – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva ul. – Trg hrvatskih velikana – Draškovićeva, od Đorđićeve do Vlaške – Vlaška ul. – Maksimirska – Ul. Dubrava, od Avenije Gojka Šuška do Ulice Poljanice II. – Europski trg. Preporuča se korištenje alternativnog pravca: Selska – Sveti Duh – Bijenik – Lukšić – Šestinska cesta – Mlinovi – Gračanska- Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Slanovečka – Sunekova – Dankovečka – M. Lovraka – V.Žganca – Trnovčica – Dubec.