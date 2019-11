Lovrinović prozvao Hrvatske autoceste: ‘HAC nikad neće moći otplatiti svoje dugove, dižu kredite i nemilice troše!’

Autor: Dnevno

Ako se Hrvatske autoceste nastave voditi kao dosad, nikada neće moći otplatiti sve svoje dugove, ustvrdio je danas čelnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović. Ako se ovako nastavi, dodaje, naši se građani neće moći voziti autocestama jer su preskupe, točnije, naglašava, imamo najskuplje cestarine u Europi. HAC diže kredite za otplatu svojih dugova, a ipak nemilice troši, dodaje naglašavajući da je neto plaća lani tamo iznosila 23 tisuće kuna, a prosječna plaća je oko 8300 kuna.

“Pored svih prihoda koje HAC ima, a dobiva ih od prodaje benzina, registracije automobila i najskupljih cestarina, oni ne mogu pokrivati svoje poslovanje nego moraju dizati nove kredite i tako otplaćivati svoje dugove. Prema financijskih izvješćima, u zadnjih 15 godina se kroz HAC potrošilo toliko novca da se moglo izgraditi svih 1000 km autocesta koje imamo. HAC samo u gotovini naplati oko pola milijarde kuna, no nevjerojatno je da oni nemaju fiskalizaciju računa, kako se to može dogoditi kad i prodavačice na placu moraju biti u sustavu fiskalizacije”, komentira potpredsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Jozo Ezgeta Večernji list. Na održavanje autocesta se jako malo troši, nastavlja, pa je pitanje u kakvom će stanju biti za koju godinu.

“Ako stanje u HAC-u usporedimo sa stanjem u slovenskim autocestama vidi se bitna razlika, Slovenija s gotovo duplo manje autocesta zarađuje više, imaju puno manje zaposlenih, posebno uhljeba, oni smanjuju zaduženost, pa bi svoje dugove za autoceste mogli otplatiti za 5 godina. Naš HAC izdvaja gotovo 400 posto više za zaposlene nego slovenske autoceste. HAC diže kredite za otplatu svojih dugova, a ipak nemilice troši, pa je tako najveća neto plaća lani tamo iznosila 23 tisuće kuna, a prosječna plaća je oko 8300 kuna, što je u visini plaće liječnika u domu zdravlja, kako takvu prosječnu plaću nemaju svi drugi u državnim i javnim tvrtkama, recimo učitelji, medicinske sestre”, zanima Ezgetu.

Najviše ga brine, tvrdi, što očito HAC nije usamljen slučaj u Hrvatskoj, već model po kojem se ponašaju mnoge državne tvrtke i u tome se, zaključuje, krije razlog zašto po svim parametrima padamo na samo dno EU, mladi iseljavaju, a vlast to mirno promatra o maže nam oči aferama. Ivan Lovrinović zaključuje kako njegova stranka, kad dođe na vlast, neće više novac koji se izdvaja iz cijene goriva usmjeravati “u pijesak gdje to propada i zaduživati narod, nego će to usmjeriti prema znanosti, novim tehnologijama, zdravstvu”.