MA JE L’ SE ON TO S NJIMA IZRUGUJE? Pjesničkim stihovima Kujundžić ponizio medicinske sestre i doktore

Ministar zdravstva, Milan Kujundžić danas je utvrdio da su u mandatu ove Vlade, djelatnicima u zdravstvu plaće povećane za 18 %. Međutim, medicinske sestre nisu zadovoljne mizernim povećanjima plaća te najavljuju novi štrajk.

“Danas će to biti na Vladi odlučeno. Kao ministar zdravstva mogu izraziti veliko zadovoljstvo da je u mandatu ove Vlade djelatnicima u zdravstvu plaća povećana za 18 %”, izjavio je Kujundžić pred Banskim dvorima uoči Vladine sjednice.

Na konstataciju novinara o nezadovoljstvu medicinskih sestara povećanjem plaća, Kujundžić je odgovorio da ljudi nikad nisu zadovoljni i da im uvijek nešto treba. Ironično se poslužio stihovima Petra Preradovića “ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno ono nikad nije.”

“Za razumjeti je ljude da im je to malo i da očekuju više. Ipak, hrvatska je realnost uistinu da više ne možemo. Moramo imati novce i za sve drugo i u ovome trenutku to je maksimum koji je ova Vlada mogla dati”, rekao je Kujundžić.

Na kraju je najavio sastanak s predstavnicima veledrogerija u ponedjeljak, kako bi pokušali dogovoriti rješavanje problema velikih dugova, zbog čega su počele ovrhe pojedinih bolnica. “Razgovarat ćemo kao i do sada. Njih je za razumjeti da traže svoje novce i veliki su to iznosi. Do sada smo nalazili rješenja, pa vjerujem da ćemo i ovoga puta.”, poručio je Kujundžić.