Lumpovao sa ekipom, pa mu pokucala policija, a on od straha pobjegao kroz prozor. Polomio obje noge i dobio masnu kaznu!

Autor: Maja Štefanac

Diljem Njemačke policija ne popušta sa utjerivanjem propisanih zakona, a jedan je slučaj iz Mönchengladbacha pokazao koliko ozbiljne sankcije i kazne prijete prekršiteljima.

Specijalizirani dio Presseportal.de, koji se odnosi na postupanja policije, donosi da su u tom gradu u noći na nedjelju iznervirani susjedi u ulici Viersener Straße, koji su htjeli spavati, zvali policiju 35 minuta iza ponoći. Problem je bio u buci u jednom od susjednih stanova gdje se žestoko lumpovalo. Kad je policija pokucala na vrata, 32-godišnjak koji je i organizirao koronaparty prestrašio se i pobjegao kroz prozor. No budući da je prozor bio na visini od šest metara, pri doskoku se nije dobro proveo i s oba slomljena gležnja prevezli su ga u bolnicu, usput mu napisavši odgovarajuće kazne.

No to nije jedini slučaj partijanja. Drugi se pak odvio usred trećeg vala obilježenog velikom većinom mutiranim sojevima koronavirusa u gradiću Warendorf u Sjevernoj-Rajni Vestfaliji. Tamo je prošlog vikenda policija morala intervenirati zbog partyja na parkiralištu pored lokalnog bazena. Na kraju je uhvatila čak 61 prekršitelja. A nije niti to bio kraj. Dio njih okupio se samo malo poslije nešto dalje, gdje ih je policija uhvatila po drugi put te noći. Tom prilikom policajci su kazne ispisali za njih 19.

Među vijestima o policijskom razbijanju zabava protivnih propisanim mjerama, ističe se ona u Mannheimu u ulici Pflügersgrundstraße, gdje su policajci, upavši u stan u kojem se lumpovalo, tražili prijestupnike koji su se posakrivali i u stanu i u okolici. Uspjeli su ih uhvatiti 15.

Koronaparty na svakom koraku i gusti dim marihuane

U Heidelbergu su, pak, policajci u stanu u Bergheimer Straße usred tjedna, odnosno u srijedu nešto iza 1 iza ponoći, zatekli takvo stanje da policijsko priopćenje pomalo netipično koristi nešto “literarniji”stil. Naime, policajci su na stepenicama naišli na “tri mlade žene s alkoholom, koje su bile ‘dobro raspoložene’”, ali su unatoč tome bile vrlo neugodne prema policajcima. Policajci su stol opisali “ispunjenim alkoholnim pićima”, a zrak “gust od dima marihuane”. Bila je riječ o 20. rođendanu jednoga od uzvanika.









Razlog zašto Nijemcima nije svejedno hoće li ih uhvatiti u prekršaju, visoke su kazne za kršenje epidemioloških mjera. Još u rujnu N1 je izvijestio da se uvode kazne od 250 eura za nenošenje maske. Istog mjeseca samo za unošenje netočnih podataka gostiju ugostiteljskih objekata, vlasnik je plaćao 50 eura.

Već tada Njemačka je uvela kazne i do 25.000 eura za nedopuštenu organizaciju skupova, a u narednim mjesecima policija nije imala milosti niti kada je bila riječ o održavanju misa bez maski ili bez razmaka, pogreba, mnoštva zabava od najmanjih do najmasovnijih, pri kojima je puno puta intevenirala i interventna policija. Institut Robert Koch je u nedjelju priopćio da je u prethodnih 24 sati u cijeloj Njemačkoj od covida-19 umrlo 67 ljudi. U oko 20 puta manjoj Hrvatskoj u istom razdoblju umrlo je od covida 37 ljudi.