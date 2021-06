’LUDI ŠTOS, A ISPALO JE NEZGODNO’: Ministar obrazovanja komentirao slučaj trovanja profesorice iz Zadra, ne vjeruje u najstrože sankcije

Autor: M.V.

Nakon što je nastavnici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zadra u čašu s vodom ubačen dezificijens, oglasio se ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs koji, iako nije potvrđeno da su isto učinili učenici, govori kako ne treba primijeniti najstrožu sankciju, odnosno isključiti ih iz škole.

Slaže se da takav postupak svakako nije u redu, ali ne misli da je riječ o diverziji s namjernom trovanja ili nešto slično. “Ako su to učinili učenici, a moguće da jesu, nisam za to da ih se izbaci iz škole. Treba ih sankcionirati, no ne na taj način. Želim vjerovati da su mislili da je to ludi štos, a ispalo je vrlo nezgodno”, kaže.

“Bitno je da kolegici nije ništa. S obzirom na količinu koja je ulita u vodu, vrlo vjerojatno joj to i nije moglo prouzročiti ozbiljnije probleme”, ističe pa zaključuje kako se nada da će im ovaj slučaj poslužiti kao lekcija te da im sličan pothvat neće pasti na pamet.

Završila na hitnoj

Podsjetimo, profesorica je popila napitak pa zaključila da se ne radi o običnoj vodi. U školi je pozvana hitna pomoć te joj je pružena liječnička pomoć te je otpuštena na kućnu njegu. Ravnateljica škole najavila je sankcije, a o njima će se raspraviti na sjednici nastavničkog vijeća.