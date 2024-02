Mađarska predsjednica podnijela ostavku, skandal trese zemlju: ‘Pogriješila sam’

Katalin Novák, mađarska konzervativna predsjednica, podnijela je ostavku nakon što je navukla bijes javnosti zbog pomilovanja koje je dala muškarcu koji je osuđen kao suučesnik u slučaju seksualnog zlostavljanja djece.

Ova njezina odluka pokrenula je politički skandal bez presedana.

Novak je objavila u subotu u televizijskoj poruci da će se povući s predsjedničke dužnosti koju obnaša od 2022. godine.

Hundreds of people in Hungary protest against President Katalin Novak’s pardon of a man accused of covering up a child abuse case pic.twitter.com/17jHj4oCnv

