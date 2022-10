MAĐARSKA NA KOLJENIMA: Orban u nikad većoj nevolji. Leđa mu okreću i vlastiti ljudi

Nakon što je pokušao skrenuti s puta sankcija protiv Rusije, mađarski premijer Viktor Orban sada je u otvorenom sukobu s ostalim članicama Europske. Riječ je o samo još jednoj epizodi dugotrajnog sukoba između Budimpešte i Bruxellesa oko načina na koji on vodi svoju zemlju. Europski parlament je prošlog mjeseca objavio da se Mađarska više ne može smatrati potpunom demokracijom.

Dok mađarska valuta sve više gubi na vrijednosti, zadatak deblokade milijardi eura iz fondova EU-a postaje sve rizičniji.

Iako je u središtu svjetskih medija odlazak britanske premijerke Liz Truss, Mađarska sve više postaje zemlja slučaj koja se pretvara u bitno ekstremnije upozoravajuću priču o tome što se događa kada se politički projekt odvoji od ekonomske stvarnosti, kako donosi Bloomberg.





“Mađarskoj su prijeko potrebni fondovi EU-a”, kaže bivši guverner središnje banke Andras Simor, koji je pomogao zemlji da prebrodi financijsku krizu kada joj je bila potrebna pomoć pod vodstvom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

“No čak i više od stvarnog novca, Mađarska treba pečat odobrenja EU-a kako bi učvrstila svoj poljuljani kredibilitet. Forinta je pala više od 12 posto u odnosu na euro otkako je Rusija napala Ukrajinu u veljači, unatoč tome što Mađarska ima daleko najviše kamatne stope u EU-u. Samo su valute Argentine i Turske prošle lošije, na tržištima u razvoju. To je, pak, povećalo troškove uvoza energije, prvenstveno iz Rusije, te poguralo inflaciju iznad 20 posto”, dodao je.

Forinta na rekordno niskim granama

Prošlog tjedna, forinta je opet pala na rekordno niske grane, zbog čega je Orban morao okupiti svoje političke saveznike kako bi smislili rješenje.

On je u svom posljednjem tjednom radijskom obraćanju u petak, od svog ministra financija i guvernera središnje banke zatražio da inflaciju stave pod kontrolu, da bi u roku nekoliko podignuli efektivnu osnovnu stopu sa 13 na 18 posto u sklopu paketa hitnih mjera. Taj je potez barem za sada stabilizirao forintu.

Investitori kao rješenje ističu više od 40 milijardi eura u EU fondovima kao rješenje. Osim prijeko potrebne injekcije strane valute, sporazum s europskim blokom također bi ojačao poziciju Budimpešte na Zapadu nakon njezine slabe potpore Ukrajini, oštrih kritika zapadne politike i poslova sa strane s ​​ruskim energetskim divom Gazpromom PJSC.

Izvršne vlasti EU-a učinkovito su blokirale financiranje zbog zabrinutosti u vezi brojnih slučajeva ucjena tijekom Orbanove 12-godišnje vladavine. Orban je u tom razdoblju oko sebe skovao nešto što on naziva "neliberalnom demokracijom", proširivši u Mađarskoj svoj utjecaj na sve – od medija i sudova do škola.









Sada je ostao bez novca EU-a koji je podupirao ekonomsku ekspanziju Mađarske i predizbornu velikodušnost njezinog premijera, te je u opasnosti da se raspadne.

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su ovog mjeseca protiv niskih plaća učitelja, što je relativno neuobičajen izraz nezadovoljstva u Mađarskoj. Orban je poručio da plaće ne može povisiti bez EU fondova. Ukinute su i subvencije za komunalne usluge, temelj njegovoj političkoj podršci više od desetljeća.

Europska komisija je prošlog mjeseca predložila obustavu pristupa Mađarskoj 7,5 milijardi eura sredstava EU-a zbog zabrinutosti u vezi korupcije, što je ekstreman korak protiv jedne države članice. Na odobrenje čeka još 5,8 milijardi eura u fondovima za oporavak od pandemije. Mađarska je dobila dodatna dva mjeseca, do 19. prosinca, da ispuni obećanja da će odobriti i provesti antikorupcijsko zakonodavstvo. Orban će također možda morati ojačati neovisnost pravosuđa nakon što proširio svoj utjecaj na sudove.









Dok vlada u Budimpešti poručuje da će učiniti sve što je potrebno kako bi osigurala financiranje započela je kampanju kojom pripisuje mađarsku slabost EU-u. To uključuje jumbo plakate s natpisom “sankcije” ispisanim na bombi i natpisom: “Bruxelleske sankcije nas uništavaju!”.

“Ovo je Orbanova najveća kriza”, smatra Gabor Gyori, politički analitičar istraživačkog političkog instituta Policy Solutions iz Budimpešte. “Nije jasno koliko će dugo ljudi vjerovati njegovoj lažnoj priči da je EU kriva za ekonomske probleme Mađarske”.

‘Odlučujući trenutak‘

U međuvremenu, nekoliko mjeseci nakon Orbanove četvrte uzastopne pobjede na izborima, opada podrška njegovoj stranci Fidesz. Stranka je odlučila da u nedjelju neće održati tradicionalni ulični skup u Budimpešti u nedjelju, na godišnjicu antisovjetske pobune 1956. godine.

Umjesto toga, Orbanov će prioritet biti osigurati podršku u Bruxellesu, gdje čelnici EU-a u četvrtak započinju dvodnevne sastanke. U Europi se i dalje pitaju na čijoj je strani Orban zapravo i u kojem smjeru bi to jednog dana moglo odvesti. Naime, dok je Rusija ispaljivala rakete na središte Kijeva, Mađarska se jedina suzdržala od inicijative EU-a za obuku ukrajinskih vojnika. Tamošnji ministar vanjskih poslova je rekao da bi zemlja mogla blokirati daljnju pomoć EU-a Ukrajini u oružju.

Glavna zabrinutost sastoji se u tome da bi neuspjeh u postizanju dogovora u vezi fondova EU-a mogao pogurati Mađarsku do ‘točke bez povratka‘, odnosno potencijalnog izlaska iz EU-a, rekao je češki ministar europskih poslova Mikulas Bek za mađarsku RTL Klub televiziju. No, to ne znači da će se Mađarskoj gledati kroz prste, dodao je. “Ovo je odlučujući trenutak”, istaknuo je Bek, čija zemlja trenutačno predsjeda EU-om. “Postoji rizik da ukoliko ne pronađemo način da riješimo problem, to bi moglo dovesti do vrlo negativne putanje”.