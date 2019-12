LOŠO OTKRIVA: Iza Kolinde stoji okultni dio svijeta, sve radi po masonskim i sotonističkim pravilima

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Geostrateg i geopolitičar, admiral Davor Domazet Lošo slovi za čovjeka bez dlake na jeziku, a teorije koje razmatra i o kojima govori bez uvijanja nerijetko unose buru u javni prostor. Na kritike i gnušanja nad njegovim riječima i oštroumnim porukama Lošo uz osmijeh samo odmahuje rukom – takvi napadaji samo su mu potvrda da je na dobrom tragu. Ništa na svjetskoj, pa ni na hrvatskoj političkoj karti nije i ne može biti slučajno, teza je koja se provlači kroz admiralove riječi. A da slučajnosti ne postoje, potvrdio je i nedavno održani skup europskih pučana u središtu Zagreba, koji je premijer Andrej Plenković predstavio kao političku ligu prvaka i svojevrsni presedan koji je, eto, baš zahvaljujući njegovim sposobnostima dopao Hrvatsku. Ništa od toga, poručuje pak Lošo u razgovoru za 7dnevno.

Bal vampira

– Umjesto lige prvaka, to je bio bal vampira zapadnog Balkana. Dakle, da podsjetim, studeni je inače mjesec kada najbolje zriju Jugoslavije. I prva, i druga. Očigledno je da je i u ovim vremenima, vrlo zanimljivo, odabran taj isti jedanaesti mjesec. To je pojam za takozvani zapadni Balkan, podsjećam da je prije 19 godina, točnije 24. studenoga, pod izravnim pokroviteljstvom Francuske održan takozvani zagrebački summit na kojemu su udareni temelji takozvanog zapadnog Balkana po formuli pet plus jedan, minus jedan. U biti, vrlo je zanimljivo sve to o zapadnom Balkanu. Prvo jedna mala digresija, odnosno primjedba, Balkan uopće po zemljopisu kao znanosti uopće nije poluotok! A dalje, vrlo je zanimljivo da se govori o zapadnom Balkanu, a nitko nije definirao što je to istočni Balkan, i tko mu pripada, što je južni Balkan, odnosno što je sjeverni Balkan. Dakle, zapadni Balkan nije ništa drugo nego sinonim za novu Jugoslaviju, to je isto ono što se u engleskoj geopolitici zove jugosfera. Podsjećam da je taj prvi summit 24. studenoga, bio prvi summit u Europi koji je održan izvan Europske unije, i to je vrlo zanimljivo. Dakle, tu ideju zapadnog Balkana ili nove Jugoslavije poduprle su prije svega Engleska i Francuska, odnosno zemlje koje su stvorile prvu i drugu Jugoslaviju. Podsjećam da je vizionarski predsjednik Tuđman osjetio što je to i kamo će to ići. I zato je po njegovoj ideji uvršten članak 141. u Ustav RH, koji se popularno zove Tuđmanova tvrđava. I nakon toga, evo, 19 godina poslije, Zagreb je ponovno pao u studenome, kada dolazi do summita, ovaj put navalom europučana, koji su dohrlili na izbornu konvenciju – kaže Lošo kojemu je zanimljivo i to što je jedini kandidat za prvoga čovjeka EPP-a bio Donald Tusk, koji je u Zagrebu i izabran za tu funkciju, a takav izbor naš sugovornik uspoređuje sa sjevernokorejskim metodama.

– On je, kako je to duhovito rekao Hrvoje Hitrec, pobijedio tog istog Donalda Tuska. Zanimljivo je da se oni zovu pučani, a inače bi to trebalo biti nekakvo narodnjaštvo, a taj liberalni Tusk održao je svoj govor i poučio sve nas, valjda mi ne znamo kako je liberalna demokracija jedina prava demokracija. A inače, kada je riječ o demokraciji, to je rekao veliki Platon, ona je najgori oblik vladavine jer su zloporabe i devijacije najgore u ime toga istoga naroda. I onda je ta liberalna demokracija, kako nas poučava Tusk, ništa. Nemojte slučajno zastupati nekakav suverenizam, odnosno nacionalne interese. To po Tusku nije demokracija! Inače, on i Plenković su istovjetni. Tusk je u svađi sa svojim poljskim narodom, odnosno, ispravnije rečeno, poljski ga je narod posve odbacio i on praktički ne smije ni doći u Poljsku. S druge strane, Plenković je posvađan s hrvatskim narodom pa on i ne boravi puno u Hrvatskoj, nego mu je draže otići u Bruxelles, gdje se opet nalazi s Tuskom. A taj Tusk je prošle godine u svibnju došao u Beograd i nahvalio Vučića kao najvećeg Srbina u kojemu je, kako on kaže, našao srodnu dušu, i Vučić je za Tuska živi dokaz u kojem se može prepoznati veliki patriot i nacionalni pragmatičar. Tu na neki način dolazi sarkazam Hrvoja Hitreca koji kaže da on jest velik jer je zastupnik i pristaša ideje i realizacije velike Srbije. Sjetimo se samo onog njegova govora u Glini. Da bi se stvorila velika Srbija, nije dovoljno biti obični patriot, to može samo veliki patriot. Tako je taj naš Tusk, kako kaže profesor Ivo Banac, tim posjetom htio pokazati nama da je Srbija bila žrtva susjeda i zapada i da su rezultati rata nepravedni, i da su po tome Srbi najviše stradali, da je u Hrvatskoj na djelu nekakava ustašizacija, a na Kosovu vladaju ratni zločinci i, eto, Srbima, koji trebaju ući u EU, to je povoljan materijal, da bi se po jednom od članaka EU-a stvarale regionalne asocijacije, a to je drugim riječima četvrta razina, odnosno zapadni Balkan, tu oni u Bruxellesu nas smještaju – alarmira Davor Domazet, uz opasku da se sada povnono preko Srbije nastoji formirati nova Jugoslavija. U tom kontekstu, moguće je razmatrati i prosvjed srpskog predsjednika koji je u posljednjem trenutku otkazao svoj dolazak u Zagreb.

Unutarnja agresija

– To je dio toga scenarija, glumatanje. Jer što će on raditi ovdje u Zagrebu kada to za njega netko drugi obavlja. To je unutarnja agresija na Hrvatsku, jer za njega to obavlja Plenković i ovi njegovi poslušnici iz HDZ-a koji ništa ne razumiju, koji još ne shvaćaju što se događa, a Vučić se drži sa strane kao povrijeđena mlada jer je siguran da će prosci iz Bruxellesa ponovno doći po njega, jer je on vrlo bitan za stvaranje zapadnog Balkana, ili nove Jugoslavije – uvjeren je naš sugovornik, koji s dozom kritike progovara i o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja je nedavno hrvatskoj javnosti predstavila svoj program kojim nastoji osvojiti još jedan mandat.

– Ma koji program. To je program koji je predstavljen 11. 11. u 11 sati, tu ne da ima simbolike, nego treba reći da je ona i svoj prvi program, prije pet godina, također predstavila u isto vrijeme, dakle 11. 11. u 11 sati. A onaj koji želi znati, može znati da je brojka jedanaest toliko mila masoneriji, da je to druga brojka po važnosti u njihovoj simbolici, prva je 666. Odnosno, kako oni tumače, to je prekoračenje Božjih zakona, odnosno deset Božjih zapovijedi, zato i jest jedanaest, a dvanaest je brojka punine vremena, dakle to je Božja brojka. Osim toga, vrlo je zanimljiva njezina obleka, kako bi to rekli ovdje kod nas u Zagrebu. Na sebi je imala crveno-crne boje koje su opet boje sotonizma. Po njihovu tumačenju, crvena boja simbolizira krv, a crna je boja smrti. Prema tome, nama je predsjednica poručila da će biti krvi i da će biti smrti. Samo je pitanje čije, dakle, smrti onoga što se zove institucija predsjednika države. Zato je ona predstavila taj program u tom odijelu, zato se ona drži kao da je se ništa ne tiče, nju u biti nitko ništa ni ne pita. Ona je dovedena tu da instituciju koja se zove predsjednik Republike Hrvatske relativizira do krajnosti, banalizira, ismijava, estradizira i tako dalje, a to radi prilično dobro – naglašava Lošo. Predsjedničino lupanje šakom o stol, prijetnje Srbiji te ostale oštre poruke koje osobito šalje posljednjih dana otkako je u kampanji za iskusnog geostratega i geopolitičara samo su providna glumatanja.

Loša gluma

– Pa nemojmo biti naivni, lako je prepoznati glumatanje. Kada čovjek govori srcem, to je lako prepoznati, to svaki čovjek vidi, ona to toliko hladno čini, to su ti američki štosevi, koji su u njezinoj interpretaciji dovedeni do potpunog apsurda. To je toliko loše odglumljeno. Ona ništa nema, ako je dobro pratite. Vidite njezine izraze lica. Inače o čovjeku najbolje govore oči, kod nje ćete vidjeti jednu prazninu. Ne zaboravimo i to da je Grabar-Kitarović članica Trilateralne komisije, a član Trilateralne komisije bio je i pokojni odvjetnik Hanžeković, mason 33. reda – valjda vam je sve jasno – upozorava Lošo, uvjeren da iza predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović stoji onaj komu ona pripada, odnosno već navedena Trilateralna komisija.

– Ti stoje iza nje, dakle taj okultni dio svijeta. Ona je došla izvana, ona je njihova, ali se vrlo uspješno uspjela prodati, jer ona ima tako simpatično lice i tako dalje, a to sam rekao i ponavljam, ona je dovedena da estradizira i ismije instituciju predsjednika RH, ona je to učinila i bolje nego što su njezini nalogodavci mislili – procjenjuje Davor Domazet Lošo. U isto vrijeme, dok su se pučani postrojavali po Zagrebu, Hrvatsku vojsku potresao je skandal sa švercom oružja, a ni to nije slučajno, misli naš sugovornik. Na taj način posluje Plenkovićeva vlada!

– Vidite koliko su oni morali promijeniti ministara zbog materijalnih afera, pa toga nije bilo ni u jednoj vladi! Oni su jednostavno svi skupa dovedeni da opljačkaju i prodaju ovo što još mogu. To je njihov cilj, i razlog zašto to rade. Ja Ministarstvo obrane, koje je bilo najbolje, dobro poznajem, a afere se uvijek mogu dogoditi, ali ako se to dogodilo, moralo se promptno reagirati. Danas su takva vremena da se hrvatsku javnost mora upozoriti na to što se dogodilo. To neće narušiti borbenu spremu oružanih snaga Republike Hrvatske, ona i dalje ima najbolje pješake i mnogo toga, ali te afere nisu dobre, a sada možemo pitati i je li to namjera. Idemo baš malo u “teoriju urote”: je li nekome baš trebalo da ministarstvo koje je dobro radilo bude kompromitirano? To tek trebaju ustanoviti službe, a s obzirom na to da mi nemamo službe, nisam baš uvjeren da će oni to i otkriti – kritičan je Lošo, koji dodaje da je znakovito i to što je afera sa švercom oružja potresla Hrvatsku vojsku baš u trenutku kada se u hrvatskoj javnosti povela debata o tome je li potrebno izvesti vojsku na granice kako bi se one zaštitile od najezde ilegalnih migranata.

– Dakle, da, to se pojavljuje baš u to vrijeme. Apsolutno moramo poslati vojsku na granice, to se mora spriječiti i sankcionirati nesigurnost ljudi diljem Gorskog kotara, Like, Banovine. Postaje sve neizdržljivije, šetaju potencijalni teroristi i posve druge civilizacije po zemlji, a da nitko o tome ne vodi računa i da nitko o tome ne zna ništa, i dovodi se u pitanje sigurnost po dubini Republike Hrvatske, sve do Istre. Apsolutno se može gledati u tome kontekstu da je nekome trebala afera hrvatske vojske da se poruči kako je ona nesposobna, jer ako ona dođe na granice, trgovat će oružjem. To je još jedan indikator koji vodi prema ovome mome razmišljanju da je taj slučaj u vojci insceniran i da pripada onome što se zove specijalni rat – procjenjuje geostrateg Lošo, koji je šokiran porukama ministra Božinovića o tome kako Hrvatska nema problema s ilegalnim migrantima te da su granice sigurne.

Macronov igrač

– Pa glavni koji ovdje radi nered je Božinović. Božinović je glavni tu, on je čak po meni tu iznad Plenkovića. Plenković je samo jedan mali Božinovićev poslušnik. Nemojte se čuditi. Gdje je Božinović bio prije godinu i pol dana? U Francuskoj. Kod Macrona. On je njihov igrač, on je došao odande sav ozaren izjavivši kako će on humano postupati, a to humano postupanje znači da glumataju da nešto rade na granici, a sustavno puštaju migrante da prolaze kroz Hrvatsku, odnosno da odlaze u Europu, a jednoga dana Europa će zatvoriti granice, kao što je to učinila Mađarska, evo i Slovenija. Ona je tri puta pametnija od nas u ovom slučaju, i od nje treba učiti. Nije se slučajno u Sloveniji pojavila ona njihova narodna straža, narod se samoorganizira kao što su i Ličani najavili da će morati nešto poduzeti ako država nešto ne poduzme. Dakle, to je to. Sve je to dio determiniranog kaosa, koji provodi Plenković sa svim ministrima i ministricama, u svakom području – bez uvijanja detektira admiral Lošo koji kao spas za ovu agoniju koja je snašla hrvatsku državu vidi suverenizam.

– Suverenizam i suverenizam. To je odgovor na ovaj militantni liberalizam i ovu politiku takozvanih pučana, kojima je Tusk na čelu i koji poručuju da je liberalistička demokracija najbolja. To je najgori mogući oblik vladavine, to je zlo samo po sebi. Liberalna demokracija je zlo samo po sebi, na nju se može odgovoriti samo suverenizmom i zato suverenizam jača i jačat će. Dvije glavne osobe na svjetskoj suverenističkoj sceni su američki predsjednik Trump i Putin, a tu je i Orban, ali i zemlje višegradske skupštine Poljska, Češka, Slovačka. Suverenizam je sada postao treća stranka u Španjolskoj nakon parlamentarnih izbora, suverenističke snage jačaju i u Njemačkoj. Lijevo i desno više ne postoje, to je politologija 20. stoljeća. Lijevo i desno su isti, oni su po funkciji militantnog liberalizma, ili po Tuskovu izričaju liberalne demokracije, koja želi uništiti i čovjeka, i obitelj i domovinu, dakle državu i vjeru. Oni sve to rade, a odgovor na to ne može biti ništa drugo nego suverenizam. Hrvatska sa suverenizmom kasni iz jednog jednostavnog razloga – imali smo Domovinski rat pet godina, plus mirna reintegracija, dakle osam godina kod nas je taj proces pomaknut u odnosu na druge europske države, međutim, evo vidimo začetke i kod nas. To su pokazali i izbori za Europski parlament, kada su suverenisti dobili svoga zastupnika, a vjerujem da će se i s gospodinom Škorom taj suverenizam pojačati. Hrvatska će na taj način unutar sebe odgovoriti na unutarnju agresiju – komentira Lošo, koji dodaje da se baš zato kroz razne televizijske analize, pa i ankete, kao glavne kandidate za predsjedničke izbore u prvi plan guraju Grabar-Kitarović i Zoran Milanović pa i Mislav Kolakušić.

Isprani mozgovi

– Kolakušića su izvukli iz naftalina, ali to što Škoru pokušavaju izgurati dovoljno govori. To potvrđuje moju tezu da je velika većina medija pod kontrolom i da oni zastupaju liberalističku politiku. Njima je svejedno hoće li na čelu države biti Kolinda Grabar-Kitarović ili Zoran Milanović. To je njima sasvim svejedno i zato oni to guraju, i to je jasna stvar. Ako je Milanović predstavnik SDP-a, a Kolinda HDZ-a, a oni svi pripadaju istoj liberalističkoj politici tipa Tuska, sasvim je razumljivo da se oni guraju u te ankete. Sasvim je jasno da tu nitko nikoga ne anketira. To se sjedi u nekakvim uredima i onda se crtaju karte, to je projektiranje javnog mnijenja. Mi između Grabar-Kitarović i Milanovića možemo staviti znak jednakosti. To su dvije vodoravne crte u matematici. Ispravnije je za ove izbore birati Škoru, iako ne znam ni ja koliko će Škoro provoditi suverenističku politiku. To treba vidjeti, ali da je ponudio nadu, jest. Nama su isprani mozgovi ovim lijevim i desnim. Ne vidimo da suverenizam dolazi i da dolaze ta vremena. Ne zaboravimo što je Putin rekao – EU će se raspasti, isto kao što se raspao Sovjetski Savez. Sigurno da on ima puno bolje prosudbe svojih stratega nego neki drugi u Hrvatskoj – zaključuje Davor Domazet Lošo.