LUKAŠENO JE SLUČAJNO OTKRIO PLAN? Bjeloruski novinar sumnja u namjere svog diktatora: Invazija neće stati na Ukrajini?

Obraćanje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka Vijeću sigurnosti Bjelorusije zaintrigiralo je svjetske medije nakon reakcije na Twitteru bjeloruskog novinara Tadeusza Giczana.

On sumnja da je najodaniji saveznik Vladimira Putina slučajno otkrio planove.

Lukašenko, koji se Vijeću sigurnosti Bjelorusije obratio putem video veze, stajao je ispred karte i onako “profesorski”, sa štapom, pokazivao planirano kretanje trupa i ciljeve u Ukrajini. No, Giczan je u tim pojašenjenjima vidio i plan koji uključuje napad na Moldaviju.

Novinar vjeruje da se na karti vidi planirano kretanje trupa iz Odese ne samo prema jugozapadu Ukrajine, već i Moldaviji.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022