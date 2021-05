LUKAŠENKO BEZ KONTROLE: Prijetio kao nikad do sad: ‘Ako se ovdje nešto otme kontroli, to će biti još jedan svjetski rat’

Autor: M.P.

“Pokušaji da se situacija u Bjelorusiji destabilizira nemaju smisla”, rekao je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko na današnjem sastanku s članovima parlamenta.

“Našli smo se na prvoj crti novog hladnog, ledeno hladnog rata. Samo zemlje koje će se uspjeti oduprijeti hibridnim pritiscima će izdržati”, rekao je predsjednik.

Kako tvrdi, cilj je jasan i znaju kome odgovara demoniziranje Bjelorusije.

“Mi smo mala zemlja, no odgovorit ćemo adekvatno. Postoje slični primjeri u svijetu. I prije no što poduzmete oštre, nepromišljene akcije, sjetite se da je Bjelorusija centar Europe. I ako se ovdje nešto otme kontroli, to će biti još jedan svjetski rat”, dodao je.

Lukašenko je upozorio da je njegova zemlja izložena pritisku bez presedana, a kako tvrdi, najnoviji događaji pokazuju da vlasti nisu uzalud upozoravale na jačanje ekstremizma.

“Pogledajte kakav pritisak bez presedana se danas vrši na na zemlju, kako nas žele isprovocirati korištenjem najprljavijih metoda i tehnologija. Cjelokupna eskalacija od strane Zapada je njihova zavist, nemoć i bijes jer nisu uspjeli realizirati oružanu pobunu i državni udar u Bjelorusiji, niti će uspjeti”, rekao je predsjednik Bjelorusije naglasivši da je njegova zemlja oštro odgovoriti na sve sankcije, napada i provokacije Zapada jer Minsk nema drugog izbora, prenosi bjeloruska agencija Belta.

Izjavio je i da nije znao da se bloger i politički disident Roman Protašević nalazi u avionu kojem je naređeno da sleti u Minsk, no da bi tu naredbu izdao da je imao tu informaciju.

Podsjetimo, Protašević se našao na tjeralici bjeloruskih vlasti u studenom nakon prošlogodišnjih masovnih prosvjeda koji su organizirani zbog Lukašenkove sporne pobjede.