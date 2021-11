MACRONOV POTEZ PREMA MILANOVIĆU IZNENADIO! Hrga uočila neobičnu stvar: ‘Zanimljiva crtica za one koji znaju pratiti!’

Autor: N.K

Nekadašnja savjetnica bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i poznata novinarka u mirovini, Mirjana Hrga, nerijetko svojim objavama na Facebooku ‘diže prašinu’. Iako je u mirovini i uživa na otoku Cresu kao vlasnica konobe, profesionalni novinarski duh u njoj i dalje živi. Ne piše tekstove i ne radi reportaže, ali društvene događaje redovito prati i komentira.

Politiku je pratila dugo vremena, a i protokoli na Pantovčaku joj nisu nepoznanica. Danas je tako komentirala dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kod predsjednika RH Zorana Milanovića.

Ona je zapazila detalje koji bi možda mnogima promakli. Naime, iako je Macron kasnio, Hrga kaže kako je francuski predsjednik iskazao veliko poštovanje prema predsjednikovim ljudima.

“Sa svima je progovorio rečenicu dvije”, kaže Hrga i napominje kako je inače običaj da državnici tek nešto prigodno promrmljaju.

“Rijetko šašav osjećaj je kad stojite u špaliru čekajući važnog gosta. Zavisno do koga stojite, razmijenite koju rečenicu, ali u ovo doba nije vam do ničega jer zima je.

A naš francuski gost kasni već 20tak min prema objavljenom programu. Ako će biti izjave u 10 am kao što je najavljeno, on i Predsjednik RH razgovarat će tek toliko da se pozdrave. A kad je došao, za one koji znaju pratiti i usporediti, odmah zanimljiva crtica.

Po protokolu, domaćin Predsjednik predstavlja svoje ljude. Predstavljena osoba obično kaže ‘Drago mi je’, ‘Dobrodošli’, a gost se ljubazno nasmije i nešto prigodno i kratko promrmlja i nastavi pružati ruku slijedećem.

Macron je koliko vidim sa svakim razmijenio rečenicu dvije. Time je pokazao ne samo pristojnost nego i uvažavanje. Odlika državnika punog profila”, napisala je Hrga.