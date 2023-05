MAĐARSKI MINISTAR OTVORIO ŠKOLU NA BANOVINI! Bačić najavio veliku vijest, rok je do studenog: Sve se praši od radova

Ministar prostornoga uređenja i graditeljstva Branko Bačić rekao je u četvrtak u Saboru podnoseći Izvješće o provedbi Zakona o obnovi od potresa za 2021., da će do kraja listopada zbrinuti sve koji žive u mobilnim stambenim jedinicama ili u kontejnerima.

Podsjetio je da je oko 70.000 objekata razrušeno ili oštećeno u zagrebačkom i petrinjskom potresu te naglasio da su, kada je izabran za ministra, imali 11 kontejnerskih naselja, u međuvremenu su njih tri ispražnjena, a ovih dana će još dva.

Smatra da će do polovice srpnja isprazniti kontejnerska naselja u Petrinji, kontejnersko naselje u Glini te ona u Sisku.





Bačić je istaknuo i da se u ovom trenutku radi 600 nekonstrukcijskih obnova kuća onih sugrađana koji žive u kontejnerima pored svojih kuća. Naveo je da je na projektima i poslovima iz Fonda solidarnosti angažirano 205 hrvatskih građevinskih tvrtki i u što je uključeno više od 10.000 njihovih zaposlenika.

Bačić je na upit Marine Opačak Bilić – ‘koliko će vremena proći do konačne obnove’, rekao da će, kada su u pitanju privatne kuće, obnova trajati još dvije i pol do tri godine. No, kada se govori o višestambenim zgradama, gdje su zahtjevniji i kompliciraniji radovi, to će trajati nešto duže.

Na pitanje HDZ-ovog Ivana Kirina vezano uz projekte na području Sisačko-moslavačke županije, odgovorio je da je u tijeku izgradnja 20 višestambenih zgrada s ukupno 305 stanova. Pri tome je izrazio je i uvjerenje da će velika većina njih biti dovršena do kraja godine.

Uz to, rekao je, u postupku realizacije je nekonstrukcijska obnova 500 kuća i 55 zamjenskih kuća, najavivši i da će se na području te županije graditi još 36 višestambenih kuća.

SDP-ovog Peđu Grbina zanimalo je koliko je koliko je izgrađeno i useljeno zamjenskih kuća na području Banovine, a Bačić je odgovorio da se u ovom trenutku radi 135 kuća a njih 30 je završeno. Tih 135 kuća bit će završene do kraja srpnja, poručio je. Dodao je i da sada tjedno ugovaraju 50-tak novih zamjenskih kuća.

U obnovi škole na Banovini pomogla Orbanova vlada

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman i njegov mađarski kolega Peter Szijjarto u četvrtak su u sisačkom prigradskom naselju Topolovac svečano otvoriti obnovljenu školu, naglasivši kako je pomoć Mađarske u njezinoj obnovi potvrda prijateljstva dviju zemalja.









Područnu školu OŠ Budaševo – Topolovac – Gušće obnavljao je i mađarski Malteški red sa suradnicima, a mađarska vlada humanitarnu je akciju pomogla s dodatnih 160.000 eura.

Građevinski su radovi završeni u veljači ove godine, nakon čega je škola, koju polazi četrdesetak učenika, opremljena.

"Mi u Mađarskoj Hrvatsku smatramo prijateljskom državom, a Hrvate bratskim narodom. Zato smo veliki strah osjetili kada je potres 2020. godine pogodio Hrvatsku, a osjetio se i kod nas u Budimpešti. Kada smo vidjeli štete i posljedice potresa, bilo je jasno da ćemo pomoći", rekao je ministar Szijjártó.









Na pomoći je zahvalio ministar Grlić Radman. “Ovdje nas je okupila velikodušna gesta ministarstva vanjskih poslova Republike Mađarske i mađarske humanitarne službe Malteškog reda. Oni su zajedno s Gradom Siskom i nadležnim tijelima državne uprave RH, te sredstvima Fonda solidarnosti EU omogućili da se 43 đaka vrate u svoju obnovljenu školu”, kazao je Grlić Radman.