Lovci na Krku žele ubiti medvjedicu i mlade, pitali smo ih zašto i dobili bahat odgovor: ‘A šta bi vi napravili?’

Autor: Lucija Brailo

U posljednje vrijeme, osobito s kvarnerskih otoka, stiže sve više vijesti o divljači koja izlazi iz divljine u potrazi za hranom. Životinje se tako sve više susreću s ljudima, a znaju nerijetko zalutati i u naselja, no posljednja vijest koja dolazi s otoka Krka, prilično je uznemirila neke otočane.

Naime, navodno je na otoku, u blizini Vrbnika uočena medvjedica s mladuncima. Vijest je objavljena na Facebook stranici ‘Ranger – Čuvari prirode Hrvatska’, a ono čega se užasavaju je odstrel životinje zajedno s mladuncima, koji je, kako se čini, vrlo izgledan.

“Javljam Vam se s otoka Krka. Naime, na otoku (u blizini Vrbnika) je prije nekoliko dana viđena medvjedica s mladuncima. Nažalost, plan lovačkih društava je medvjedicu locirati (trenutna lokacija je hvala Bogu nepoznata) te ju odstrijeliti (i nju i mlade) jer predstavljaju opasnost. Čak ni ne pokušavaju naći plan B.





‘Dajte da ovo zajedno riješimo, molimo vas’

Može li se bilo što učiniti? Makar izići u medije s tom viješću? Nevjerojatno mi je i u šoku sam da nema interesa da se spase tako dragocjeni životi. Unaprijed hvala. Obavijestili smo inspektorat, interventnu ekipu za medvjeda i Veterinarski inspekciju… dajte da zajedno ovo riješimo.. molimo vas”, stoji u poruci koju je dobila Organizacija za očuvanje okoliša “Ranger – Čuvari prirode Hrvatska”.

Ispod objave na Facebooku razvila se žestoka rasprava, između onih koji se protive odstrelu ženke medvjeda i njezinih mladunaca te onih koji im poručuju da se ne petljaju u ono što ne razumiju.

No, ljudi su posebno ljuti na ovakve odluke, budući je i nedavno u Kostreni ubijen mladi medvjed koji je ljudima ulazio u dvorišta, pa ispod objave pišu i kako osim svih nadležnih službi, treba kontaktirati i policiju.

Zbunjuje i činjenica da je smeđi medvjed strogo zaštićena životinja u Hrvatskoj, pa iako ih je strogo zabranjeno ubijati, čini se kako to ipak nije u potpunosti zabranjeno. Naime, u Hrvatskoj živi oko 1000 jedinki smeđeg medvjeda koje su dio populacije Dinarskog masiva, a nastanjuju područje Gorskog kotara, Like i dijelove Dalmacije.

U Hrvatskoj se smeđim medvjedom upravlja na temelju Plana gospodarenja smeđim medvjedom, a sukladno Zakonu o zaštiti prirode ova vrsta je strogo zaštićena, ali je ujedno i prema Zakonu o lovstvu, lovna divljač, pa se određeni postotak (10-15 posto) od procijenjene veličine populacije tijekom lovne sezone zakonitim putem izlučuje iz populacije. Pojedine odstrijeljene jedinke često su trofejni primjerci, što podiže njihovu vrijednost.









‘Sve što hoda, a zove se medvjed na Krku je nepoželjna divljač’

Zbog svega ovoga, kontaktirali smo Antona Bolonića, predsjednika lovačkog društva Orebica Krk kojega smo pitali je li istinita priča o viđenoj medvjedici s mladuncima, kao i za njihove planove za životinju. Na naše pitanje što namjeravaju s njom napraviti, Bolonić nam kaže:

“A što biste vi napravili? Što bismo uopće mogli napraviti, osim odstrijeliti je?”

Na pitanje zašto ju ne bi uspavali, pa premjestili, odgovara: “A je li? Aha, a ona je neželjeni gost na Krku. Mi ćemo ju tražiti, ako ju ne nađemo, onda ništa, a ako ju nađemo, onda ćemo ju ustrijeliti.”









Na pitanje što će se dogoditi s mladuncima medvjedice, lovac odgovara: “Sve što hoda, a zove se medvjed na Krku je nepoželjna divljač. Mi imamo odluku županijske skupštine da je to nepoželjna divljač koju treba odstraniti s otoka Krka. Prema tome, mi imamo nalog, zadatak i obvezu da to odradimo. Ako ih nađemo, mi ćemo ih odstrijeliti.”

A kako je medvjedica uopće stigla do Krka, gdje je nepoželjan gost, predsjednik lovačkog društva objašnjava kako je medvjedica sigurno doplivala.

“Ona pliva, tamo gdje je najuže, tamo iz Jadranova gdje je svjetionik. To je utaban put, kuda dolazi i odlazi s Krka. Već je tu redovan gost, mi ju vidimo i ne vidimo, dođe i ode. No, nepoželjan je na Krku, prema odluci Skupštine županije, mi to moramo odraditi jer bismo inače mogli izgubiti lovište”, kazao nam je Bolonić.

Načelnik: ‘Iskreno, prvi put čujem za to’

Osim lovačkog društva, nazvali smo i općinu Vrbnik, na čijem je području medvjedica i uočena. Načelnik Dragan Zahija nije, kako kaže, ni znao da je životinja viđena, a kamoli da ju namjeravaju odstrijeliti.

“Medvjedica s medvjedićima u blizini Vrbnika? Iskreno, prvi put čujem za to. Sad ste me malo uhvatili na krivoj nozi, ne znam što pametno reći na to”, kazao nam je Zahija.

Pokušali smo doći i do odgovora Veterinarske inspekcije, kao i Ministarstva poljoprivrede, no njihove ćemo odgovore objaviti čim ih dobijemo.