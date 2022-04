MACAN TRIJUMFIRAO, BENČIĆ SE SLAŽE S PRESUDOM: ‘Ne mislim da bi se ‘spodobe’ trebale penalizirati jer onda radimo još veću dramu od svega toga’

Autor: Lucija Brailo

Karolina Vidović Krišto prvo je dobila sudski spor za naknadu štete protiv Krešimira Macana, koji ju je u emisiji Otvoreno prije dvije godine nazvao spodobom. Međutim, Macan se na odluku suda žalio, pa je drugostupanjskom presudom oslobođen krivnje za vrijeđanje u javnom prostoru, a ona koja ga je tužila, sada mora pokriti sudske troškove.

Epilog priče: Prema Europskom sudu za ljudska prava, političari bi trebali imati ‘tvrđu kožu’, odnosno, zbog prirode svog posla, dužni su istrpjeti i oštriju kritiku, pa čak i kad se ona svodi na uvrede.

S tim se u potpunosti slaže Sandra Benčić iz Možemo!, koja je za Dnevno prokomentirala sukob na relaciji Vidović Krišto – Macan, kao i presudu koja je uslijedila.

‘Političari moraju imati tvrđu kožu’

“Što se tiče sukoba prava na slobodu izražavanja i s druge strane, zaštite digniteta druge osobe, praksa Europskog suda za ljudska prava je da kad se radi o političarima moraju imati ‘malo tvrđu kožu’, odnosno, zbog prirode svog javnog posla, oni su dužni istrpjeti i oštriju kritiku, pa čak i kad se ona svodi na uvrede. Već je bio jako veliki broj takvih presuda Europskog suda za ljudska prava u kojima se smatra da čak i određene uvrede upućene političarima predstavljaju jedan vid slobode govora, odnosno slobode izražavanja i osobno smatram da je to i u redu, zbog prirode svog posla, mi moramo otrpjeti i veću razinu kritike”, iznijela je Benčić.

S njom se, pak, ne slaže u potpunosti Dalija Orešković, koja je i prisustvovala u spornoj emisiji te svjedočila uvredi komunikacijskog stručnjaka, koju je sud proglasio ‘vrijednosnim sudom’. Više pročitajte OVDJE.

Anka Mrak Taritaš rekla nam je, pak, o ovoj temi kako ne želi ulaziti u presudu i njezine detalje, međutim, takav Macanov istup ona smatra “apsolutno neprihvatljivim”.

‘Macan je također javna osoba i mogao je pripaziti’

Međutim, Benčić smatra kako je Macan ipak mogao pripaziti.

“Vezano za ovaj konkretan slučaj između Macana i Vidović Krišto, to jest ružno i nije trebalo biti dijelom javnog govora, pogotovo kada to poručuje također javna osoba. Gospodin Macan je trebao pripaziti da ne koristi javno takve izraze, međutim, ako to nije bilo rodno motivirano, a sud je vjerojatno zaključio da nije, u smislu slobode izražavanja i neke javne kritike, to jest dozvoljeno.

Ipak, naglašava i da ovdje to nije upućeno od prosječnog, običnog građanina, već također od javne osobe.





“Osobno smatram da takvi izrazi ne bi smjeli spadati u javni diskurs, no isto tako, ne mislim da bi se trebali penalizirati jer onda radimo još veću dramu od svega toga”, navela je Benčić.

Praksa Europskog suda za ljudska prava još uvijek nije unisona

Dodala je kako svatko treba sam za sebe odgovarati za izrečenu riječ.

“U ovom slučaju, Krešimiru Macanu ovo svakako ne ide na čast, ali isto tako, slažem se s praksom Europskog suda za ljudska prava. Nažalost, ona još uvijek nije unisona, pa smo imali primjerice slučaj s premijerom, kad su mu građani u sklopu prosvjeda dobacivali, izgovarali neke uvrede koje se zaista moraju tolerirati u demokratskom društvu. To se mora tolerirati, a završilo je na prekršajnim sudovima. Međutim, svaka takva presuda koja dođe do Europskog suda za ljudska prava bude srušena. Ja mislim da su to naši sudovi konačno naučili, ne samo u smislu političara, nego i u odnosu na suce. Kod nas su suci znali novinare kažnjavati vrlo visokim iznosima zbog povrede ugleda i časti. Europski sud za ljudska prava ima tu praksu od 1978. i doista je žalosno da naši sudovi ju nisu još uvijek počeli unisono primjenjivati”, kazala je Benčić.