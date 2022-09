‘MAĐARI SU SE POTPUNO OTELI KONTROLI’: Energetski stručnjak rekao zašto se Filipović ne bi trebao susreti s MOL-om

Energetski konzultant Ivo Peroš je gostujući na N1 komentirao sutrašnji sastanak ministra Damira Filipovića i predstavnika MOL-a.

“Filipović je dosta nesretno odabran delegat. Svi problemi oko tog braka koji je u agoniji potiču od toga da u svim tim razgovorima MOL dovodi najjače stručnjake, a s druge strane sjede političari.

Ishodi takvih sastanaka uvijek idu na štetu hrvatske strane. Opseg i razmjeri krađe su stvarno skandalozni. Pogotovo u delikatnom momentu zime koja nas očekuje i ljudi koji drhte očekujući račune za plin i struju. Moment nije mogao biti gori”, rekao je Peroš napomenuvši da puno informacija svakodnevno izlaze u javnost.





“To je blamaža i sramota. I za državu i za vladu i za predsjednika vlade. Ja mislim da će se to konačno na ovaj ili onaj način raspetljati. Ova situacija je neodrživa”, komentirao je Peroš istaknuvši da treba imati iskustva i da treba znati pročitati izvješća o poslovanju koja šalje mađarska strana. Rekao je da on to prati i da mora priznati da su izvješća koja Mađari priprema pomno sročena tako da što više informacija sakriju ili zamute te da osobi koja bi to trebala dešifrirati teško može poći za rukom.

“To dovodi do strašne eskalacije štete koje ovakvo poslovanje, ne samo plinsko, nego i ostali biznisi. Mađari su se totalno oteli. Više uopće ne paze, uzimaju gdje mogu i sve im je lakše”, rekao je Peroš.