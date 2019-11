MACAN BRANI PLENKOVIĆA, a prstom upire u Divjak: ‘Ona je potpirivala vatru, a mora biti na strani Vlade’

Autor: Dnevno

Komunikacijski stručnjak i bivši premijerov savjetnik Krešimir Macan smatra da je privatni sektor bijesan jer štrajka četvrtina zaposlenih koji primaju novac od svih njih 75 posto koji rade i plaćaju poreze za njih.

“Premijer Andrej Plenković neće poginuti na ovom brdu, on ima instrumente, može uvesti radnu obvezu i jedino mora misliti u interesu učenika. Pregovori nisu da kažete samo na moj način, kao što govore sindikati, tu nema pregovora, a onda Vlada ima druge instrumente da se djeci omogući da završe školsku godinu u nekom normalnom roku”, ocijenio je Krešimir Macan, a piše Teleskop.hr.

Za aktiviranje na društvenim mrežama kaže da bi to moglo prerasti u pokret, ali još nije. “Mislim da sindikati ovo rade nerazumno, ponijelo ih je kao neki uspjeh nakon prosvjeda i idemo mu pokazati što možemo. Nema novaca, ovaj novac je od odustajanja od PDV-a i privatni sektor je bijesan, govorite o pokretu četvrtine zaposlenih koji primaju novac od svih nas 75 posto koji radimo i plaćamo poreze za njih, plaćamo preskupe poreze i trebamo se sad sažaljevati nad njima i mi imamo djecu i problem što s njima, treba ih zbrinuti, neće imati praznike, ljudi su uplaćivali skijanje, neće ići u školu tko ide na skijanje, neće poslati djecu u školu. Definitivno su djeca na gubitku, najviše maturanti”, ustvrdio je Macan.

Za premijera kaže da ne radi ništa ad hoc i da je morao donijeti odluku, smanjio je PDV i odlučio dati svima.

"Ako je prosječna plaća bila veća od 7000 i ovih deset posto, ako sam dobro izračunao, plaća ide na 8000. Koliko ljudi prima takvu plaću u javnoj službi, mislim da je to 20 posto ljudi u Hrvatskoj koji primaju veću plaću od 8000 kn. Medijan je 5500 kn i mislim da se na ovaj način pokazuje da se njihov rad vrednuje."





Ističe i da treba dati i koeficijente i liječnicima i policiji i dodaje da sada i liječnici kreću istom šprancom iako imaju plaće i do 20.000 kuna, ali zbog prekovremenih, pa sada žele urediti i možda manje plaće, ali da nemaju toliko prekovremenih.

Misli da sindikati imaju kontrolu nad članstvom.

“Ja sam u privatnom sektoru, 3 od 4 ljudi zarađuje za javni sektor koji daje lošu uslugu”, istaknuo je. Spreman je podržati incijativu da dva dana ne uplaćuje u proračun, pa makar morao i platiti zatezne kamate.

Za ulogu ministrice Blaženke Divjak u cijeloj priči kaže da je njezina funkcija stabilna, dok god je HNS dio vladajuće koalicije.

“Ona je u pojedinim trenucima potpirivala tu vatru, bila na strani sindikata, ali mora biti na strani Vlade”, javlja N1.

On bi sada savjetovao premijeru da se izračuna koliko je to povećanje od tih 10 posto i je li to osam tisuća kuna, dok se ne riješe koeficijenti.

Misli i da do sada nitko iz politike nije uspio ovo kapitaliziriati, ali i zato što sindikati ne dopuštaju upliv politike u cijelu priču.

“Ili radna obveza ili pristati na sve, ali ako se pristane na sve, onda se postavlja pitanje čemu sve ovo do sada”, odgovorio je Macan na pitanje kako dalje.

“Stalno podcjenjujete ekipu koja plaća poreze, nismo dobili nikakve olakšice, dobili smo svega 32 kune povišice, a najviše nas je pa bi trebali pitati što je tu za nas”, zaključio je Macan, a prenosi Teleskop.hr.