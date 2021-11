MACRON SLETIO U ZAGREB! Sutra će i Rafale zagrmit nad Zagrebom: Povijesni posjet Hrvatskoj počinje!

Autor: N.K

Francuski predsjednik Emmanuel Macron sletio je u Zagreb oko 20 i 15 sati čime je započeo njegov službeni dvodnevni posjet Hrvatskoj prilikom kojeg će se susresti s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Zoranom Milanović.

Većina protokolarnih aktivnosti odvijat će se sutra. Danas Macron odlazi tek na radnu večeru na kojoj će biti francusko i hrvatsko izaslanstvo. Domaćin večere bit će premijer Andrej Plenković.

Večera će se održati u restoranu Gallo prema kojem je francuski predsjednik krenuo odmah po slijetanju.

Macron će sutra ići i na Pantovčak u jutarnjim satima gdje ga čeka protokol s predsjednikom Milanovićem.

Na aerodromu je prisutno snažno osiguranje koje nadzire svaki centimetar prostora. Snage sigurnosti nadzirale su i provjerile kompletnu trasu kojom će francuski predsjednik proći kao i sva mjesta gdje će boraviti. Njega će sutra osiguravati oko 1000 osoba procjenjuju stručnjaci.

Milanoviću nisu poslali pozivnicu

Uredu predsjednika ponuđeno je da organizira ručak, ali oni su to odbili. Domaćinstvo je preuzeo premijer Plenković, međutim Milanovića pozivnicu nisu uputili.

Milanović mu svečani doček na Pantovčaku sprema u 9.10 sati. Predviđena je ceremonija tipična za doček stranih državnika. Vlada je ponudila predsjedniku da organizira večeru ili ručak, no on je to odbio, pa su tako Banski dvori na sebe preuzeli organizaciju i večere i ručka, a na taj ručak i večeru nije pozvan predsjednik Republike.

Ceremonija na Pantovčaku

Nakon ceremonije svečanog dočeka u Uredu Predsjednika, predsjednici Milanović i Macron zajednički će se fotografirati te susresti s pilotima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, budući da Macron dolazi uoči potpisivanja ugovora u kupnji 12 vojnih zrakoplova Rafale. Cijeli posao vrijedan je 8,7 milijardi kuna. Nakon toga održat će se polusatni tête-à-tête susret dvojice predsjednika, a nakon razgovora, predviđena je i izjava za medije, ali bez pitanja novinara.









Potpis ugovora i prelet aviona

Nakon toga, Macron u 10.45 sati odlazi u Banske dvore gdje će se upisati u Zlatnu knjigu, javlja Jutarnji. Prije toga, položit će i vijenac za žrtve stradale u Domovinskom ratu.

Nakon toga će popisati Strateško partnerstvo, a ministri obrane Mario Banožić i Florence Parly Ugovor o nabavi aviona Rafalea.

Nakon toga, Macron će se na konferenciji za medije obratiti javnosti, baš kao i premijer Andrej Plenković. Nakon svega, borbeni avioni Rafale preletjet će Zagreb.

Sve će se završiti ručkom u Esplanadi gdje će biti Mate Rimac, Tereza Kesovija i Miroslav Ćiro Blažević. Macronu će biti predstavljena i Nevera, doznaje Jutarnji.









Zet privremeno promijenio vozni red

ZET je objavio priopćenje o promijeni voznog reda zbog dolaska francuskog predsjednika Emanuela Macrona.

“Zbog dolaska strane delegacije, u četvrtak, 25. studenoga, od 8 do 14 sati bit će obustavljena autobusna linija 150 (Tuškanac garaža – Gornji Grad – Trg bana Josipa Jelačića), a od 12 do 13 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Zrinjevca te će linije 6 i 13 prometovati u oba smjera obilaznim pravcima:

Linija 6: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Trg žrtava fašizma – Ulica kneza Mislava – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Mihanovićeva – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Također, u razdoblju između 9 i 13 sati očekuju se povremeni kratkotrajni prekidi u tramvajskom i autobusnom prometu prilikom prolaska štićene kolone”, piše ZET.