Macan otkrio koji bi HDZ-ovac mogao ići na Milanovića: ‘Dovoljno konzerativan, a autoritet’

Autor: V.S

Šturo, ali vrlo jasno najavio je danas aktualni predsjednik Zoran Milanović kandidaturu za novi petogodišnji mandat na čelu države.

“Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Pitali ste me pa vam kažem bez suvišnih zašto. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to. Ugodan dan”, poručio je Milanović novinarima i otišao.

Stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan komentirao je potom kako je kandidatura bila izvjesna te da je bilo samo pitanje trenutka kada će ju objaviti.

Protukandidat mora biti prihvatljiv DP-u

“Očito je želio biti prvi, postaviti se kao favorit, što i jest po svim istraživanjima, on je favorit za to mjesto”, rekao je Macan gostujući na N1.

Nije ga začudilo ni što je Milanović bio vrlo kratak u svom današnjem obraćanju novinarima, a razlog vidi u tome da u ovom trenutku ima više pitanja nego što on ima ili želi dati odgovora.

“Očekujući da ćete vi pitati stranačke aktere, a da se neće otvarati pitanja koja su po njega još aktualna i mogu biti problematična, od toga da Povjerenstvo otvara postupak zbog puta na utakmicu sa suprugom pa i sve ovo što se događalo ranije u parlamentarnim izborima, ta neustavna pozicija u koju se doveo… Izbjegao je sva neugodna pitanja koja su mu se mogla postaviti”, istaknuo je Macan. Što se tiče njegovih protukandidata, Macan kaže da se već neko vrijeme spominju dva imena. “Idealno bi bilo da bude Ivan Anušić pa da kaže Penava da ga neće podržati. Ili Davor Ivo Stier. Kandidat mora biti prihvatljiv i DP-u, dakle dovoljno konzerativan i dovoljan autoritet”, smatra Macan.

Kaže da sve ovisi i o tome koliko će jakih kandidata biti. “Nemojmo zaboraviti da Selak Raspudić isto može privući desne glasove pa ostaje pitanje za koga će ona reći da glasaju u drugom krugu”, mišljenja je Macan.